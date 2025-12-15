定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流

美国联储局上周再度减息后，今年以来已累计减息3次，连带港元定存息率逐步向下，由年初时普遍有近4厘跌至近日不足3厘，其中龙头行汇丰3个月定存息率则由年初3.3厘降至2.4厘，不少收息一族均慨叹「食之无味，弃之可惜」，并寻求港元定存以外的替代选择。卓桥财富创办人余硕衡接受《星岛头条》访问时教路，投资者若追求极低风险，可考虑转投美元定存或短期储蓄保险；至于想追求较高回报的进取投资者，则可考虑配置环球股票基金，但提醒切勿将大部份身家押注「美股七雄」，尤其长者更应量力而为。

低风险拣美元定存或银债

对于风险承受能力极低的保守型投资者，余硕衡直言选择不多，「如果系纯粹要非常低风险嘅，当然只能够做定期。」但目前港元定存年利率普遍已跌至约2.5厘水平，吸引力大减；若希望在低风险前提下争取较高回报，可考虑美元定存。记者翻查资料则发现，目前美元3个月定存息率普遍逾3厘至3.9厘，其中汇丰则提供约3.4厘。

若希望在低风险前提下争取较高回报，可考虑美元定存。

除了定存，政府债券亦是稳阵之选。余硕衡指出，银色债券或美国国债均提供较稳定的利息回报，且风险极低，但提醒港府零售债券未必长期有发行，且二手市场的收益率也未必很高。

余硕衡建议，投资者可将目光投向债券基金。他解释，债券也有分低风险或高风险，若选择投资级别的债券基金，年回报约有5至6厘；若混合部份非投资级别债券，回报甚至可达6至8厘。

可一半定存 一半基金或收息股

针对手持百万港元资金的投资者而言，余硕衡指出，部署关键在于「投资年期」，若资金需保持高流动性，例如一年内要用，选择非常有限，只能做短期债券或定存。

相反，若资金可锁定5年或以上，策略则灵活得多，例如保守型投资者可选择采取「一半一半」策略，即50%资金做定存或购买短期储蓄保险，通常有3至4厘回报，5年下来或有约20%总回报；余下50%资金则可买入债券基金或收息股，以增加回报。

进取型也勿大手押注「美股七雄」

至于进取型投资者，可选择约20%资金放入储蓄保险或美国定存等；约30%资金放入现金流较强的基金，例如环球债券基金；余下50%资金则投资股票。不过，余硕衡提醒，即使是年轻或进取型投资者，也不建议将大部份资金押注在「美股七雄」这类增长型股份，应适当混合有盈利基础的股份，以平衡风险。

他强调，若投资者旨在收息，应选择盈利稳定、现金流充足的传统板块，例如高息银行股或中移动（941）等，较适合中低风险的收息一族。至于比特币及黄金，因无法产生利息及现金流，亦不建议纳入收息组合。

对于资产规模较大、约有1,000万元以上的高净值人士，余硕衡则指，可选择的工具选择更多，例如可直接参与债券市场或配置对冲基金。

买楼需量力而为 切忌过度借贷

至于不少港人最爱的买楼收租，余硕衡认为，随着减息、新股市场回暖及专才计划带动，本港楼市已逐步企稳，但预期不会出现过去那种爆发式增长，若无杠杆买入，回报未必及得上环球股票组合的8至9厘；若为自住用家，则现时入市问题不大。

本港楼市已逐步企稳，但预期不会出现过去那种爆发式增长，回报未必及得上环球股票组合的8至9厘。

不过，对于已退休或临近退休人士，他警告切忌过度借贷买楼收租，「如果你已经五、六十岁仲做杠杆，万一睇错市输咗，咁就真系输晒。」他建议退休人士的投资组合应以保本及创造稳定现金流为首要目标，避免过度进取。

余硕衡强调，无论资金多少，资产配置核心在于了解自己的风险承受能力及投资目标，「年轻人的时间跨度较长，当然可以进取一点博AI、博科技股；但退休人士要的是现金流，输唔起。」他建议投资者转移资金至美债、股市或楼市前，必须审视自身状况，不要盲目追求高息及跟风。

理财疑难，星岛财经揾专家帮你手！请即Email：[email protected]

相关文章：活期低息仍有捧场客？ 「应付日常周转灵活性高」 一类产品亦可随时提取

相关文章：45岁单身女冀10年后退休 每月被动收入2.6万 专家称租楼变数大 吁买楼或移居大湾区

相关文章：打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通

相关文章：港漂月入1.5万自嘲「低过洗碗工」 为香港身份证沦月光族 专家教622储蓄法