调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯

【汇丰调查/资产/财富/千万富翁/理财/退休】香港千万富翁呈年轻化趋势，汇丰最新发布的「汇丰富裕人士年度报告」揭示，香港百万富翁通常在39岁前晋升为千万富翁，且仅需约8年时间。报告更指出，每13名受访者中便有1人持有千万流动资产。

汇丰富裕人士年度报告

是次调查于2025年11月进行，访问2,018名25至64岁香港居民，当中1,018名拥有个人流动资产总值港币100万或以上，至于1,000万或以上的受访者则有301名。

结果显示，香港百万富翁通常在39岁前由「百万富翁」晋升为「千万富翁」，平均仅需约8年便能将资产由100万港元提升至1,000万港元。受访者中每13人即有1人持有至少1,000万港元流动资产，突显香港高端客户群的财富实力。

调查亦反映，自力更生已成为主流。近70%受访者并非含著金锁匙出生，其财富累积主要源自投资回报、自营业务利润，以及利息及租金收入。

此外，报告分析千万富翁理财习惯更为成熟，包括运用融资杠杆提升投资回报，并将较大比例资产配置于股票及基金等具潜力产品，同时亦较一般投资者更倾向投资另类资产以分散风险。

在财富管理方面，他们采取更全面的视角，超过九成受访者重视跨代规划，并著重于将财富传承给孙辈。

随著股市回升，调查发现客户的财富观念亦出现转变。首先，「中产阶级」流动资产门槛已大幅提升至835万港元。其次，以往「现金为王」的心态逐渐淡化，对物业收租的依赖亦减少；创新板块继续受投资者追捧，超过六成受访者已投资或计划于五年内投资人工智能企业或相关理财产品。

退休规划方面，近七成受访者倾向灵活退休模式，例如「微退休」；近三成受访者则向往「旅居式退休」，即于不同地点旅居或间歇居住，中国内地及亚洲国家成为热门地。为实现这种理想生活，他们目标在退休后，每月能获得48,580港元的被动收入。

汇丰香港区零售银行及财富管理业务首席客户官许长虹指，调查结果反映高端客户重视策略性资产配置及长远规划。他透露，去年有85%的汇丰千万富翁客户录得正回报，相关客群人数在过去一年更录得双位数增长。

