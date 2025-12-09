美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减

美国联储局将于本港时间周四（11日）凌晨3时公布议息结果，市场普遍预期再减息0.25厘；不过，局方目前亦面临不少问题，其中包括AI引发高学历群体失业率攀升、联储局官员决策共识不一，加上政府停摆后或令数据失真，市场正等待鲍威尔如何拆局。此外，由于市场已高度预期再减息0.25厘，因此市场焦点料将在于利率点阵图及2026年减息步伐。

AI引发高学历群体失业率攀升

高盛研究部首席经济学家Jan Hatzius在最新《全球展望》报告中直言，延期很久的9月就业数据显示劳动力市场已出现降温迹象，尤其是高学历群体的失业率显著上升，可能是AI和其他提升效率措施所带来的影响。然而，下一份就业报告及通胀数据分别定于12月16日及12月18日出炉；换言之，上述数据表现将不影响在12月10日议息会议上的决策。

该行预计，明年减息前景相对不明朗，但随着关税影响减弱、减税政策及金融环境放松等因素推动，美国经济将加速增长，联储局可能会在2026年1月暂停减息，其后在3月和6月再次减息，最终将联邦基金利率降至3%至3.25%的区间。

联储局内部料出现严重分歧

据彭博最新调查41位经济学家的数据显示，多数经济学家预期联储局在下周减息后，将从2026年3月开始再实施两次25个基点的减息。调查指出，仅18%受访者认为通胀是主要风险，绝大多数专家认为「就业市场显著走弱」，才是决策者面临的最大挑战。

Scope Ratings经济学家Dennis Shen表示，联储局「鸽派」似乎略占上风，但若联储局再度放松货币政策，预期鲍威尔会强调此后将暂停减息，以等待更多经济信号。

值得留意的是，绝大多数受访者预计，本次会议可能出现近年罕见的「严重分歧」。随着联储局内部对通胀与就业风险的评估不一，预计将再次出现反对票。当中，堪萨斯城联储总裁Jeff Schmid及圣路易斯联储总裁Alberto Musalem可能会投下反对票，而联储局理事米兰预计将再次反对25个基点的降息，但会支持减息50个基点。

DWS：停摆后官方数据或失真

对于今次联储局会议，DWS首席美国经济学家Christian Scherrmann提醒，由于早前政府停摆，目前可获取的官方数据有限且可能失真，将令联储局陷入决策两难。他指出，私人市场数据显示就业放缓，但官方的申请失业救济数据仍温和，加上企业因AI技术发展对招聘犹豫不决，以及通胀维持约3%偏高水平，局方要在鹰派与鸽派之间达成共识并不容易。

他认为，若鲍威尔选择「鸽派暂停」，可能只是延后失望及其对金融环境与消费的影响；但若进行另一次鹰派减息，则可能挑战联储局的公信力，并鼓励市场期待更多的宽松措施，且考虑到近期有关鲍威尔潜在继任者的消息，此举甚至可能再度引发关于联储局独立性的讨论。

虽然DWS预期联储局本周会减息，但若局方选择按兵不动，直到1月会议再收集更多数据，亦认为属情理之中。

富途：港股前景取决内地经济

另一方面，针对未来投资趋势影响，富途分析师指出，市场普遍预期再减息0.25厘，相信焦点将在于官员对2026年的减息步伐共识，亦即利率点阵图。同时，若减息如期落地，充裕的市场流动性有望支撑美股在高位运行，科技及房地产股将特别受惠于融资成本下降，但分析师亦提醒投资者需警惕「获利回吐」风险。

港股⽅⾯，富途指⾦管局势必跟随美国下调基本利率，将带动HIBOR回落，直接舒缓本地企业借贷及供楼压⼒，为地产股及REITs注入动⼒，惟港股中⻑线表现仍取决于内地经济复苏⼒度，减息仅属流动性层⾯的托底因素。

