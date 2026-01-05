Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR走势｜1个月拆息止跌回升 报2.67厘

投资理财
更新时间：11:33 2026-01-05 HKT
发布时间：11:33 2026-01-05 HKT

香港银行同业拆息（HIBOR）大部分期限利率上升，与楼按相关的1个月拆息止跌回升。根据香港银行公会于1月5日公布的数据，1个月HIBOR报2.67226厘，较上一个交易日（1月2日）上升4.98点子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR下跌13.70点子，报2.66155厘；1星期HIBOR上升8.39点子，报2.67226厘；2星期HIBOR上升8.61点子，报2.67226厘。

中长线利率

中长线利率方面，2个月HIBOR上升2.49点子至2.78548厘；3个月HIBOR微升0.43点子至2.81607厘。6个月HIBOR则下跌0.31点子至2.88506厘。1年期HIBOR上升1.54点子，报2.99571厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
5小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
17小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
13小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
12小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
13小时前