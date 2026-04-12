定存攻略｜港元低门槛定存2.7厘 新客优惠可享4.8厘 一间推美元3.85厘

【定期存款/定存/高息定存】港元定存息率近日变化不大，虽然部份银行的3个月期息率稍见回升，但市场普遍仍以12个月期息率较高，且低于3厘，其中以天星银行及富融银行提供的2.7厘最高，而且门槛不高。若存户希望寻找较高息定存时，则可考虑不同银行提供的新客优惠，例如中银香港1个月定存最高4.8厘、南商1个月亦可享3.08厘。此外，若存户想以美元定存享有更高息率，亦可留意富邦银行推出的快闪优惠，3个月可有3.85厘。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．中银香港新客最高4.8厘

中银香港设有「手机开户高息定存赏」，于6月30日前，全新客户透过手机银行应用程式输入指定推广码「BBANEWHKD」开户，可享港元1个月定存4.8厘，起存额1万至10万元，但要留意不适用于分行「二维码开户」服务。

此外，该行一般3个月定存息率2.1厘，6个月则为1.9厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3厘，6个月定存则为2.9厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

一周高息定存

．南商新客最高3.08厘

南洋商业银行港元定存3个月息率2.2厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.15厘。至于6及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.35厘及2.25厘。其他客户方面，3个月最高2.1厘，6及12个月息率则为2.3厘及2.2厘，起存额10万元。

此外，该行设有「遥距开户赏」，新客户经个人网上银行或个人手机银行开立港元1个月定存，可享3.08厘优惠，起存额为1万元，累计存款本金最高15万元，推广期至4月30日。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．工银亚洲新客最高2.88厘

工银亚洲推出新客户手机银行「e开户」定存3个月2.88厘优惠，存款额为1,000元至10万元，推广期至6月30日。至于该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率2.45厘；若为全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.4厘，起存额10万元或以上。

此外，现有工银财富客户，以全新资金到分行开立港元定存，98天及188天均为2.38厘，存款额需300万元或以上；若为工银财富或理财金账户，98天及188天为2.33厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天均为2.28厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.7厘及3.65厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.65厘及3.6厘。

．天星银行12个月2.7厘

天星银行3个月港元定存息率回升至2.1厘，4个月2.2厘、6个月2.4厘，9个月及12个月则分别为2.55厘及2.7厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.6厘，6个月、9个月及12个月均为3.7厘。

．富融银行12个月2.7厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率2.2厘；6个月及12个月定存息率则为2.3厘及2.7厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3个月息率为3.5厘，6及12个月息率均为3.7厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于5月3日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供1周8.8厘及6个月的2.85厘优惠，名额分别有100份及2,000份，每份额度为1万元及5万元，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．平安数字银行6及12个月2.65厘

平安数字银行继续推出港元新资金定存优惠，3个月可享2.55厘，6个月及12个月则为2.65厘，存款要求为100元至100万元新资金，惟额度有限，额满即止，推广期至4月30日。美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.7厘。

新客优惠方面，在4月30日前，现有客户推荐好友成功开户并开立10,000元或以上定期存款，即赏500元；每位推荐人于活动期内累计奖赏上限为10,000元，即最多20位成功推荐。在推广期间，推荐最多新客户的首3名推荐人，分别可额外获得2,888港元、1,888港元及888港元现金赏；换言之，推荐人最高合共可赚12,888港元奖赏。至于被推荐人成功开户后，首30个历日内，首5万港元存款可享8厘活期存款年利率。

此外，该行推出限时外币兑换定存优惠，由即日起至4月30日，客户在定期存款页面，开立7日外币兑换美元定存，最高享15.2厘息率；14日外币兑换美元定存最高9.3厘；1个月外币兑换美元定存最高6.4厘；以及3个月外币兑换美元定存最高4.4厘。

．华侨银行12个月2.52厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.2厘，6及12个月定存为2.45厘及2.52厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，则起存额需50万元新资金。至于美元定存，3个月及6个月分别3.6厘及3.55厘，12个月则为3.38厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户及个人客户。

．富邦银行12个月2.5厘

富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均为2.35厘，1个月及2个月分别为1.95及2.05厘，12个月则为2.5厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.75厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.65厘、3.65厘及3.5厘，起存额为65,000美元或以上。

此外，该行近日推出美元新资金定存快闪优惠，3个月最高3.85厘，起存额为12.5万美元或以上，并需于分行办理。

．蚂蚁银行12个月2.5厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.8厘，6个月2.2厘，9个月及12个月则为2.3厘及2.5厘，起存额为1元新资金。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．WeLab定存12个月2.43厘

WeLab Bank港元定存3个月定存息率为2.2厘，6个期升至2.38厘；8个月及12个月分别为2.4厘及2.43厘；此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.25厘，起存额为10元。

美元定存方面，1个月为3厘，3、6及12个月分别为3.35厘、3.4厘及3.45厘，起存额10美元。

．信银国际12个月回升至2.4厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存，3个月期息率回升至2.25厘，6个月及12个月分别为2.28厘及2.4厘，起存额为10万元新资金；若起存额为1万元新资金，3、6及12个月息率，则分别为2.2厘、2.23厘及2.35厘。美元定存方面，3个月及6个月期息率3.65厘及3.6厘，12个月则为3.5厘，起存额为1万美元新资金。

．大众银行12个月降至2.4厘

大众银行港元定存3个月降至2.2厘，6个月为2.25厘，12个月期则为2.4厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月为2.15厘及2.2厘，12个月息率为2.35厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.1厘、2.15厘及2.3厘。

．大新VIP新客6个月2.4厘

大新银行VIP客户3个月港元定存息率回升至2.2厘，6个月期为2.4厘，12个月期为2.1厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.1厘及2.3厘，12个月则为2厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.5厘及3.4厘，12个月亦有3.4厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.2厘及3.1厘，12个月为3.1厘，起存额亦需等值100万元港元。

．星展4个月最高2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.1厘，6个月及12个月为1.95厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月期定存息率为3.3厘，6个月及12个月分别为3.1厘及2.7厘。

此外，该行推出了一项特选个人客户网上新资金定期存款优惠，推广期至4月30日，合资格客户需事先登记，并以新资金开立合计50万港元或65,000美元或以上定存，可获额外年利率奖赏，其中港元定存4个月及6个月最高2.4厘，美元定存4个月及6个月最高3.5厘。

．Mox定存12个月2.3厘

Mox Bank港元定存3个月及6个月息率分别为2.1及2.2厘，12个月2.3厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率均为2.3厘。美元定存方面，该行1个月及2个月定存息率为3.3厘，3个月、6个月及12个月均为3.4厘。

新客优惠方面，由即日起至4月24日，用邀请码「MOXDEPO」开户，并在开户后7天内存入资金到港元定存户口，维持25万元或以上30天，即可赚取2,500元现金奖赏；若以此计算，即变相1个月可享约12厘息率。

．集友银行4个月2.25厘

集友银行3个月及4个月为2.2及2.25厘，6个月港元定存为2.2厘，12个月则为2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.05厘、2.1厘、2.05厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.6厘、3.5厘及3厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.3厘、3.2厘及2.75厘，同样只适用于分行。

．建行亚洲3个月回升至2.2厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率回升至2.2厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.6厘，起存额需10万美元或以上。

此外，该行全新「智选理财」客户可享3个月5.88厘港元定存优惠，以本金5万元计，到期后可获741元利息，优惠期至6月30日。至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期同样至6月30日。

．汇丰定存3个月2.2厘

汇丰3个月港元定存息率2.2厘，6个月则为2厘，适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.2厘及3.1厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3厘、2.9厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．东亚银行6个月2.2厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率为2厘及2.2厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘及2.15厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.3厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.25厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．渣打定存3个月2.1厘

渣打银行一般3个月定存息率2.1厘，6个月1.95厘，12个月则为2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3厘及3.1厘，12个月则为2.7厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，该行推出「高息马拉松活期存款」优惠，由即日起至5月2日，以开户当日至8月3日可享高息活期存款年利率，按每阶段递增，有港元、美元可供选择。其中首阶段由开户日至5月31日，港元有2.1厘、美元为3厘；次阶段由6月1日至7月1日，港元有2.3厘、美元为3.1厘；第三阶段由7月2日至8月3日，港元有2.4厘、美元为3.3厘；最低存款金额为1万港元或2,000美元。

．恒生定存3个月2厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率分别为2及1.9厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

．Livi Bank定存3个月2厘

Livi Bank港元定存息率3个月2厘，4个月、6个月、9个月及12个月均为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.4厘、3.3厘及3.2厘。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年4月减息0.25厘机会率仅2.1%，维持息率不变机会率为97.9%。

以下为联储局2026年议息时间表：