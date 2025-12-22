积金评级料MPF今年回报逾15% 打工仔人均赚4.19万 中港股票基金最劲
更新时间：14:34 2025-12-22 HKT
发布时间：14:34 2025-12-22 HKT
发布时间：14:34 2025-12-22 HKT
随着2025年步入尾声，「积金评级所有基金表现指数」于12月暂跌约0.64%，但预计强积金2025年全年回报率达15.35%，为强积金制度25年来第六佳的年度表现，相当于2025年投资收益达2,009亿元，即每名成员获利41,900元，创下强积金年度投资收益历史新高。
该机构预测，强积金总资产将于2025年底攀升至约1.535万亿港元的历史高位，相当于每名成员平均账户结余约32万元，较年初增长逾5万元。
受惠强劲投资回报及积金易
积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，回顾强积金制度25年来，从未实现单年度2,000亿元投资收益，此项纪录既建基于强劲投资回报，亦受惠于「积金易」平台带来的成本节省。
他又指，当全球目光聚焦AI与「科技七巨头」之际，香港及中国股票实为强积金卓越投资表现的根基，预计约30%的2025年年度回报，将使其自2017年以来首度跃居强积金各类别之首。
中港股票基金全年回报近30%
根据资料显示，中港股票基金今年回报近30%，排名第一；欧股基金及亚洲基金紧随其后，分别录22.83%及21.72%回报；混合资产基金以21.7%回报排名第四；日股基金则排名第五，全年回报为20.85%。
另一方面，强积金保守基金及保证基金表现则相对逊色，全年回报分别只有2.17%及3.62%。
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT