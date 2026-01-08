恒生私有化｜大比数通过 1.14最后买卖 1.27退市 小股东不满 「原本打算揽到死𠮶日」

恒生私有化｜汇丰（005）建议以每股155元私有化恒生银行（011）的方案，在今日（8日）举行法院会议及股东大会表决，均获得大比数通过。恒生将于本月14日最后买卖，并在1月27日正式除牌。

在法院会议上，恒生获有份参与投票的85.75%独立股东支持，超出75%要求；同时有14.75%参与投票的独立股东反对，由于反对票占整体独立股东只有5.89%，不足10%门槛，因此议案获得通过。另一边厢，在股东大会上，汇控可参与投票，最终获得97.3%赞成及2.7%反对，亦通过议案。

汇丰集团行政总裁艾桥智就股东投票结果表示，感谢恒生银行股东一直以来的支持，称股东投票的结果充分反映大家对恒生银行业务，以及对其成为汇丰集团全资附属公司后能够开启的发展机遇充满信心。他称，该集团继续推进建议及完成后续条件，同时将于适当时候公布进一步消息。

表决会场上，有逾百名恒生小股东亲身前往合和酒店会场出席。有持股多年股东直言，对目前情况「唔满意」，整体业务则「唔错啦」，并提到自己也在使用恒生服务，只是对私有化出价有更高期待。

法院会议及股东大会于今早10时半开始举行，现场所见有逾百名股东到场，不少是年长人士。恒生银行特别送上小礼物，包括洪发茶行的六合养生茶、印有恒生银行标志的茶罐及暖水壶。

有现场股东表示，诸多小股东希望可进一步提高收购价格。管理层回应，从法律层面而言，收购价格不会再调升。若此次私有化议案未通过，根据《收购守则》限制，汇丰及其一致行动人士在12个月内不得提出类似建议。他引述管理层在会上发言，强调今次私有化严格按照控股股东私有化公司的标准推进，相关定价与银行业同类私有化议案的定价原则一致。

该股东另指，有股东担心私有化失败后恒生银行可能面临「爆煲」及「蚀本抵债」的风险。管理层称，目前银行CET1资本充足率达21.3%，具备应对潜在风险的能力，且客户福利将继续保留，让客户 「继续有蛇羹食」。

不过，有股东质疑日后恒生管理层多为汇丰「空降」人员，对此管理层未直接评论，仅强调私有化后，与汇丰的合作将产生更大协同效应，并可借助汇丰的国际金融网络实现更好发展。

关先生：呢个时机出价最唔抵

一名持有恒生股票数十年的老股东关先生表示，于70年代股价高峰时已曾持有，但认为汇丰选择在恒生「做得最差时」提出私有化，「呢个时机嘅出价最唔抵」；虽然直言「返钱最好」，但明显对目前的收购价不够满意，同时亦担心恒生现在「名声做得好差」，忧虑私有化后可能出现更差结果。

罗先生：无意转投其他收息股

另一位罗先生持有恒生银行股票数十载，连70年代股价高峰时亦有持有，现手握6万几股，本打算以此「养老」。他直言今次私有化「打乱晒我哋啲计划」，对收购方案并不认同，更表明会投反对票。对于未来投资安排，罗先生坦言「而家我都唔知边只买得落」，无意转投其他收息股。至于银行日后业务走向，罗先生表示「我只是顾到自己嘅」，未过多执着，核心不满集中在私有化打乱其养老规划。

何先生：将股票摆墙度做纪念物

从学生时代开始持股恒生的何先生则直言，对私有化感到「好失望咯」，坦言原本打算「揽住佢揽到死个日喇」，更计划将最后两张股票「联起佢摆墙度做纪念物」，并认为私有化影响其退休计划。不过，他透露对恒生的服务「非常满意」，且不担心银行坏账问题，笑称「银行使使咩惊啫？佢一定计得赢我哋嘅」。

刘女士：唔嚟就是放弃咗个机会

此外，刘女士表示由父亲年代开始，家族已持有恒生股份，纵使股价曾于70年代高峰期达高位，今次私有化出价「唔算最高价」，仅属「啱合格」水平。她直言「唔想私有化」，核心担心是方案落实后「香港唔见咗一间大嘅银行」，同时忧虑失去「稳定嘅股息回报」，股息对她而言「都系好紧要」。

刘女士又坦言，小股东投票「微不足道」，但仍坚持现身参与，只因「唔嚟就是放弃咗个机会」；若未能阻止私有化，她亦无奈表示「控制唔到」，只能顺应多数股东决定，对于日后银行线下业务是否会变好，则坦言「唔知个情况会点」。

郭先生：担心恒生或失去原有特色

股东郭先生形容，恒生是「陪伴香港人成长，有好大情意结嘅银行」，对其感情深厚，不愿见其品牌消失。对于汇丰早前承诺收购后将保持恒生品牌独立性，郭先生则表示，「承诺系一件事，但将来变化唔会知」。他反对私有化，担心恒生最终被合并改名，或失去原有特色，并表示场内诸多股东都有同样忧虑。他续指，汇丰可通过注资救助而非收购的方式，助力恒生渡过当前因香港工商业及铺位市场低迷带来的冲击。

Joseph：当前价格仍有折让

另外，在港居住了30年的Joseph亦表示反对，指当前价格仍有折让，「It seems to be at a discount」，称「If we wait, we can attain that price」，看好长期有望获200元。他透露，自己当年以低于100元的价格买入恒生股票，认为恒生银行的资本充足率表现不错，长期发展潜力向好。

钟先生：心情如「嫁女」

股东钟先生对此番私有化万般不舍，甚至有啲眼湿湿，形容心情如「嫁女」，更希望其「嫁的好」。他忆述昔日走进恒生银行「好似返咗屋企」，即便不常光顾，职员也能准确叫出他的姓氏，其他银行难以比拟，惟近年「差咗少少」。他又指，今次是首度参加股东大会活动，表示想亲自了解事情进展，明言会继续支持恒生，期盼其能走得更远。

蒙先生：私有化合理

一名蒙姓老股东对私有化表示支持，「觉得好合理」，称持有恒生已30年，一早做咗相关资产调整，且不对私有化感到惋惜。他指，公司仍然运作，核心业务不会受明显影响。

钟女士：要钱紧要

当初以10元买入恒生的老股东钟女士投下赞成票，直言「要钱啊嘛，要钱紧要」。谈及恒生私有化后不再于香港上市是否可惜，她则看得颇淡，认为「咁汇丰都一样嘅啫」，不觉得两者有本质区别，并猜测私有化后在汇丰带领下业务会更丰富。

恒生私有化须取得75%赞成票

据汇控与恒生早前发出的联合通告，今日召开恒生银行法院会议，让股东考虑并酌情批准计划；同日亦召开恒生银行股东大会，供恒生银行股东考虑并酌情通过一项特别决议案，以批准建议及计划并使其生效。

在恒生银行法院会议上，私有化建议方案须取得参与投票的独立股东75%赞成票，且整体独立股东反对票不超过10%。恒生的独立股东合共持股逾6.84股，占整体约36.57%，意味如超过约3.66%股东反对，私有化将被否决。另外在股东大会亦须取得75%大多数票以通过计划，该议案汇控可投票。若恒生股东批准及法院认可，私有化将在1月26日生效，恒生将于1月27日撤销本港上市地位。

