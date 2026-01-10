劳力士Rolex｜劳力士香港平均加价逾7%「绿金迪」Daytona突破42万 有2款加近9%

【劳力士/Rolex】贵金属价格去年屡屡破顶，加上营运成本上升等因素，令瑞士名表制造商之一的劳力士（Rolex）于2026年元旦日起于世界多地市场加价。除了英国及美国市场之外，香港官网价格亦已相应上调，整体平均加幅约7.3%，其中金表加幅较大。

综合外媒报道，劳力士一般于每年1月1日加价，而新一轮调整主要受全球贵金属价格上涨、汇率波动及其他成本因素影响。根据WatchPro追踪数据显示，自2024年底以来，钢表平均价格升了10.6%，金表平均价格则上升了近20%。

从名单可见，本份热门表款包括地通拿Daytona、GMT-Master II及部分「水鬼」Submariner型号，加幅普遍达8%或以上，钢款及入门系列的调整幅度则相对克制。

劳力士加价｜入门级「熊猫」加幅相对温和

被表迷称为「绿金迪」的黄金绿面Cosmograph Daytona 126508-0008，新价已升至42.57万元，加幅8.8%；加幅同样为8.8%的还有玫瑰金朱古力Daytona，最新定价为34.55万元。

亮蓝色表面白金版及绿松石蓝漆面黄金款Daytona均加价8.7%，新价分别为45.6万元及32.87万元。至于搭配陨石及黑色表面的白金款Daytona，价格亦上调8.3%至38.29万元。相比之下，入门级的「熊猫」Cosmograph Daytona 126500LN-0001加幅相对温和，由12.93万元微升5.3%至13.62万元。

劳力士加价｜GMT-Master II白金绿黑陶瓷圈加近9%

在GMT-Master II系列中，升幅之冠为绿黑双色陶瓷制字圈的18K白金版，新价上调8.6%至42.22万元；紧随其后的是配备铁虎眼石表面玫瑰金款，价格由41.1万元加至44.53万元，升幅8.4%

黑色表面玫瑰金钢款GMT-Master II 126711CHNR-0002亦录得7.7%升幅，最新定价为15.86万元，至于两款热门的钢款型号——红蓝色表圈「百事圈」及蓝黑表圈「蝙蝠侠」加幅则相对温和，两者新价均由9.16万元上调6%至9.71万元。

劳力士加价｜全金「 黑水鬼」索价近40万

作为运动表代表的Submariner，备有日历的全金「黑水鬼」Submariner Date 126618LN-0002价格大增8.7%至39.28万元，白金款「蓝水鬼」Submariner Date 126619LB-0003紧随其后，加价至42.21万元，升幅达8.6%。半金表款方面，不论是蓝圈蓝面还是黑圈黑面的金钢款，升幅均为7.7%，最新定价齐齐突破15万关口至15.31万元。

人气极高的绿圈黑面「绿水鬼」及黑圈黑面「黑水鬼」均加价6%，新价分别为9.62万元及9.17万元；至于俗称「盲Sub」的入门级无日历款加至8.15万元，加幅为5.7%。

