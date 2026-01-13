Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资潮流产品股的危险｜曾智华

更新时间：10:16 2026-01-13 HKT
发布时间：10:16 2026-01-13 HKT

从事传媒工作几十年，我见证好多得人惊的现象。系乜？正是「冇人会有长情」。

一个明星由寂寂无闻开始崛起，靠观众缘、听众缘、歌迷缘上位，其实全部相当虚无而难以肯定能维持的，不过，若娱乐机构肯大力投资推一推，就会有机会一个又一个推上云端。

上到云端之后，究竟可以在高位几耐，完全冇把握，因夹杂太多不能估计的因素。

歌迷的喜好，可以来无踪去无迹，绝无「长情」可言。

七十年代的电台大门口，天天站满听迷歌迷，一见偶像出现就似失控地呼喊。当红DJ及歌星，个个享受万般宠爱在一身。只是，这种「宠爱」，完全没有扎实根基。当另一批新偶像DJ及歌星出现时，曾经喊生喊死话支持阿A的，会立即变脸当阿A隐形，去咗支持阿B。

迪士尼只靠米奇也会玩完

这种现象，其实在饮食界、时装界、汽车界、体育界也非常普遍。另有一界也如是——潮流玩意界。

昔日见证不知几许年青人迷「他妈哥池」、迷养鸡仔、迷米奇老鼠、迷芭比、迷乜迷物，今天又如何？

肯定，若迪士尼乐园继续只靠米奇及白雪公主作机构生命线，早已经玩完。所以，为求生存，除不停推出新卡通偶像外，也不停收购其他娱乐集团，以丰富旗下偶像的库存。

对泡泡玛特冇兴趣 「一股都冇」

去年开始，发觉身边不少女性朋友对Labubu有点疯狂，在我眼中，就像70年代电台门口尖叫的女听迷女歌迷。在大量人狂捧之下，泡泡玛特（9992）股价也变疯狂，由去年初80元左右火箭式飙升，到9月已去到340元。过去一年，不少人问我有冇入货，答曰：「一股都冇，亦冇兴趣！」

因此股摆明是卖突发性人气（连佢创办人都难明点解可以受欢迎成咁！）。「单料铜煲」现象早指出，快热的，也快冻；急升的，也会急跌。

除非泡泡玛特有如迪士尼集团的鸿图大计及视野高超的管理人，否则……事实佢已由340元高位开始，3个月内跌到190元。小弟冇兴趣买，但有兴趣观察这潮流股走势，好睇过戏呀。

资深传媒人 曾智华

