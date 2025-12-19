大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」

香港生活开支高昂，大学生日常花费亦不容小觑。近日有大学生在社交平台发文，称被父母指责大学4年「好大洗」，惟自问靠投资收入已可应付所有支出，反问究竟大学生一个月花费多少钱才是合理。为剖析年轻一代理财习惯，《星岛头条》找来理财策略师李澄幸点评，他指出大学生开支多寡难以一概而论，关键在于收入与支出结构是否稳定，方能奠定长远而良好理财基础。

生活费逐年攀升 今年花近18万

该位大学生详细列出了过去4年的支出纪录，显示开支逐年攀升，2022年约4.96万元，至2023年已倍增至10.39万元，至于2024年及2025年分别达13.24万及17.78万元，即今年平均每月花费1.48万元。

他指，单月支出主要涉及娱乐、饮食及交通等7大项目，其中娱乐占最多，花费6,850元，主要用于打桌球、保龄球及短途旅行；其次是饮食，每月花费3,000元；交通支出则为1,100元，他透露偶尔会乘坐的士，但以短程为主。

理财策划师：按自身经济能力合理分配

就此个案，《星岛头条》找来理财策略师李澄幸作出点评，以了解年轻新一代的理财行为。根据该学生的说法，其现时收入来自担任补习导师、投资股票及加密货币所得，自认「完全够Cover开支」，甚至有余力储钱。他补充，现时仍与家人同住，学费由父母负责，未有交家用。

李澄幸首先赞扬同学有记账习惯，为理财良好开端，又肯定其赚钱能力。就开支部份，他认为大学生开支多寡难以一概而论，应按自身经济能力合理分配。单以该学生每月花费中，娱乐与饮食合计近万元，加上美容等非必要项目，有调整空间。

相对于开支，李澄幸指出收入结构才是更大问题。他解释，该学生收入主要来自高风险投资，不能视作稳定来源，特别是加密货币市况波动，若投资失利出现大幅亏损，不但影响日常开支，更有可能需要向父母求助，以填补资金缺口。

整体而言，他认为个案整体正面，建议同学借此机会检视自身财务状况，包括收入结构，更重要是思考长远职涯规划，以提升收入稳定性。

网民批奢侈：多项支出实属非必要

对于这位大学生的开支情况，网民意见则呈现两极。不少人支持父母的看法，认为其开销偏高，直言「佢哋讲得啱，你好多支出系非必要」、「你都唔叫大洗，边个叫大洗？」，有人质疑「男仔用咁多钱做Facial？」

有意见指出，该大学生基本上还是靠父母养，谈不上真正「自给自足」，因此父母干涉他如何花钱属于合理；亦有留言指出，「你有本事揾钱又洗咁多钱，但系一分家用都冇俾」。

不过，亦有人认为该学生能负担个人日常开支并有储蓄，父母不需过度担心；亦有人认为父母的顾虑主要源于时代观念不同，「揾得多洗得多系长者眼中后生嘅通病」，建议他避免向家人透露收入与支出，以免招来误会。

该大学生在帖文中表示已作自我检讨，计划削减娱乐及美容开支，预计一年可节省约33,000元，亦即每月可悭约2,750元。

相关文章：大学生省吃俭用炒美股 心急玩期权惨败 揸Nvidia扬言「正股有甚么好怕」

相关文章：大学生炒股心雄变「全仓见红」 AI热潮曾1只股赚16万 攻Tesla及Nvidia却遇关税战

相关文章：职场新人必学理财法 平衡畀家用与个人储蓄 月入1.95万 要留几多给父母

相关文章：理财第一课不是买股票 收入20%作储蓄 李声扬：人性最大弱点「见钱身痕」