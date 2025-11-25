收藏卡牌变另类投资 一张NBA卡爆升10倍至30万 资深玩家：Buy what you like

在传统股市波动、楼市整固下，部份资金已悄悄流向「另类投资」，其中卡牌市场再非昔日单纯的童年玩意，不少游戏卡与运动卡均吸引投资者与收藏爱好者关注，一张NBA球星居利（Stephen Curry）卡牌可大升10倍至30万元，但亦有人因买错西蒙斯（Ben Simmons）卡牌而损手9成。对于新手如何入场，有资深卡牌投资者直言「Buy what you like（买你喜欢的东西）」；另有指收藏世界庞大，因此不必追求全面，从自己熟悉的系列入手就好。

有关卡牌可分成运动卡和游戏卡两个完全不同的世界，近六成是动漫IP主题的集换式卡牌，例如广受欢迎的《宝可梦》、《龙珠》、《海贼王》及《游戏王》等；另一类则为运动卡及球星主题，涵盖篮球（NBA）、棒球（MLB）、美式足球及足球等。

「以卡养卡」 每月流水达10万

资深私人投资者唐伟轩（Jasper）接受《星岛头条》访问时表示，收藏卡牌源于儿时母亲鼓励他学习英文，以Pokémon卡作为奖励；长大后亦开始接触及收藏球星卡，如今已建立起一套成熟的「以卡养卡」生态系统，透过在网上平台进行买卖及将卡牌送往评级赚取利润，令资金不断回笼流转。他透露，目前每月在卡牌市场的资金流水高达约10万元。

另一位资深收藏家陈生（Michael）则对Pokémon情有独钟。他从小便是Pokémon卡牌迷，惟中一后为了专注学业而忍痛「退坑」，中间断层长达20多年。直至去年因病在家休养，翻出尘封多年的旧卡，令他重回「卡坑」，现时每月平均斥资5至6万元收购心头好。

运动卡如「赌人」 高风险高回报

Jasper形容，「运动卡有『人』嘅因素，升幅可以好夸张。」其手持一张NBA球星居利（Stephen Curry）的Kaboom系列签名卡，在一年前以约3万元入手，如今市值已飙至30万，升幅高达10倍。

然而，高回报伴随的是高风险，「运动员系人，会受伤，会有丑闻。」Jasper打趣道，「比卡超唔会同米奇老鼠爆丑闻，所以Pokemon卡嘅价格相对稳定。」他又分享，自己曾斥资50万购入NBA球星西蒙斯（Ben Simmons）的卡，结果该球员表现一落千丈，「依家𠮶堆卡可能4、5万都唔值，想要贱卖也没人要」。

另一收藏家Michael对此表示认同，相比起大起大落的球星卡，他更钟情于Pokémon卡，专攻由专业机构评分满分的「比卡超」及其Cosplay变装系列。他指出，Pokemon中的「御三家」及比卡超较为稳定，价格相对「硬净」。目前他手头上最贵的一套Mario Pikachu（玛利欧联乘比卡超系列），目前市值约29.8万元，较入手价升一成。

「裸卡」评分后 随时升值10倍

值得留意的是，在卡牌投资的世界，「评级」是指将未经鉴定的卡牌送往权威机构（如PSA）进行封装及评分。Jasper直言，自己倾向买入潜质优厚的「裸卡」再自行送评，因为一旦博中满分（PSA 10），可获得极高回报。他举例，「假设一张裸卡买入价系500蚊，如果评到PSA 10，市值随时变成5,000至6,000蚊，升幅高达10倍。」

然而，随着卡价水涨船高，亦有不法分子乘虚而入，令市场出现假卡。Michael透露，虽然自己幸运地未遇过假卡，但他身边有朋友曾购入一张价值约15万的卡牌，最终发现是高仿品，十多万本金瞬间化为废纸。

新手入场宜先清楚实际行情

对于现时是否入场良机，Jasper认为卡价由今年2月至今保持升势，已经处于高位，尽管目前持续有新投资者进场，但预计明年中市场或出现调整。Michael亦表示，目前卡价处于相对高位，加上明年是Pokémon 30周年，市场憧憬会有新一轮升浪，但他亦称，无法估算最高位，因此建议投资者最好追求自己能力范围内的卡牌。

对于有意入场的新手，两位投资者均给出一致的建议，「Buy what you like（买你喜欢的东西。）」Jasper称，收藏卡牌应该是收集自己喜欢的东西，举例喜欢比卡超，就买一些几百元的比卡超卡牌，之后慢慢升级。

Michael建议，新人进入市场前，最好先慢慢认识整个市场环境，做好充分的功课，例如研究清楚各种卡的实际行情，彻底了解市场的真实价位之后，才正式入手目标卡牌。

他又表示，Pokémon的收藏世界非常庞大，没有人能够收集齐所有东西，因此一开始不必追求全面，而是从自己真正喜欢、也相对熟悉的系列或卡牌入手就好，当慢慢买、慢慢玩，滚一阵子雪球之后，自然会越来越熟悉市场，信心和眼光也会提升，这时候就会开始对四位数、五位数，甚至六位数的高价卡产生兴趣和鉴赏能力。