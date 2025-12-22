Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

证券市场「无纸化」明年初实施 中央证券登记公司吁股民尽快办理

投资理财
更新时间：10:11 2025-12-22 HKT
发布时间：10:11 2025-12-22 HKT

无纸证券市场（USM）将于明年初实施，证监会早前表示，投资者持有的实物股票不会因无纸证券市场的推行而失效，亦即不会强制要求投资者参与无纸证券市场。香港中央证券登记有限公司（Computershare）亚洲发行人服务营运主管曹嘉伟接受本报访问时指出，在无纸证券市场实施后，若投资者继续持有混合形式（即实物与电子并存）的股票，或增加证券管理的复杂度，建议投资者在措施推出后，尽快办理去实物化手续。他强调，即使在无纸证券市场推出后，遗失实物股票的股民仍须完成现行的补领程序，方能将所持股票转为无纸形式。

不参与无纸化 或面临若干不便

曹嘉伟表示，无纸证券市场实施后，投资者并非必须将实物股票转换为无纸形式，然而若不参与无纸化，可能面临若干不便。他举例指出，实物股票仍存在遗失或损毁的风险；股份转让所需时间较长，且无法透过股份登记处的电子平台全面查看资产状况。此外，未来公司派发红股或股息时，可能不再提供实体股票，导致投资者持有混合形式的证券，增加管理上的复杂性。

因此，曹嘉伟建议投资者在措施实行后，应根据所持股票的实际情况，按部就班地办理去实物化，转为无纸形式，以避免后续交易受到影响。

香港中央证券登记有限公司（Computershare）亚洲发行人服务营运主管曹嘉伟。
遗失实物股票 仍须按程序补领

随着香港无纸化市场即将落地，越来越多投资者关注补领遗失实物股票的程序与相关费用。曹嘉伟指出，无纸化实施后，投资者若遗失实物股票，仍须依现行程序办理补领手续，方可进行去实物化。

具体而言，补领程序包含多个步骤：首先，股东需透过传真、电邮、邮寄或亲临公司投资者服务中心，提交专用表格及法定声明书；其后，公司将根据股票注册地、市值等因素，为投资者办理相应的补领手续。而其中涉及费用主要分为两部分：一是公司收取的手续费，约为200至400元；二是第三方费用，如刊登广告费、保险费等。值得注意的是，第三方费用会因股东遗失股票的价值、注册地等因素而有所差异。

他进一步指出，广告费通常由公司代为处理，但股东亦可自行联系广告公司或报馆办理登报声明。实际上，绝大多数股东选择透过公司办理刊登手续，因公司在此过程中不收取额外服务费，且能减少股东自行处理（如寻找报馆或广告公司）的中间环节，使流程更为简便。

新设服务柜台 助转换无纸化

被问及如何协助上市公司与股民完成无纸化转换时，曹嘉伟表示，对于上市公司，公司将协助修订公司章程、通知股东等相关手续；对于股民，则已新设服务柜台，以便更好地提供无纸证券管理设施（USI）等服务。此外，公司亦透过社交平台积极进行投资者教育，例如制作「股东小贴士」系列短片，解答常见问题。

根据Computershare公布的实物股票补领程序，以注册地为内地的股票为例：首先，股东需向Computershare提交专用表格及法定声明书。其后，Computershare会通知联交所有关股票的补领申请。依据法律规定，联交所将签署一份公告文本交回Computershare，以确认公告已适当展示。第三，该股票的补领申请须连续90日、每30日于中英文报章各刊登一次，即总共刊登三次；若在此期间未接获任何申索，且经相关上市公司董事会批准补发股票程序后，股东即可领取补发的股票。

