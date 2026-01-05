HIBOR走势｜1个月拆息止跌回升 报2.67厘

香港银行同业拆息（HIBOR）大部分期限利率上升，与楼按相关的1个月拆息止跌回升。根据香港银行公会于1月5日公布的数据，1个月HIBOR报2.67226厘，较上一个交易日（1月2日）上升4.98点子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR下跌13.70点子，报2.66155厘；1星期HIBOR上升8.39点子，报2.67226厘；2星期HIBOR上升8.61点子，报2.67226厘。

中长线利率

中长线利率方面，2个月HIBOR上升2.49点子至2.78548厘；3个月HIBOR微升0.43点子至2.81607厘。6个月HIBOR则下跌0.31点子至2.88506厘。1年期HIBOR上升1.54点子，报2.99571厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！