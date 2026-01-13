换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 恒生设迎新钞ATM 一文睇清预约安排

【换新钞/迎新钞/新钞/新年/过年/银行/汇丰/中银/渣打/恒生】马年将至，又是市民张罗换新钞的时候。金管局及三间发钞银行（汇丰、渣打及中银）今日（13日）宣布，三间发钞银行的分行将于2月3日（星期二）至2月16日（星期一）提供新钞及「迎新钞」供市民兑换，作农历新年封利是之用。市民可于1月27日（星期二）起提供网上预约兑换新钞及「迎新钞」服务。

换新钞2026｜3间发钞行有何安排？

为方便市民换钞，三间发钞银行会采取适当的措施，包括：

1 于提供换钞服务的首3天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），

提早营业时间至早上8时，及指定上述的额外营业时段（即早上8时至9时）

专门用作提供换钞服务； 2 1月27日（星期二）起提供网上预约兑换新钞及「迎新钞」服务，

发钞银行会于下周内公布有关服务详情；及 3 实施人流管理措施，例如在有需要时向排队轮候的市民派筹及作出分流安排。

换新钞2026｜汇丰部分柜员机提供「迎新钞」

汇丰宣布，推出一系列线上及线下特别措施支援客户迎接马年，包括在2026年2月3日至9日期间，在旺角、观塘及屯门市广场理财易中心及三部流动银行的部分指定自动柜员机，将提供面值20元或50元「迎新钞」供客户提取。同时，以往仅支援开户等非现金交易的流动银行，于上述期间会首次提供3,000元新钞套装予客户提取。所有分行将于2月3日至16日（年卅十）提供面值3,000元及6,000元的钞票套装。

客户可在1月27日起，透过HSBC HK APP或www.hsbc.com.hk 预约时段于选定分行领取新钞。在2月3日至5日，所有汇丰分行提早于早上8时营业，并设有特快柜台加快流程。为了更有效管理人流，2月3日至16日，分行每日早上会向未有预约的客户派筹，以于当日兑换新钞。

至于汇丰卓越理财专尚及卓越理财客户，可透过其客户总监或客户经理预订安排领取新钞。

汇丰又鼓励客户使用PayMe或汇丰流动理财应用程式经「转数快」派发电子利是，向亲友送上新年祝福。

换新钞2026｜中银香港「新钞标准装」1.27起网上预留

中银香港宣布，由2026年2月3日起，中银香港各分行将提供新钞及「迎新钞」兑换服务，以及总值3,000元的「新钞标准装」，包括100张20元及20张50元新钞，供市民兑换。

客户及市民可从1月27日起，透过中银香港手机银行及网页预留「新钞标准装」及「迎新钞」，于所选分行及时段领取，以节省轮候时间，

此外，该行全线分行及理财中心将在2月3日至5日延长服务时间，提早于早上8时营业，额外营业时段专门提供换钞服务，分行并设有兑换新钞专窗及派筹登记服务，方便市民兑换新钞。

中银香港又表示，该行手机银行及 BoC Pay+ 今年将继续提供「Phone」利是服务。BoC Pay+ 更特别联乘M&M’s推出一系列「Pay Buddy」及M&M’s新春主题电子利是封，鼓励市民以更便捷环保的方式派发利是。

换新钞2026｜渣打预订名额增20%

渣打香港宣布，将于1月27日早上8时起开放网上预订新钞兑换服务，预订名额较去年增加20%，以满足市民换新钞 及「迎新钞」封利是的需要。该行又提供「迎新钞」网上预订服务，鼓励客户以外观仍然新净的钞票封利是。为确保市民换钞过程顺畅，分行将作出特别安排，个别分行亦特设长者专属柜位及关爱座，方便有需要人士。

由1月27日早上8时起，市民可于渣打香港网页预订新钞及「迎新钞」套装，于指定时段到指定分行领取，省却排队时间。预订新钞服务设有名额，额满即止。

网上预订提供三款兑换套装供选择：

1 新钞 +「迎新钞」套装：100张面额20元新钞及20张面额50元新钞；及20张面额50元「迎新钞」，总值4,000元。 2 新钞套装：100张面额20元新钞及20张面额50元新钞，总值3,000元。 3 「迎新钞」套装：20张面额50元「迎新钞」，总值1,000元。

渣打分行将于2月3日至16日提供兑换新钞及「迎新钞」服务。全线分行首三天（2月3日至5日）会提早于上午8时开始提供兑换新钞服务，并于上午8时至9时期间，所有柜位只用作兑换新钞，以缩短轮候时间。

换新钞2026｜恒生1.29起预约 每份总值4000元

恒生银行公布，首设港铁站柜员机「迎新钞」提款服务，客户可于2月3日至9日期间，在4个港铁站指定自动柜员机，提取20元及50元「迎新钞」。地点包括旺角站D出口、尖沙咀D出口、中环站B出口，以及湾仔站大堂。

预约方面，恒生指，由1月29日起，客户可分阶段3登入恒生Mobile App或个人网上银行作网上预约，选择日期、时间和分行，以兑换一套新钞套装。每份新钞套装总值4,000元，包括50张20元新钞、20张50元新钞及20张100元新钞。

至于恒生优越私人理财及优越理财的客户，可与专属客户经理预约换领新钞。客户只需登入恒生Mobile App，透过「RM Connect」登记，以WhatsApp或WeChat等即时通讯软件联系专属客户经理，预约到分行换领新钞。

恒生为兑换钞票亦延长分行营业时间，全线地面分行将于2月3日起为客户提供兑换新钞服务，并在2月3至6日提早于上午8时30 开始营业，新钞换完即止。

换新钞2026｜金管局鼓励市民兑换「迎新钞」

金管局鼓励市民利用电子支付方式，包括透过网上或手机银行使用「转数快」或其他电子钱包提供的服务派发利是。派发电子利是简单方便，又可以减少实体利是封和钞票的用量，有助推动可持续发展。

主要银行和电子支付营运商会推出不同的推广计划，鼓励市民派发电子利是。市民可留意银行和营运商公布有关计划的详情。「迎新钞」即虽旧仍簇新的钞票，适合封利是之用。

金管局建议需要使用现金派利是的市民，在前往银行换钞前，可以先查看家中是否仍有剩余的新钞或「迎新钞」。此外，三间发钞银行会确保整个换钞服务期间的新钞及「迎新钞」供应，市民无需在服务开首数天赶往兑换。