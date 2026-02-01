定存攻略｜金股币大调整 定存安心度新岁 3个月有2.9厘 一间大行推5厘高息优惠

【定期存款/定存/高息定存】美国联储局上周一如预期维持息率不变，但美国总统特朗普宣布提名沃什（Kevin Warsh）出任联储局主席，可谓「一石激起千层浪」，触发金市、股市及加密币市场大幅调整；踏入2月份，投资者若想安心度新岁，不妨考虑承做高息定存。值得留意的是，大行恒生银行近日更推出了一项2个月港元定存5厘息率优惠，但需符合一定储蓄存款增长。此外，目前市场提供较高定存息率的银行中，PAObank的3个月及6个月定存分别有2.9厘及2.8厘；WeLab Bank的3个月及6个月定存最高亦为2.75厘。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．恒生推2个月5厘息优惠

恒生银行推出2个月港元定存5厘息率优惠（包括现行年利率2.4厘及额外年利率2.6厘），推广期至2月28日，但需符合一项储蓄存款要求，为3月份港元储蓄存款增长达20万元或以上（以2026年3月31日与2025年12月31日对比，并非平均计算）；若存款增长5万至20万元以下，则定存总息率为3.5厘。

值得留意的是，往来户口或定期存款户口并不包括在储蓄存款增长之中，因此开立2个月定存的新资金，并不计入3月份储蓄存款增长。此外，现行2个月港元定存利息上额外增加之利息，将于5月31日或之前才存入港元储蓄存款户口。

一般定存息率方面，恒生2个月及3个月为2.4厘，6个月2.1厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

一周高息定存

．Mox定存36个月有3厘

Mox Bank的3个月及6个月港元定存息率维持2.4厘，12个月则为2.6厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3厘及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月、2个月及3个月期息率均为3.3厘，6及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．PAObank定存3个月2.9厘

PAObank推出港元新资金3个月定期存款优惠，息率为2.9厘，起存额为100元至100万元新资金，推广期至2月28日。此外，港元定存6个月及12个月息率分别为2.8厘及2.7厘，起存额为100元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.9厘。

．WeLab定存最高2.75厘

WeLab Bank港元定存3个月及6个月最高2.75厘，起存额需20万元或以上；若起存额为10元，3、6、12个月期息率为2.6厘、2.6厘及2.4厘。

此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率为2.25厘，起存额为10元。美元定存方面，1个月3厘年利率，3、6及12个月分别为3.3厘、3.3厘及3.2厘，起存额10美元。

．富融银行3个月上调至2.7厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率上调至2.7厘；6个月及12个月定存息率则为2.4厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.5厘、3.4厘及3.3厘。

此外，该行富融银行（Fusion Bank）在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于2月8日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,500份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供1周8.8厘及3个月的2.8厘优惠，名额分别有1,000份及6,000份，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．天星银行12个月2.7厘

天星银行3个月港元定存息率为2.2厘，4个月2.35厘，6个月2.55厘，9个月及12个月则为2.7厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.4厘，6个月为3.5厘，9个月及12个月均为3.4厘。

．工银亚洲98天2.7厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天2.7厘，188天维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.65厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.55厘及3.4厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.5厘及3.35厘。

此外，该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率2.78厘；至于全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.68厘，起存额为10万元或以上。

．富邦3、4及6个月2.7厘

富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率为2.7厘，1个月、2个月为2.4厘，12个月则为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.7厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.7厘、3.65厘及3.5厘，起存额为65,000美元或以上。

．大众银行3个月上调至2.65厘

大众银行港元定存3个月2.65厘，6个月为2.45厘，12个月期则为2.3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月分别为2.6厘及2.4厘，12个月息率为2.25厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.55厘、2.35厘及2.2厘。

．信银国际3个月2.65厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率升至2.65厘，6个月及12个月分别为2.4厘及1.8厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.6厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.5厘及3.4厘，12个月则为3.25厘，起存额为1万美元新资金。

．南商3个月定存2.65厘

南洋商业银行港元定存3个月息率最高2.65厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.55厘。至于6及12个月最高息率则为2.55厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.45厘及2.2厘。其他客户方面，3个月最高2.45厘，起存额10万元，6及12个月息率则为2.35厘及2.1厘。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．Livi Bank定存3个月2.65厘

Livi Bank港元定存息率3个月2.65厘，4个月维持2.5厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.5厘、3.4厘及3.2厘。

．蚂蚁银行6个月2.6厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月为2.3厘，6个月为2.6厘，9个月及12个月则分别为2.3厘及2.5厘，起存额为1元新资金。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．集友银行3个月2.6厘

集友银行3个月港元定存2.6厘，4个月为2.5厘，6个月及12个月则为2.45厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.4厘、2.3厘、2.15厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.55厘、3.25厘及2.75厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.2厘、3.05厘及2.65厘，同样只适用于分行。

．建行亚洲3个月2.6厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率回落至2.6厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.6厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至3月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至3月31日。

．大新3个月定存2.5厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率，分别为2.5厘及2.4厘，12个月期为2.2厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.4厘及2.3厘，12个月则为2.1厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.4厘及3.3厘，12个月为3.2厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.1厘及3厘，12个月为2.9厘，起存额亦需100万元。

．花旗银行1个月2.5厘

花旗银行现有客户1个月港元定存2.5厘，不设最高或最低存款额限制，2、3、6及12个月期息率分别为1.67、2.24、1.6及1.6厘。美元定存方面，1个月期最高3.07厘，2、3、6及12个月期息率分别为3.06厘、3.05厘、3厘及2.85厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．东亚银行3个月2.5厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.45及2.35厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．汇丰3个月2.4厘

汇丰3个月港元定存息率2.4厘，6个月为2.1厘，适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.2厘及3.1厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3厘、2.9厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．中银3个月2.4厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.1厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.2厘，6个月定存则为3.1厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．渣打3个月2.3厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月及12个月期分别为2.1厘及2.2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.9厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至3月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年3月减息0.25厘机会率仅13.4%，维持息率不变机会率则达86.6%。到了4月，维持息率不变机会率仍达70.5%，减息0.25厘及0.5厘机会率则分别为27%及2.5%。

以下为联储局2026年议息时间表：