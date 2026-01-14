日圆汇率｜日圆失守4.9关口 跌至逾1年低位 一文睇清找换店+银行+信用卡最新汇价

【唱Yen／日圆汇率／换日元／日圆走势／找换店】受日本拟提早大选消息影响，圆汇进一步下跌，每美元兑日圆周一低见159.05水平，见一年半新低；每百日圆兑港元亦跌破4.9关口，报4.89。本港市民亦趁机「唱平Yen」，有找换店职员表示，兑日圆较往日大增3成。

日本拟提早大选消息影响，圆汇进一步下跌，每美元兑日圆周一低见159.05水平，见一年半新低；每百日圆兑港元亦跌破4.9关口，报4.89。

1.小女孩

日圆卖出价：4.901

地址 上环德辅道中156号 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公众假期休息 电话 2915 4812 WhatsApp 6715 9995

2.有利兑汇

日圆卖出价：4.89

地址 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦地下C1及C2舖 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 65823709 / 65823179 / 51322901 WhatsApp 65823709

3.环球 (上环)

日圆卖出价：4.893

地址 香港上环德辅道中272-284号兴业商业中心地下F2号舖 营业时间 星期一至星期日09:00至19:00 / 公众假期照常营业

4.汇通 (上环)

日圆卖出价：4.89

地址 香港上环永乐街1一3号世瑛大厦地下A1及B号舖 营业时间 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 22950333 WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圆卖出价：4.915

地址 九龙尖沙咀弥敦道63号iSquare港铁MTR楼层3B舖 营业时间 星期一至六及公众假期10:00至20:00 / 周日休息 电话 22677728

6. 世一 (旺角)

日圆卖出价：4.893

地址 九龙旺角弥敦道577-577A号高氏大楼地下7&8号舖 营业时间 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公众假期照常营业

7.汇点通

日圆卖出价：4.908

地址 九龙油麻地碧街33-39A号永华大厦地下39E号舖 营业时间 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公众假期照常营业 WhatsApp 98716398

8.多福

日圆卖出价：4.95

【观塘店】

地址 观塘巧明街106号冠力工业大厦地下2号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 23279731 WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龙荔枝角青山道676号W668地下6号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 39968703 WhatsApp 91729611

【九龙湾店】

地址 九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下1A舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 25220220 WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24号 元朗商业中心3号舖 营业时间 10:00至19:00 电话 21528002 WhatsApp 56484842

9.牛记

日圆卖出价：4.9213

地址 上环急庇利街1号长达大厦地下 营业时间 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公众假期除外 电话 2544 1851 WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圆卖出价：4.93

地址 九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦5楼8室 营业时间 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公众假期休息 电话 2376 0698

11.坚成

日圆卖出价：4.930

地址 九龙尖沙咀36-44弥敦道重庆大厦87号铺地下 营业时间 星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公众假期休息 电话 2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952

12.飞鸟

日圆卖出价：4.93

地址 油麻地现时点商一楼106铺 营业时间 星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公众假期休息 WhatsApp 6994 3386

13.发达鸟

日圆卖出价：4.93

地址 九龙深水埗褔华街177号地舖（麦当劳旁） 营业时间 星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公众假期休息 电话 6990 6196（WhatsApp预约）

每百日圆兑港元汇率银行比较 银行 每100日圆兑换港元（电汇卖出价） 南洋商业银行 4.912 华侨银行 4.914 交通银行（香港） 4.916 工商银行（亚洲） 4.917 创兴银行 4.918 招商永隆银行 4.92 建设银行（亚洲） 4.923 中信银行（国际） 4.927 上海商业银行 4.930 东亚银行 4.933 中国银行（香港） 4.867 恒生银行 4.935 大新银行 4.938 星展银行 4.934 （截至2026年1月14日上午11时05分）

日圆汇率｜兑换日圆大5方法

1.香港找换店兑换

市面上有众多兑换日圆的方式，其中以本地持牌找换店是最受欢迎的选择之一，营业时间普遍较长，方便上班族，且大多不收取手续费。不少找换店更提供预约服务，可提前锁定心仪汇率，亦毋须现场排队。

2.使用外币户口电汇

第二种方法是银行的外币户口，透过网上银行以更优惠的「电汇价」先行兑换，再预约到分行提款，或直接到遍布各区的外币提款机提取日圆现钞。

3.网上银行服务兑换

只要利用网上银行服务，就可以安坐家中利用电汇价预先兑换外币到自己的外币户口，然后再在网上或致电向银行预订想提取的外币现钞数量，再到银行提取。香港几间主要银行都在多区设有外币提款机，如果拥有外币户口，可预先透过网上银行或手机银行，以电汇价兑换所需外币，然后到外币提款机提取。

4.便利店ATM兑换

若想抵达日本再作安排，可选择直接在当地ATM提款。只需预先为在香港提款卡开通海外提款功能，设定好提款日期与上限，便可在日本机场，甚至7-11、Lawson等便利店内的ATM机提取日圆。

5.信用卡海外签帐

可直接使用信用卡作海外签账，其汇率通常贴近市场即时价格，部分卡种更能赚取可观的现金回赠或飞行里数，惟要注意的是，不同银行会收取海外交易手续费，最高或为消费金额的3%，使用前宜先了解清楚。

信用卡机构 每100日圆兑换港元 银联 4.924807（截至2026年1月14日） JCB 4.920000（截至2026年1月14日） Visa 4.936514（截至2026年1月14日） MasterCard 4.938000（截至2026年1月13日）

