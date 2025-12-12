45岁单身女冀10年后退休 每月被动收入2.6万 专家称租楼变数大 吁买楼或移居大湾区

「FIRE」 （Financial Independence, Retire Early）等概念蔚然成风，不少打工仔也梦想透过储蓄及投资赚取被动收入，早日实现「财务自由」及退休。一位45岁单身女性早前在网上分享自己拥有每月2.6万元被动收入，获得数十万关注和数百条网民回应热议，同时令不少人关注可如何提升被动收入。

网民关心如何获得被动收入

这位45岁单身女性网名Kayman，在网上询问自己的生活方式能否在55岁前提早退休。根据她透露，正在租楼、有稳定收入，并透过27年的工作积累，持有40万元现金存款、一份到55岁可提取8万元美元（约62万港元）的储蓄保险，以及透过配置美债及高息ETF，每月收息约2.6万元。她更表明自己生活简朴，特别在疫情几年，只买消耗品，偶尔才大餐一顿（消费约1,000元一餐）。

网民回应态度不一，有人质疑她炫耀，也有人认真回复，建议考虑其他国家，「移居去东南亚可以过得好好」；亦有人提醒她「趁现在楼价跌，快置业，买间细平楼，免得老来冇人租俾你住」。不过相比于解答她的困惑，网民更关心如何获得被动收入。

疫情买美股大赚 转买收息基金

Kayman则解释自己曾投资美股，2020年「all in」Tesla，获利后转买收息基金，基金派息后定期「再投资」，再买收息基金；数年前她又趁低息，以基金进行抵押贷款，再投资到收息基金，除了赚取套息，也进一步「滚大」投资本金，到近年便主力买美债及高息ETF。

《星岛头条》请来理财专家、卓桥财富创办人余硕衡点评，他直言Kayman在财务纪律上无疑是优秀，因她能构建此现金流，并非依赖复杂的财技，而是透过长期的有纪律储蓄及投资，加上捕捉了过去几年市况，成功在不持有物业的情况下，利用美债及高息ETF获取可观被动收入。

租楼成本不确定 欠长期财务缓冲

不过，回到该单身女性的理财目标——能否在55岁前提早退休？余硕衡指出，单凭目前现金流状况未能判断她能否提早退休，因她忽略了租楼成本的不确定性。

他引用香港财务策划师学会的「香港退休开支指数」数据，一名退休人士每月真实平均开支约1.47万元；若追求较优质生活水平，平均开支则达23,671元。每月被动收入2.6万元，表面上已超越舒适生活线，但该数据关键在于，受访者中相当比例已拥有自置物业或居住公屋，其居住成本相对低廉，而长期租楼的话，将来有很大不确定性。

专家指，退休人士长期租楼，对退休财务规划带来很大不确定性。

他举例，若租楼成本是1.2万至1.5万元，再加上退休人士基本生活成本1.47万元，估算每月总支出在2.67万至2.97万元之间，每月被动收入2.6万元仅处于「收支平衡」、甚至略有赤字，缺乏应对长期风险的财务缓冲。

余硕衡将该单身女性面临的财务风险总结为租金通胀、医疗开支的「J型曲线」效应以及再投资风险三种。他表示，租金属刚性支出，且与通胀高度挂钩。若以长期平均通胀率3%推算，20年后的租金名义金额将翻倍。

10年内可考虑买细单位自住

他认为这个案可考虑未来10年内买一个细单位自住，以锁定未来居住成本。若继续租楼，则必须大幅提高退休金储备目标，以涵盖预期租金升幅。投资组合中适度配置具备增长潜力的资产（如环球股票ETF），以期整体组合长期回报率跑赢通胀2至3个百分点。

对于网民提议Kayman移居东南亚，余硕衡说取决于个人生活愿景，东南亚确实吸引不少追求度假式生活的退休人士，他亦建议考虑大湾区（如深圳、中山、珠海），具有购买力、医疗与养老配套以及文化共融等优势。他说，2.6万港元在内地的购买力显著高于香港，能即时提升生活质素，而随著「广东计划」、「港澳药械通」等政策落地，大湾区的退休及医疗服务正高速发展，且性价比极高。再加上语言与饮食文化的相通，退休人士更能适应、孤独感亦较低。

到大湾区退休具有购买力、医疗与养老配套以及文化共融等优势，图为佛山街景。

医疗通胀急升 宜买高端医保

余硕衡又指，随着年龄增长，医疗开支急剧上升，加上医疗通胀率往往高于一般通胀，单身人士缺乏家庭照护支援，建议这类人士在55岁前投保有保证续保条款的高端医保或自愿医保计划，并将随年龄递增的保费纳入核心开支预算中。

