HIBOR走势｜1个月拆息止升回跌 报3.03952厘

投资理财
更新时间：11:42 2025-12-12 HKT
发布时间：11:42 2025-12-12 HKT

与楼按相关的一个月香港银行同业拆息（HIBOR）止升回跌。根据香港银行公会于12月12日公布的数据，1个月HIBOR报3.03952厘，较上一个交易日下跌9.44点子。

短期拆息个别发展

其他短期拆息个别发展，隔夜息升10.88点子至1.70810厘；1星期拆息跌3.20点子至2.03750厘；两星期拆息则升3.02点子至2.29048厘。

中长线利率普遍向下

中长线利率方面，两个月拆息跌3.70点子，报3.02696厘；三个月拆息跌2.80点子，报3.02696厘。半年期拆息跌0.21点子，报3.10423厘；一年期拆息跌1.11点子，报3.12679厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！

