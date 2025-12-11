宝济药产再创IPO神话 基石投资者日赚1.55亿

12月10日，上海宝济药业股份有限公司（2659，以下简称：宝济药业）正式敲钟登陆港交所主板，成为又一家进入香港资本市场的内地创新药企业。

截至当日收盘，宝济药业股价报63港元/股，较26.38港元/股的发行价涨幅高达138.32%，总市值涨至205.37亿港元。

翻倍的股价下，宝济药业股东及基石投资者手中的股份也水涨船高，甚至日赚上亿元。

基石投资者浮盈2.78亿港元

《星岛》了解到，宝济药业此次IPO发行价为26.38港元/股，发售股份总数约为3791.17万股，香港公开发售获3526.34倍认购，国际发售认购倍数6.59倍，最终募得资金净额约为9.22亿港元。

于前一晚的暗盘交易阶段，宝济药业已大涨逾110%，总市值破180亿港元。12月10日上市首日开盘时，宝济药业股价已涨至60.5港元/股，此后更是高开高走，最终带动市值突破200亿港元。

据悉，上市前宝济药业已于2020至2024年共完成6轮增资及股权融资，累计融资金额达15.31亿元人民币，主要投资者包括晟德大药厂、方圆资本、源创多盈、上海生物医药产业基金等，该公司估值也从2020年的2.09亿元（人民币，下同）逐步攀升至2024年C+轮融资后的48.7亿元。

此次IPO上市，宝济药业再次引入了三家知名基石投资者，包括安科生物（香港）、Derivatives China Alpha Fund SPC、国泰君安证券，合计认购760.41万股股份，占全球发售股份总数的20.06%。

按当日收盘价计算，宝济药业翻倍的股价也令上述三家基石投资者上市首日账上浮盈累计达到2.78亿港元，其中持有424.56万股的安科生物，单日浮盈便达1.55亿港元。

此外，宝济药业的控股股东为三位一致行动人及三个股份激励平台公司，包括刘彦君、王征两位联合创始人、执行董事兼内部控制总监谭靖伟，以及上海罗旭、宁波鸿晟及上海罗君。

上述控股股东共计持有股份数约为1.06亿股，占总股本的40.56%，若同样按首日收盘价算，其所持有的股份价值已达66.78亿港元，一日财富增值近40亿港元，为资本市场造福案例再添注脚。

核心产品即将上市销售

市场分析指出，宝济药业此次上市受追捧，除了目前正处港股生物科技股上市热潮，主要在於其一款核心产品2024年9月曾达成对外授权合作，且已在今年8月份获得国家药监局批准上市申请，今年底便可正式在国内商业化上市，未来发展较其他仍处于早期临床阶段的创新药企业更具确定性。

资料显示，宝济药业成立于2019年12月，主要利用合成生物技术开发及提供重组生物药物，聚焦皮下给药、抗体介导的自身免疫性疾病、辅助生殖药物、重组生物制药取代传统生化制品四大治疗领域。

目前，宝济药业拥有12款自主开发在研产品，包括3款核心产品（KJ017、KJ103及SJ02）、4款其他临床阶段候选药物及5款临床前资产。

其中，核心产品SJ02（晟诺娃®）用于控制性卵巢刺激、促进多囊泡发育及诱发排卵，今年11月已完成首批订单交付，即将开启商业化进程。这也是目前国内市场仅有的两款获批上市长效重组人卵泡刺激素产品之一。

财务方面，宝济药业虽然尚未有产品真正上市销售，但2023—2025年上半年收入分别有690万元、620万元、420万元，主要来自销售材料、技术服务以及对外许可授权收到的首付款。

同期净利润宝济药业仍表现为亏损，分别为-1.60亿元、-3.64亿元、-1.83亿元；研发费用分别为1.33亿元、2.51亿元和1.11亿元；截至2025年6月末，该公司现金及现金等价物约为4.53亿元。

对于本次募资用途，宝济药业方面表示，将主要用于三款核心产品的研发及商业化；推进其他现有管线产品及筹备相关登记备案；提升及扩大生产能力等。

《星岛环球网》见习记者 黄冬艳 广州报道