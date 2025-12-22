Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

积金评级料MPF今年回报逾15% 打工仔人均赚4.19万 中港股票基金最劲

更新时间：14:34 2025-12-22 HKT
发布时间：14:34 2025-12-22 HKT

随着2025年步入尾声，「积金评级所有基金表现指数」于12月暂跌约0.64%，但预计强积金2025年全年回报率达15.35%，为强积金制度25年来第六佳的年度表现，相当于2025年投资收益达2,009亿元，即每名成员获利41,900元，创下强积金年度投资收益历史新高。

该机构预测，强积金总资产将于2025年底攀升至约1.535万亿港元的历史高位，相当于每名成员平均账户结余约32万元，较年初增长逾5万元。

受惠强劲投资回报及积金易

积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，回顾强积金制度25年来，从未实现单年度2,000亿元投资收益，此项纪录既建基于强劲投资回报，亦受惠于「积金易」平台带来的成本节省。

他又指，当全球目光聚焦AI与「科技七巨头」之际，香港及中国股票实为强积金卓越投资表现的根基，预计约30%的2025年年度回报，将使其自2017年以来首度跃居强积金各类别之首。

按资产类别划分，积金评级指数截至2025年12月17日回报表现
2025年强积金重要里程碑展望
中港股票基金全年回报近30%

根据资料显示，中港股票基金今年回报近30%，排名第一；欧股基金及亚洲基金紧随其后，分别录22.83%及21.72%回报；混合资产基金以21.7%回报排名第四；日股基金则排名第五，全年回报为20.85%。

另一方面，强积金保守基金及保证基金表现则相对逊色，全年回报分别只有2.17%及3.62%。
 

↓即睇减息部署↓

