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定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元

投资理财
更新时间：12:00 2026-05-31 HKT
发布时间：12:00 2026-05-31 HKT

【定期存款/定存/高息定存】随着美国通胀持续，加上美伊谈判仍未明朗，市场不排除美国需采取更紧缩的货币政策。本港银行定存息率方面，港元定存仍普遍有增无减，其中南洋商业银行推出的「多元配置，多元赏息」优惠，3个月港元定存息率最高有3.08厘。此外，以现有客户的3个月及12个月定存计，平安数字银行提供的2.9厘及2.95厘为最高；6个月期方面，则以平安数字银行及富邦银行提供的2.8厘最高。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．南商定存优惠最高3.08厘

南洋商业银行推出「多元配置，多元赏息」优惠，由5月1日至9月30日，成功认购基金、股票挂钩投资（ELI）、债券或投保人寿保险客户，可以「最新合资格资金结余」等值新资金，开立2个月或3个月港元定存，年利率分别为2.88厘及3.08厘；美元、澳元或英镑更达3.8厘。每笔定存本金最少为等值10万港元，并需留意「合资格资金结余」定义是指推广期内之基金、ELI或债券总认购金额。

一般定存方面，3个月期港元定存息率2.55厘，起存额100万元，需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.5厘。至于9及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.35厘及2.25厘。其他客户方面，3个月2.45厘，9及12个月息率则为2.3厘及2.2厘，起存额10万元。

此外，该行4个月、5个月及6个月期港元定存息率，分别为2.35、2.45及2.4厘，不分理财客户或一般客户。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

一周高息定存
一周高息定存

．平安数字银行12个月2.95厘

平安数字银行持续推出港元新资金定存优惠，由即日起至6月30日，个人客户只需存入100至1亿元新资金，1个月享2.5厘、3个月2.9厘、6个月2.8厘，12个月则为2.95厘，惟额度有限，额满即止。美元定存方面，该行1、3、6及12个月息率分别为2.8厘、2.7厘、2.7厘及3.8厘。

．汇立银行12个月2.85厘

汇立银行（WeLab Bank）港元定存3个月息率为2.6厘，6个月2.65厘，8个月及12个月分别为2.7厘及2.85厘；此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.85厘，起存额为10元。

美元定存方面，1个月为3厘，3、6及12个月分别为3.38厘、3.4厘及3.5厘，起存额10美元。

．象象银行12个月2.85厘

象象银行（EleBank）港元定存息率3个月2.4厘，4个月及6个月分别为2.5厘及2.55厘，9个月及12个月则为2.75厘及2.85厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月分别为3.4厘及3.6厘，6个月、9个月及12个月则分别为3.65厘、3.7厘及3.7厘。

．富邦3、6及12个月最高2.8厘

富邦银行推出新资金定期存款优惠，港元定存3个月、6个月及12个月均为2.8厘，起存额50万元新资金；美元定存3个月4厘，起存额12.8万美元新资金。

此外，不论新旧资金，该行3个月及4个月港元定存息率为2.65厘，1个月及2个月分别为2.25及2.35厘，6个月及12个月则为2.65厘及2.7厘，起存额50万元，需经Fubon+手机应用程式申请。至于美元定存1个月及2个月息率分别为3.65厘及3.8厘，3个月为3.9厘，4个月、6个月及12个月均为3.8厘，起存额为65,000美元或以上。

．富融银行12个月2.8厘

富融银行现有客户3个月港元定存息率为2.7厘；6个月及12个月定存息率则为2.6厘及2.8厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3个月息率为3.6厘，6及12个月息率均为3.7厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于5月31日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供7天8.8厘、3个月2.5厘及18个月2.75厘优惠，名额分别有100份、1,000份及1,000份，每份额度为1万元、5万元及5万元，每位客户可抢1份、60份及60份，适用于新客户及现有客户。

．工银亚洲98天最高2.8厘

工银亚洲现有工银财富客户，以全新资金到分行开立港元定存，98天及188天分别上调至2.8厘及2.7厘，存款额需300万元或以上；若为工银财富或理财金账户，98天及188天分别为2.75厘及2.65厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.7厘及2.6厘。

美元定存方面，该行98天或188天最高3.8厘及3.75厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别为3.75厘及3.7厘。

此外，该行设有新客户手机银行「e开户」定存3个月3.88厘优惠，存款额为1,000元至10万元，推广期至6月30日。至于该行全新工银财富客户，若以10万至100万元到分行开立3个月港元定存，最高息率2.88厘；若为全新理财金，3个月最高2.83厘，起存额10万至300万元；理财e时代或综合客户3个月最高2.78厘，起存额10万元或以上。

．建行亚洲3个月最高2.7厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率最高2.7厘，6及12个月为2.6厘，起存额需100万元或以上；若起存额低于100万元，3、6及12个月息率为2.6厘、2.5厘及2.5厘。美元定存方面，3个月、6个月及12个月最高均为3.75厘，起存额需10万美元或以上。

此外，该行全新「智选理财」客户可享3个月5.88厘港元定存优惠，以本金5万元计，到期后可获741元利息，优惠期至6月30日。至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期同样至6月30日。

．信银国际3个月2.7厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存，3个月期息率2.7厘，6个月及12个月分别为2.6厘及2.65厘，起存额为1万元新资金。美元定存方面，3个月及6个月期息率分别为3.6厘及3.65厘，12个月则为3.4厘，起存额为1,500美元新资金。

．Mox定存12个月2.7厘

Mox Bank港元定存3、6及12个月分别为2.3厘、2.35厘及2.7厘，起存额仅1元新资金。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率均为2.3厘。

美元定存方面，该行1个月及2个月定存息率分别为3.2厘及3.3厘，3个月及6个月为3.4厘及3.3厘，12个月为3.3厘。

．集友银行3个月上调至2.65厘

集友银行3个月港元定存上调至2.65厘，4个月2.6厘，6个月2.5厘，12个月则为2.35厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.5厘、2.45厘、2.35厘及2.05厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、4、6及12个月定存息率分别为3.6厘、3.6厘、3.55厘及3.2厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、4、6及12个月定存息率，分别为3.3厘、3.3厘、3.25厘及2.85厘，同样只适用于分行。

．大众银行3个月2.65厘

大众银行港元定存3个月2.65厘，6个月2.5厘，12个月期则为2.4厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月分别为2.6厘及2.45厘，12个月息率为2.35厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.55厘、2.4厘及2.3厘。

．大新VIP新客3个月2.6厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，12个月期为2.1厘，起存额需20万元或以上；一般客户方面，3个月及6个月期分别为2.4及2.3厘，12个月则为2.2厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.5厘及3.3厘，12个月3.3厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.2厘及3厘，12个月为3厘，起存额亦需等值100万港元。

新客户方面，全新VIP客户港元定存10万至50万元，3个月高达2.6厘、6个月高达2.5厘。

此外，大新银行全新客户开立12个月存款期或参加52周储蓄挑战之「梦想成真」零存整付储蓄计划，并符合指定要求，可享2.5厘息率，优惠期至6月30日。

．华侨银行12个月2.55厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.4厘，6及12个月定存为2.5厘及2.55厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.3厘，6及12个月定存为2.4厘及2.45厘，起存额则为50万元新资金。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.6厘及3.55厘，12个月则为3.38厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户及个人客户。

此外，该行宏富理财推出了第二季开户礼遇，推广期至6月30日，其中定存3个月「一口价奖赏」最高2.88厘（包括相应现金奖赏），首笔单一港元定存金额需300万元或以上（上限500万元)；若首笔单一港元定存金额为100万元至300万元以下，3个月期息率为2.6厘。

．Livi Bank定存3至12个月2.5厘

Livi Bank港元定存息率3个月、4个月、6个月、9个月及12个月均为2.5厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘，6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.6厘、3.4厘及3.3厘。

．东亚银行3及6个月2.45厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率均为2.45厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.4厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.4厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.35厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.35及3.45厘，12个月则为3.45厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.3厘、3.4厘及3.4厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．汇丰「奖赏钱」定存2.435厘

汇丰3个月港元定存息率2.2厘，6个月则为2厘，适用于理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月定存息率3.2厘，6个月及12个月期则为3.1厘及3厘；HSBC One及其他客户则分别有3厘、2.9厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

值得留意的是，汇丰近日推出「奖赏钱」定存优惠，透过HSBC HK App开立港元或美元新资金定存，即可赚取预先发放「奖赏钱」，最低存款金额10,000港元或2,000美元，等值年利率根据基本年利率及预先发放「奖赏钱」的价值合并计算得出，其中港元定存3个月2.435厘、6个月2.215厘。美元定存方面，汇丰理财客户3个月3.54厘、6个月3.425厘；HSBC One及其他客户则分别有3.32厘、3.205厘。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．花旗银行3个月2.4厘

花旗银行1个月港元定存息率2.2厘，2个月及3个月分别为1.95及2.4厘，6及12个月分别为2.06及2.09厘，不设最高或最低存款额限制。美元定存方面，1个月及2个月为3.03及3.04厘，3、6及12个月分别为3.05厘、3.09厘及3.18厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．星展银行4个月2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.25厘，4个月2.4厘，6个月及12个月为2.3厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月期定存息率为3.3厘，4个月3.35厘，6个月及12个月分别为3.2厘及2.8厘。

此外，该行推出了一项特选个人客户网上新资金定期存款优惠，推广期至5月31日，合资格客户需事先登记，并以新资金开立合计50万港元或65,000美元或以上定存，可获额外年利率奖赏，其中港元定存3个月最高2.5厘，美元定存3个月最高3.9厘。

．渣打定存3个月2.3厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月2.1厘，12个月则为2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘及3.3厘，12个月则为2.7厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．蚂蚁银行12个月2.3厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.6厘，6个月1.8厘，9个月及12个月则为2.2厘及2.3厘，起存额为1元新资金。此外，该行提供18个月及24个月港元定存，息率均为2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．恒生定存3个月2.2厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率分别为2.2及2厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

．中银香港3个月2.1厘

中银香港一般3个月定存息率2.1厘，6个月则为1.9厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3厘，6个月定存则为2.9厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

此外，中银香港设有「手机开户高息定存赏」，于6月30日前，全新客户透过手机银行应用程式输入指定推广码「BBANEWHKD」开户，可享港元1个月定存4.8厘，起存额1万至10万元，但要留意不适用于分行「二维码开户」服务。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年6月减息0.25厘机会率为0.4%，维持息率不变机会率则为99.6%。

以下为联储局2026年议息时间表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

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