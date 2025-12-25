离岸人民币「破7」 为去年9月来首次

离岸人民币升破7.0大关，美元兑离岸人民币上涨最多0.1%，最高触及6.9964，为2024年9月以来首次。

美元兑离岸人民币最新报6.9985；在岸人民币报7.0063。今早人民币兑美元中间价报7.0392，上调79点。

事实上，人民币有望迎来5年以来的最佳表现年度，原因包括美元走弱、追逐中国股市反弹的资金流入以及地缘政治紧张局势缓和。分析指内地近月通过固定汇率机制谨慎地引导人民币升值，目的是允许货币升值的同时避免引发外汇市场波动。

即使人民币汇价走强，但有分析认为从贸易加权基础和通缩情况下，人民币汇率仍然过低。高盛表示，相对于经济基本面，人民币被低估了25%。