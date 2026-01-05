Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3大名表品牌2026开局即加价 劳力士最多涨近9% 金表升幅远胜钢表

投资理财
更新时间：06:00 2026-01-05 HKT
发布时间：06:00 2026-01-05 HKT

【劳力士/Rolex/Tudor/帝舵/爱彼/AP】踏入2026年，瑞士名表随即迎来新一轮「加价潮」。据外媒《WatchPro》引述追踪数据指出，劳力士（Rolex）、Tudor（帝舵） 及 Audemars Piguet（爱彼，AP） 均已在元旦大幅上调价格，其中金表的升幅明显高于钢表。

劳力士加价｜在美平均加幅达7%

WatchPro数据显示，劳力士在英国平均加价5.2%，加幅最多的款式是Day-Date 18K白金，元旦日上调6.7%；加幅最少的Air-King蚝式钢，只有3%。

美国市场加幅则更为显著，平均加幅达7%，加幅最多为地通拿18K白金，加幅为8.9%；加幅最少的款式为Air-King，加幅5.2%。

若按材质细分，受贵金属成本上涨影响，金表的升幅明显高于钢表。以英国市场为例，金表款式（Gold watches）平均加幅6.5%，而钢表款式（Steel pieces） 平均加幅为4.1%

部份劳力士美英市场价格及加幅
款式 物料

美国价格(美元)

 美国加幅 英国价格(英镑) 英国加幅
Cosmograph Daytona 18K白金 56400 8.9% 47000 6.3%
Yacht Master 永恒玫瑰金 35900 8.8% 29950 6.4%
Day-Date 18K白金 51600 8.6% 43100 6.7%
Submariner 18K白金 52100 8.5% 43600 6.6%
GMT-Master II 蚝式钢 11800 6.3% 10050 4.1%
Submariner 蚝式钢 10050 5.8% 8450 4.3%
Cosmograph Daytona 蚝式钢 16900 5.6% 14050 3.3%
DateJust 蚝式钢 8950 5.3% 7600 5.6%
Air-King 蚝式钢 8150 5.2% 6800 3.0%

帝舵加价｜英国加幅略高于美国

另一方面，劳力士姊妹品牌帝舵（Tudor）亦同步调整价格，美国市场价格平均上调5.6%，而英国加价幅度略高，达到5.8%。

虽然帝舵甚少推出全金手表，但一款Black Bay 58的Gold on Gold版本在英国加价7.7%、在美国则升7.9%。

爱彼表加价｜美英加幅明显有异

至于爱彼表的定价策略，则更显示出明显的地区及款式差异。美国市场平均加幅高达7.5%，与Rolex相若；而英国市场则相对温和，仅轻微上调2.5%。

虽然有3大品牌率先加价，不过百达翡丽（Patek Philippe）、欧米茄（Omega）、百年灵（Breitling）、卡地亚（Cartier）、泰格豪雅（TAG Heuer）、万国表（IWC）和江诗丹顿（Vacheron Constantin）价格则暂时未有变动。

有分析指出，是次全球价格调整主要受三大宏观因素影响，包括金价屡创新高、美国关税上调及美元疲弱。回顾2024年至2025年，劳力士亦因应国际经济情势及金价变化等因素，进行数次价格调整。

相关文章：表市扭转三年跌势 劳力士一系列升值7% 金表升幅跑输金价 分析料可追落后

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
6小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
6小时前
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
00:40
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
影视圈
6小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
11小时前
01:35
警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞
突发
12小时前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
7小时前
委内瑞拉总统马杜罗穿的NIKE TECH运动服成为热话。美联社/NIKE
空袭委内瑞拉︱马杜罗被捕运动服成亮点 网民：Nike变最大赢家
即时国际
8小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》王敏奕爆喊夺女配角多谢老爷 嫁曾国祥做曾志伟新抱曾有压力
03:36
万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》王敏奕爆喊夺女配角多谢老爷 嫁曾国祥做曾志伟新抱曾有压力
影视圈
9小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
17小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
19小时前