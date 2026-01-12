恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股

随着恒生银行（011）私有化方案获得通过，这间已在港上市逾半个世纪的老牌银行即将于1月27日正式除牌，同时将令不少长期股东失去稳定的股息回报，甚至打乱其退休部署。香港股票分析师协会理事温杰接受《星岛头条》访问时建议，恒生股东应维持原有的资产配置，将资金重新投入收息股，但鉴于高息股近期已累积一定升幅，策略上应采取「分注买入」，并点名看好工商银行（1398）及高息ETF作为替代部署。

宜重新分注买入高息股

温杰认为，股东在2月4日或之前收到私有化退款时，可分批再作股票投资。他解释指，因为这笔钱本身是恒生股票的钱，假设投资者已做好资产配置，例如部分定存、部分活期或部分股票，那么这笔资金应该是「股票来股票去」。他又指，若将这笔资金转为低息存款，整个投资组合的收息金额及比率将会下跌，故倾向建议买回一些收息股。

不过，他提醒投资者需留心入市时机，主因过去数月资金追捧高息股，大部分已非处于低位，因此「不需要因为恒生累积了十年、拿了100万现金，就要即日一次过同一时间入市。」他建议，投资者应分注及分段慢慢买入股份。

对于目前尚有持货的恒生股东，温杰指毋须急于沽货，既然私有化已无悬念，若无资金急用，投资者大可等到最后收取每股155元的支票；但若股市未来数日回调，亦可考虑尽快沽出恒生，以套现换马至新目标。恒生上周五则收报154.5元，较155元低不足1%，息率约4.6厘。

提防汇丰再向上空间不多

对于市场上有不少人计划选择以恒生资金换入汇丰（005），但温杰对此有所保留。他指出，早前在153、154元水平沽出恒生的人，很多已换马至汇丰，但目前汇丰估值较贵，每股帐面价值（Book Value）约80元，现价相当于市帐率1.4至1.5倍，已反映合理价值（Fair Value），再向上的空间不多，因此提醒投资者需「小心少少」。

对于习惯一年收四次息的恒生股东而言，温杰坦言，市面上能提供季度派息的选择不多，其中宏利（945）、中银香港（2388）及中电（002）均非其首选。

他建议，可选择一些落后的高息股，例如中资电讯股、银行股；又或者收息类ETF，例如富邦沪深港高股息（3190）或华夏亚洲高息股票ETF（3145）。他指出，该类ETF具备三大优势：保持高息率、可每季甚至每月收息，以及透过一篮子股票分散风险，毋须担心个别股份波动。截至上周五，富邦沪深港高股息及华夏亚洲高息股票ETF分别有6厘及3.75厘。

工行营运效率胜同业 息率近6厘

个股方面，温杰特别看好内银股，并首选工商银行。他分析指，低息环境持续有利高息股，且预期今年会继续出现「存款搬家」情况。

在审视内银时，温杰采用「拨备前利润」（PPOP）作为营运效率的比较指标。根据数据显示，工行去年第三季及首三季PPOP分别按年上升2.6%及1.7%，表现优于建行（939）、中行（3988）及农行（1288）其他三大行。温杰表示，低息仍对工行营运带来挑战，但预期今年盈利仍将平稳发展，估计增幅为0.6%；估值方面，今年预测市帐率仅0.5倍，反映股价回落风险相对有限。他预计，工行今年每股派息为0.311元人民币，预测股息率达5.7厘，有一定吸引力。

