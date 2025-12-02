永明对明年中港美股看法中性偏好 AI仍有机遇 促打工仔配置股债兼备

今年股市升浪带挈不少打工仔强积金投资大赚，永明资产管理香港首席投资策略师龚伟怡表示，维持对明年中港及美国股市中性偏好看法，又认为减息周期有利债市。永明金融亚洲资产管理总裁邓斌建议打工仔来年的强积金资产配置要股债兼备。

中港股市受惠外资流入

龚伟怡相信，明年美股仍可受惠AI产业链，而中港股市则得益于外资资金流入及企业盈利改善，且在科技、晶片和AI相关发展下，认为可继续放眼于亚洲市场。

料美国本月及明年共减息4次 倡哑铃式配置

邓斌指，看好明年市场前景，因不论中美或俄乌此等地缘政治关系开始进入缓和状态，有利来年环境；同时，预期美国本月减息1次后，明年将再减息3次，合共减息1厘，利好风险资产，债价亦受惠。因此，他建议打工仔明年的强积金应作「哑铃式」的资产配置，需股债兼备，并按自身年龄及风险偏好作不同比重的股债投资。他又特别看好六大板块的机遇，包括晶片、机械人、低空经济、AI、有色金属及医疗。

AI泡沫机会较低 行业仍存风险

另方面，邓斌提到明年需注意的潜在风险，指出虽然整体地缘政治出现平稳发展的趋势，但仍存高度波动性。此外，尽管出现AI泡沫的概率较低，因整个产业还在增长中，惟仍存风险。

永明逾11万客MPF投资集中 愈年长愈单一

另外，香港永明金融财富及退休金业务总经理潘纪虹表示，发现该公司的强积金成员约有11.6万人的投资风险比较集中，只投资於单一市场或资产类别基金，当中年纪愈大投资取向就愈单一，而投资单一市场或资产类别基金的50岁或以上成员占比达逾两成，他们大多投资保守基金，其次为港股及美股基金。现时永明的强积金成员数目接近90万。

推奖赏计划鼓励调整强积金

她指有见及此，永明将于明年1月推出「积金即享奖赏计划」，兼具奖赏与教育性质，以助成员更有效管理及投资强积金。奖赏包括商户优惠券、里程等。计划推出初期，会先让特选客户参与试行，该批客户占其总成员人数三成。

10月上线积金易 明年下调九成行政费

永明强积金计划已于10月3日成功上线积金易平台。潘纪虹称，明年1月3日起，将相应下调近90%基金行政费，减幅最高38.3%，包括永明强积金环球债券基金、永明强积金香港股票基金等等，平均减幅约29%。此外，永明彩虹强积金计划逾50%基金将下调标准管理费，减幅最高约16.3%（永明强积金美国及香港股票基金），平均减幅约10.8%。