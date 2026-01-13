芝商所将期货保证金改成按百分比设定 分析料短期内贵金属价格有压力

贵金属近日连番破顶，芝商所（CME）发通知，将改变其设定黄金、白银、铂金和钯金期货保证金的方式，由目前保证金是以固定美元金额计算，改成按名义金额的百分比来计收保证金。据报部分黄金合约的保证金将调整为名义价值约5%的水平，白银约为9%。上述调整由周二（13日）收盘开始生效，芝商所表示，该调整经过「照常评估市场波动以确保抵押品覆盖充分」。

华侨银行策略师Christopher Wong表示，短期内这种保证金的变化「可能会暂时对贵金属构成压力」，「直觉上，用百分比的方式能锁定所需的保证金，这意味著无需频繁调整。」但他亦表示，如果波动幅度超出历史水平，或者出现预见不到的情况，「他们仍然可能提高百分比。」

随著贵金属持续上涨，投机交易活动加大，导致价格波动加剧，芝商所去年已数次调整贵金属合约的保证金要求。

现货金周一曾再创新高，高见每盎司4630美元，最新报4588.18美元，跌0.2%；纽约期金报4594.5美元，跌0.44%。