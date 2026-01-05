3大名表品牌2026开局即加价 劳力士最多涨近9% 金表升幅远胜钢表

【劳力士/Rolex/Tudor/帝舵/爱彼/AP】踏入2026年，瑞士名表随即迎来新一轮「加价潮」。据外媒《WatchPro》引述追踪数据指出，劳力士（Rolex）、Tudor（帝舵） 及 Audemars Piguet（爱彼，AP） 均已在元旦大幅上调价格，其中金表的升幅明显高于钢表。

劳力士加价｜在美平均加幅达7%

WatchPro数据显示，劳力士在英国平均加价5.2%，加幅最多的款式是Day-Date 18K白金，元旦日上调6.7%；加幅最少的Air-King蚝式钢，只有3%。

美国市场加幅则更为显著，平均加幅达7%，加幅最多为地通拿18K白金，加幅为8.9%；加幅最少的款式为Air-King，加幅5.2%。

若按材质细分，受贵金属成本上涨影响，金表的升幅明显高于钢表。以英国市场为例，金表款式（Gold watches）平均加幅6.5%，而钢表款式（Steel pieces） 平均加幅为4.1%

部份劳力士美英市场价格及加幅 款式 物料 美国价格(美元) 美国加幅 英国价格(英镑) 英国加幅 Cosmograph Daytona 18K白金 56400 8.9% 47000 6.3% Yacht Master 永恒玫瑰金 35900 8.8% 29950 6.4% Day-Date 18K白金 51600 8.6% 43100 6.7% Submariner 18K白金 52100 8.5% 43600 6.6% GMT-Master II 蚝式钢 11800 6.3% 10050 4.1% Submariner 蚝式钢 10050 5.8% 8450 4.3% Cosmograph Daytona 蚝式钢 16900 5.6% 14050 3.3% DateJust 蚝式钢 8950 5.3% 7600 5.6% Air-King 蚝式钢 8150 5.2% 6800 3.0%

帝舵加价｜英国加幅略高于美国

另一方面，劳力士姊妹品牌帝舵（Tudor）亦同步调整价格，美国市场价格平均上调5.6%，而英国加价幅度略高，达到5.8%。

虽然帝舵甚少推出全金手表，但一款Black Bay 58的Gold on Gold版本在英国加价7.7%、在美国则升7.9%。

爱彼表加价｜美英加幅明显有异

至于爱彼表的定价策略，则更显示出明显的地区及款式差异。美国市场平均加幅高达7.5%，与Rolex相若；而英国市场则相对温和，仅轻微上调2.5%。

虽然有3大品牌率先加价，不过百达翡丽（Patek Philippe）、欧米茄（Omega）、百年灵（Breitling）、卡地亚（Cartier）、泰格豪雅（TAG Heuer）、万国表（IWC）和江诗丹顿（Vacheron Constantin）价格则暂时未有变动。

有分析指出，是次全球价格调整主要受三大宏观因素影响，包括金价屡创新高、美国关税上调及美元疲弱。回顾2024年至2025年，劳力士亦因应国际经济情势及金价变化等因素，进行数次价格调整。

