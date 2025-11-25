Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新股招股热爆洗颓风 量化派「头槌飞」料要抽奖 专家称海伟股份可认购

投资理财
更新时间：06:00 2025-11-25 HKT
发布时间：06:00 2025-11-25 HKT

新股市场经过一轮冷锋后，上市股价表现及招股反应也有一洗颓风之势，其中中国铝冶炼企业创新实业（2788）周一正式挂牌，收市升逾三成，每手500股账面可赚1,800元。同时，内地消费电商平台「羊小咩」母公司量化派 （2685）周一截止招股，单计孖展料超购逾7,100倍；此外，中国电容器薄膜制造商海伟股份（9609）将于今日截止招股，截稿前孖展已超购逾3,000倍，预计投资者将一手难求，甚至「头槌飞」也要抽奖。

量化派大幅超购因集资少

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，量化派招股大幅超额认购主要是其集资金额比较小，最高集资金额都只不过是一亿多元（公开发售仅占1,308万元），所以就形成了比较明显的超额倍数。基本因素方面，虽然量化派收入增长不错，但利润不算特别大，加上属于电商行业，相信市场不会给予特别高的估值。

相关文章：量化派第五次递表港交所 标榜「数字消费」难掩助贷阴影

至于今日截止认购的海伟股份，伍礼贤指其业务是经营电容器机膜，是比较传统的经济领域，从基本面或长远增长而言，市场亦未必给予很大空间。不过，他认为海伟也是可以小量认购，因为其超购倍数已不少，但仍不建议大额认购，因为新股气氛踏入11月后，已比8至10月时有所降温。

市值小或有炒作 暗盘宜先获利

针对上述两只热门的小型新股的策略，他指由于市值比较小，所以有机会形成短期炒作，如果投资者抽中的话，暗盘或第一天有不错升幅时，可以先行获利；但如果没抽中的话，就不要在暗盘或者挂牌后有升幅的情况下去追。

海伟股份拟发行3,083.14万股H股，一成香港公开发售，招股价每股14.28元，集资约4.4亿元，每手200股，入场费2884.8元，将于11月28日挂牌买卖，中金为独家保荐人。招股书显示，集团客户主要包括薄膜电容器制造商及中国新能源汽车龙头企业比亚迪（1211）；同时比亚迪亦是海伟上市前投资者，持股4.9%。此外，该股引入汇兴丽海为基石投资者，认购金额约2.2亿元。

相关文章：电容器薄膜制造商海伟股份招股 入场费2884元 比亚迪为客户及股东

 

 

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前