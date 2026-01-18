Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利

投资理财
各大行近期纷纷发表2026年展望，林本利亦趁新年伊始，分析今年以至未来三年股楼前景。他去年初已预期，特朗普上任美国总统头两年会「四出点火」，为全球带来极大不确定性，他相信这种情况会持续；中国经济仍在调整阶段，续靠内需或财金政策提振。至于香港，在经济表现持续向好，减息周期持续下，恒指今年可望突破30000点，至2028年保守估计可见31800点。

恒指在2020至2023年经历4年跌市，至2024年终于摆脱颓势升17.7%，2025年更大升27.8%，林本利相信不少投资者过去两年已赚回之前4年的损失，因此勿轻言放弃港股。

减息周期有利香港经济股市

多间大行均预期恒指今年可突破30000点，星展的「最牛」情境更料见36500点。林本利相信，港股较难连续两年升近三成，但相信恒指可挑战30000点水平，即是较去年底的25630点升17%。在减息周期下，美元指数回落，将有利香港这个外向型经济体，「香港经济很依赖币值低」，因港元走低将吸引更多旅客来港消费、刺激出口。他回顾2015年美元指数在96至97左右，恒指高见28000点；而过去多次突破30000点时，美元指数也跌至90甚至更低水平。

不过，他预期大市总会经历一轮调整，他以恒指去年的高低波幅8700点，若将此波幅减半至约4000点，恒指或先由现时27000点回落至23000点水平，其后才反弹向上。「再看之前恒指每逢升上30000点时，其低位都不是25000或26000点，而是22000、23000、24000点，所以我认为23000点是合理的（回调水平）。」展望未来3年，他保守估计恒指可攀升至31800点，即较去年底的25630点升24%，连同每年约3厘股息(3年约10厘)，即赚34%，未来3年年均回报至少有10%，是合理期望。若未够货，可在25000点左右多入货。

跟据往绩，美国总统任期第二年，美股升跌机会接近一半。
明后年才「大举进攻」美股

至于美股，林本利态度较谨慎，重申要警惕AI泡沫爆破的风险。他去年已分析美股表现与总统上任年期相关，2026年是特朗普今届任期第二年，根据1928年至2025年的历史数据，总统任期第二年升市的比例约54%，下跌机率为46%，升跌机会接近一半。他举例，标指在2018年和2022年分别跌6.2%及19.5%，这两年恰好也是总统任期的第二年。相反，总统上任第三年和第四年，美股表现较佳，升市比例分别达87%和76%，故他建议学生在2027及2028年才「大举进攻」美股。

长线持有物业「有利可图」

另一方面，本港楼市气氛持续改善，近日有大型新盘销情畅旺，大行花旗更将今年楼价升幅预测，由3%调升至8%。林本利对港楼前景维持乐观，以港人最新供楼负担推算，中原城市领先指数(CCL)料先突破150点水平，2028年应可升至170点以上，主要原因是美国持续减息，相信实际供楼利息可回落至2.5厘或2.75厘，若美元指数回落至90，亦可带动香港经济及股市表现，利好楼市。

中原创办人施永青早前料楼市升浪若维持多于三年，至2031年CCL可升至250点。林本利说若施永青的预测成真，即楼价每年升9.5%，「夸张了一点」，但他也相信2031年楼价可重上历史高位。只要不是在楼市高位「摸顶」买楼，长线持有物业始终「有利可图」，举例买楼自住十年，应偿还了不少本金，并胜过长期租楼，因租楼十年的累计的租金支出，已相当于一笔买楼首期。

