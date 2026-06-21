定存攻略｜银行半年结适逢联储局转鹰 港元定存纷向上 12个月高见3厘

【定期存款/定存/高息定存】美国联储局新任主席沃什上周主持首次议息会议，一如预期维持利率不变，不过反映联邦公开市场委员会（FOMC）委员对利率立场的点阵图「转鹰」，有一半委员预期今年至少加息一次。芝商所FedWatch更显示，联储局今年9月加息机会率已超过70%。同一时间，临近6月底银行半年结，多间银行也积极上调定存息「抢存款」，令港元定存利率再度重现3厘，继星展银行理财客4个月及6个月优惠有3厘，平安数字银行近日将12个月期定存加至3厘，另外富邦银行新资金优惠亦有2.95厘，存期更可低至3个月。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．星展银行4及6个月最高3厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.5厘，4个月及6个月2.4厘，12个月为2.3厘，起存额为5万元或以上新资金，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月及4个月期定存息率为3.4厘，6个月及12个月分别为3.3厘及2.8厘，起存额为6,000美元或以上新资金。

此外，该行合资格DBS Account或星展丰盛理财户口客户于6月30日前登记推广优惠并以合资格「新资金」开立50万港元或65,000美元或以上的4或6个月网上定存，可享港元定存3厘及美元定存4厘。至于特选星展丰盛理财户口或DBS Account客户成功登记，以「现有资金」透过分行或网上开立100万港元或12.8万美元或以上的4或6个月定存，港元定存可享2.8厘及美元定存3.8厘。

．平安数字银行12个月升至3厘

平安数字银行现有客户的港元新资金定存优惠有所加码，由即日起至6月30日，个人客户存入100至1亿元新资金，1个月升至2.6厘、3个月及6个月升至2.9厘，12个月则升至3厘，惟额度有限，额满即止。美元定存方面，该行1、3、6及12个月息率分别为3.6厘、3.6厘、3.7厘及3.75厘。

此外，该行早前推出「Money Goal」现金奖赏。第一，全新客户开立个人储蓄存款账户，享有港元活期存款8厘、1个月港元定存8厘，以及额外200元现金迎新奖；第二，现有客户分享专属推荐码，每推荐一人赚500元，每月奖赏上限15,000元（当月推荐最多者额外获8,888元），被推荐人则可获赠100元；第三，开立「晋升储蓄存款」，首30日内平均结余达8,000港元或1,000美元或以上，可再赚100元现金奖。若在7月29日前完成上述三大任务，再额外送出200元大满贯现金赏。

．象象银行12个月2.95厘

象象银行（EleBank）港元定存息率3个月2.5厘，4个月及6个月分别均为2.6厘，9个月及12个月则为2.85厘及2.95厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月分别为3.45厘及3.6厘，6个月及9个月均为3.7厘，12个月则为3.8厘。

．富邦3、6及12个月加至2.95厘

富邦银行新资金定期存款优惠，港元定存3个月、6个月及12个月均上调至2.95厘，起存额50万元新资金；美元定存3个月4.1厘，起存额12.8万美元新资金。

至于不论新旧资金的优惠，该行1个月、2个月3个月、4个月、6个月及1年期港元定存息率划一2.35厘，起存额50万元，需经Fubon+手机应用程式申请。至于美元定存1个月及2个月息率分别为3.75厘及3.9厘，3个月为4厘，4个月、6个月及12个月均为3.9厘，起存额为65,000美元或以上。

．工银亚洲98天上调至2.9厘

工银亚洲现有工银财富客户，以全新资金到分行开立港元定存，98天及188天分别为2.9厘及2.8厘，存款额需300万元或以上；若为工银财富或理财金账户，98天及188天分别为2.85厘及2.75厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.8厘及2.7厘。

美元定存方面，该行98天或188天最高3.8厘及3.75厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别为3.75厘及3.7厘。

此外，该行设有新客户手机银行「e开户」定存3个月3.88厘优惠，存款额为1,000元至10万元，推广期至6月30日。至于该行全新工银财富客户，若以300万元到分行开立3个月港元定存，最高息率3厘；若为全新理财金，3个月最高2.95厘，起存额1万以上。

．富融银行12个月2.9厘

富融银行现有客户3个月港元定存息率为2.7厘；6个月及12个月定存息率则为2.6厘及2.9厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3个月息率为3.8厘，6及12个月息率均为3.7厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘的港元1个月定存优惠。该行新客户于8月30日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的1个月港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为2万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供7天6.88厘、18个月2.95厘优惠，名额分别有500份及2,500份，每份额度为1万元及2万元，每位客户可抢1份及150份，适用于新客户及现有客户。

．汇立银行12个月加至2.85厘

汇立银行（WeLab Bank）港元定存3个月息率2.62厘，6个月2.65厘，8个月及12个月分别上调至2.95厘及2.9厘；此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率亦上调至2.9厘，起存额为10元。美元定存方面，1个月为3厘，3、6及12个月分别为3.4厘、3.5厘及3.5厘，起存额10美元。

．华侨银行12个月2.8厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.8厘，6及12个月定存为2.7厘及2.9厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.5厘，6及12个月定存为2.5厘及2.75厘，起存额则为50万元新资金。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.7厘及3.6厘，12个月则为4厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户。若为个人客户，3个月及6个月分别3.6厘及3.55厘，12个月则为3.8厘，起存额同为等值10万港元新资金。

．集友银行3个月2.8厘

集友银行3个月港元定存2.8厘，4个月2.65厘，6个月2.6厘，12个月则为2.4厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.6厘、2.5厘、2.45厘及2.2厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、4、6及12个月定存息率分别为3.75厘、3.75厘、3.7厘及3.3厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、4、6及12个月定存息率，分别为3.55厘、3.55厘、3.55厘及2.9厘，同样只适用于分行。

．南商3及4个月2.8厘

南洋商业银行3个月及4个月期港元定存息率上调至2.8厘，需为特选理财客户，若为一般理财客户，息率为2.75厘，起存额均为100万元；其他客户息率则为2.7厘，起存额10万元。该行5个月、6个月、9个月及12个月期港元定存息率，最高均为2.75厘，需为特选理财客户；一般理财客户享2.7厘，其他客户息率则为2.65厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月、4个月及5个月最高3.55厘，1个月及2个月同为3.5厘，6个月、9个月及12个月则为3.7厘；若为一般客户，息率则低1厘，起存额同为等值10万港元。

另一方面，该行新客户经个人网上银行或手机银行开立「新客户专享定期存款」，港元定存1个月息率3.48厘，起存金额1万元，累计存款本金金额最高15万元。优惠期至9月30日。

此外，该行设有「多元配置，多元赏息」优惠，成功认购基金、股票挂钩投资（ELI）、债券或投保人寿保险客户，可以「最新合资格资金结余」等值新资金，开立2个月或3个月港元定存，年利率分别为2.88厘及3.08厘；美元、澳元或英镑更达3.8厘。每笔定存本金最少为等值10万港元，并需留意「合资格资金结余」定义是指推广期内之基金、ELI或债券总认购金额。优惠期至9月30日。

．Mox定存12个月上调至2.75厘

Mox Bank港元定存3、6及12个月分别为2.4厘、2.5厘及2.75厘，起存额仅1元新资金。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率均为2.3厘。

美元定存方面，该行1个月及2个月定存息率分别为3.35厘及3.3厘，3个月及6个月为3.4厘及3.5厘，12个月为3.45厘。

．信银国际3个月2.72厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存，3个月期息率2.9厘，6个月2.75厘，12个月则为2.65厘，起存额为1万元新资金。美元定存方面，3个月及6个月期息率分别为3.6厘及3.65厘，12个月则为3.4厘，起存额为1,500美元新资金。

．建行亚洲3个月加至2.75厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率最高升至2.75厘，6及12个月为维持2.55厘，起存额需100万元或以上；若起存额低于100万元，3、6及12个月息率为2.65厘、2.45厘及2.45厘。美元定存方面，3个月、6个月及12个月最高均为3.8厘，起存额需10万美元或以上。

此外，该行全新「智选理财」客户可享3个月5.88厘港元定存优惠，以本金5万元计，到期后可获741元利息，优惠期至6月30日。至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期同样至6月30日。

．Livi Bank定存12个月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3个月、4个月、6个月均为2.6厘，9个月及12个月均为2.7厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘，6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.6厘、3.4厘及3.3厘。

．大众银行12个月2.7厘

大众银行港元定存3个月降至2.6厘，6个月2.6厘，12个月期则升至2.7厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月均为2.55厘，12个月息率为2.65厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.5厘、2.5厘及2.6厘。

．大新3及6个月上调至2.65厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率升至2.8厘，12个月期为2.1厘，起存额需20万元或以上；一般客户方面，3个月及6个月期均为2.7厘，12个月则为2厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.5厘及3.3厘，12个月3.3厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.2厘及3厘，12个月为3厘，起存额亦需等值100万港元。

新客户方面，全新VIP客户港元定存10万至50万元，3个月高达2.65厘、6个月2.7厘。此外，大新银行全新客户开立12个月存款期或参加52周储蓄挑战之「梦想成真」零存整付储蓄计划，并符合指定要求，可享2.5厘息率，优惠期至6月30日。

．中银香港7个月2.5厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月亦为2.4厘，并且特设7个月定存2.5厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.3厘，6个月定存3.3厘，7个月为3.4厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

此外，中银香港设有「手机开户高息定存赏」，于6月30日前，全新客户透过手机银行应用程式输入指定推广码「BBANEWHKD」开户，可享港元1个月定存4.8厘，起存额1万至10万元，但要留意不适用于分行「二维码开户」服务。

．东亚银行3及6个月2.45厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率均为2.45厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.4厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.4厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.35厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.35及3.45厘，12个月则为3.45厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.3厘、3.4厘及3.4厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．汇丰3个月定存2.4厘

汇丰3个月港元定存息率2.4厘，6个月则为2厘，适用于理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月，6个月及12个月期均为3.3厘；HSBC One及其他客户则划一3.1厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

「奖赏钱」定存优惠方面，透过HSBC HK App开立港元或美元新资金定存，即可赚取预先发放「奖赏钱」，最低存款金额10,000港元或2,000美元，等值年利率根据基本年利率及预先发放「奖赏钱」的价值合并计算得出，其中港元定存3个月2.395厘、6个月2.195厘。美元定存方面，汇丰理财客户3个月3.3厘、6个月3.295厘；HSBC One及其他客户则分别有3.1厘、3.095厘。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3个月定存2.4厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率分别为2.4及2厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

．渣打3个月定存2.4厘

渣打银行一般3个月、6个月、12个月均为2.4厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月、6个月、12个月均为3.3厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．蚂蚁银行12个月2.3厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.6厘，6个月1.8厘，9个月及12个月则为2.2厘及2.3厘，起存额为1元新资金。此外，该行提供18个月及24个月港元定存，息率均为2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

联储局议息时间表｜美国加息定减息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年7月维持利不变的机会率为61.5%，加息0.25厘机会率则为38.5%。至于今年9月，FedWatch更预示有逾七成机会加息，加0.25厘为51.7%，加0.5厘机会率亦有22%，维持利率不变机会率为26.3%。

以下为联储局2026年议息时间表：