小股民遗失农行实物股票 手尾长兼要登报 贵过近6000元货值 附报失补领方法

相信不少「老股民」总会手持几张实物股票证书，不少人也钟爱这种持有实物感觉，有实实在在拥有公司股份的真实感。不过，一旦遗失实物股票证书，便会「有股沽不得」，兼且要面临繁复的报失及补领程序。

中央证券登记：首三季2200宗报失

遗失股票有多常见？据中央证券登记回应《星岛头条》的查询，2024年全年约有2,600宗报失股票申请，而2025年首三季已有约2,200宗个案。截至今年9月30日，该公司为约1,100家上市公司客户，管理超过1,000万份实物股票证书。

股民唐先生接受《星岛头条》访问，2010年以IPO认购农业银行(1288)，他忆述当年农行H股IPO全城瞩目，故自己也跟随朋友和同事，以「白表」认购了两手。翻查当年报道公开发售有11.7万人入表申请。据悉四成人循白表认购，总共获派约1.6亿股实物股。

当年农行上市价为3.2元，唐先生中签一手，货值3200元。由于唐先生并非活跃的股民，多年来他「定时定候」收到农行股息支票，收息金额也不俗，便继续持有没有太关心股价上落。

今年港股，尤其内银股表现不俗，唐先生突然发现持股已倍升，才打算沽出套现。

今年港股表现强势，唐先生某日心血来潮打开股票报价网站，才发现农行原来已6元、即其农行股份价值约6000元，较当年IPO上升一倍，才打算沽出套现。

不过，现时股民要沽出实物股票，需要找证券行或银行将股票存仓，才可以在联交所出售，于是唐先生回家翻箱倒笼地寻找，但其农行股票证书却遍寻不获，唯有向股份过户处查询，职员向他坦言「每日都有股民查询报失股票」，他了解报失及补领实物股票的程序及费用，才发现开支竟然多于其农行赚幅。

书面通知过户处及进行宣誓

本港上市公司大多选用香港中央证券登记有限公司，以及卓佳证券登记有限公司作为过户登记处，而唐先生持有的农行是采用香港中央证券登记。记者分别向两间过户处查询，其报失程序相若，股民需向股份过户登记处提交补领实物股票的书面通知，两机构均有专用表格；同时，股民可到各区民政事务署，或律师面前宣誓声明遗失股票，选用民政事务署宣誓服务好处是费用全免。

其后股票过户处会跟据股民申报遗失股票的情况，计算涉及的费用。首先，若股票价值超过20万港元以上，两间过户处手续费均为400元；20万港元或以下手续费则为200元。

本地报纸登广告逾6000元

另一个关键则是公司注册地，对于香港注册公司，若股票价值20万元或以下只需在公司网站发布公告；但价值超过20万港元的话，则需要刊登在政府宪报，客户服务处指至少要8000元，视乎股票项数篇幅而定。

至于唐先生买入的农行，属内地注册公司(H股)，不论股票价值多寡，也需要在本地报纸刊登广告，收费约6000至7000元。另外，获发每张新证书收费2.5元。时间方面，H股由报失到补领股票或需时4至5个月，非H股价值超过20万元需时约半年，价值少于20万元则需时约3个月。

若离世亲人持有的实物股票遗失，同样要进行补领新股票的程序，方可承继。

亲人离世 后人亦需补领股票

另外，若离世亲人持有的实物股票遗失，同样要进行补领新股票的程序，方可承继有关股票。继承人需向遗嘱认证登记处申请遗嘱认证授权书，并联络过户处要求补领股票，完成后过户处会把股票从已故持有人转移给遗嘱执行人/管理人。

香港将实施「股票无纸化」，有关规定将于2026年初起适用于新发行人；其他证券则在2026年至2031年初分批过渡至无纸证券市场。不过「无纸化」对已经遗失股票的投资者而言，他们仍需补领股票。Vistra卓佳董事总经理兼IPO及过户处总监钟绛虹向《星岛头条》表示，无纸化的意思是不需要实物股票去证明法定股权。当投资者的上市公司将来实施「无纸化」，他们需到过户处开设称为USI的帐户，并将实物股票交回过户处去实物化，即转换为无纸形式。因此对已经遗失股票的投资者而言，他们仍需完成所有必要的补发程序。