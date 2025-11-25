新股招股热爆洗颓风 量化派「头槌飞」料要抽奖 专家称海伟股份可认购

新股市场经过一轮冷锋后，上市股价表现及招股反应也有一洗颓风之势，其中中国铝冶炼企业创新实业（2788）周一正式挂牌，收市升逾三成，每手500股账面可赚1,800元。同时，内地消费电商平台「羊小咩」母公司量化派 （2685）周一截止招股，单计孖展料超购逾7,100倍；此外，中国电容器薄膜制造商海伟股份（9609）将于今日截止招股，截稿前孖展已超购逾3,000倍，预计投资者将一手难求，甚至「头槌飞」也要抽奖。

量化派大幅超购因集资少

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，量化派招股大幅超额认购主要是其集资金额比较小，最高集资金额都只不过是一亿多元（公开发售仅占1,308万元），所以就形成了比较明显的超额倍数。基本因素方面，虽然量化派收入增长不错，但利润不算特别大，加上属于电商行业，相信市场不会给予特别高的估值。

至于今日截止认购的海伟股份，伍礼贤指其业务是经营电容器机膜，是比较传统的经济领域，从基本面或长远增长而言，市场亦未必给予很大空间。不过，他认为海伟也是可以小量认购，因为其超购倍数已不少，但仍不建议大额认购，因为新股气氛踏入11月后，已比8至10月时有所降温。

市值小或有炒作 暗盘宜先获利

针对上述两只热门的小型新股的策略，他指由于市值比较小，所以有机会形成短期炒作，如果投资者抽中的话，暗盘或第一天有不错升幅时，可以先行获利；但如果没抽中的话，就不要在暗盘或者挂牌后有升幅的情况下去追。

海伟股份拟发行3,083.14万股H股，一成香港公开发售，招股价每股14.28元，集资约4.4亿元，每手200股，入场费2884.8元，将于11月28日挂牌买卖，中金为独家保荐人。招股书显示，集团客户主要包括薄膜电容器制造商及中国新能源汽车龙头企业比亚迪（1211）；同时比亚迪亦是海伟上市前投资者，持股4.9%。此外，该股引入汇兴丽海为基石投资者，认购金额约2.2亿元。

