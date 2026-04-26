定存攻略｜全球超级议息周前夕 港元定存新客8厘 12个月最高2.7厘 象象改名息率回升

【定期存款/定存/高息定存】本周市场将迎来「超级议息周」，美国、日本、加拿大及欧洲央行均会于周内议息，其中市场预期美国联储局将99%按兵不动，但仍继续关注鲍威尔对经济观点，以及会否回应潜在继任人沃什近期的言论。港元定存息率则普遍出现回升，平安数字银行更提供新客8厘优惠，工银亚洲亦将「e开户」定存3个月息率上调至3.88厘，但要留意多间银行优惠均于本月底到期；现有客户方面，3个月期以平安数字银行的2.5厘息最高，12个月则以Welab Bank特选客有2.7厘最高。此外，最新改名的「象象银行」亦见上调息率，其中3个月及4个月期为2.4厘，6个月及9个月分别为2.5厘及2.6厘。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．平安新客8厘月底到期

平安数字银行继续推出港元新资金定存优惠，3个月2.5厘、6个月2.6厘，12个月则为2.7厘，存款要求为100元至100万元新资金，惟额度有限，额满即止，推广期至4月30日。美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.7厘。

新客优惠方面，该行全新个人合资格客户由即日起至4月30日期间，使用推荐码「PR01」开立存款账户及叙造1个月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同时，开户首30日内，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若于6月30日前进一步开立投资账户并激活相关服务，更可享总值2,000港元或249美元现金回赠券。

同时，该行个人客户推荐好友开户并开立指定港元定存，即获500元奖赏。每位推荐人于该活动期内累计奖赏上限为10,000元（即计算最多20位成功推荐）。活动期内累计成功推荐人数排名前三之推荐人依次可获额外奖赏2,888元、1,888元及888元。至于被推荐人于成功开户后，头30个历日首5万元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及开立1个月港元定存首5万元可享8厘年利率。

此外，该行推出限时外币兑换定存优惠，即日起至4月30日，该行客户于「定期存款」页面，拣选标示「外币兑换优惠」的产品开立定存，即可同步完成外币兑换及定存开立，并可享最高21厘息率优惠。

．中银香港新客最高4.8厘

中银香港设有「手机开户高息定存赏」，于6月30日前，全新客户透过手机银行应用程式输入指定推广码「BBANEWHKD」开户，可享港元1个月定存4.8厘，起存额1万至10万元，但要留意不适用于分行「二维码开户」服务。

此外，该行一般3个月定存息率2.1厘，6个月则为1.9厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3厘，6个月定存则为2.9厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．WeLab Bank新客4厘月底到期

WeLab Bank近日推出港元定存优惠，适用于所有客户，不论是新资金或现有资金，108天可享2.35厘，80天可享2.3厘，起存金额仅10元。同时，该行设有新客优惠，利用推荐码「WL5000」开户后，14日内开立1个月港元定存，可享4厘息率，适用本金为8万及20万元；若同时开立8万元及20万元两笔定存，总利息达920元，推广期至4月30日。

一般定存方面，港元定存3个月定存息率为2.2厘，6个月2.4厘；9个月及12个月分别均为2.42厘及2.45厘；此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.25厘，起存额为10元。若为特选客户，3个月及12个月定存息率更分别达2.5厘及2.7厘。

美元定存方面，1个月为3厘，3、6及12个月分别为3.38厘、3.38厘及3.3厘，起存额10美元。若为特选客户，3个月定存息率更达3.7厘。

．工银亚洲「e开户」增至3.88厘

工银亚洲推出新客户手机银行「e开户」定存3个月3.88厘优惠，存款额为1,000元至10万元，推广期至6月30日。至于该行全新工银财富客户，若以10万至300万元到分行开立3个月港元定存，最高息率2.88厘；若为全新理财金，3个月最高2.68厘，起存额10万至80万元；理财e时代或综合客户3个月最高2.58厘，起存额10万元或以上。

此外，现有工银财富客户，以全新资金到分行开立港元定存，98天及188天均为2.48厘，存款额需300万元或以上；若为工银财富或理财金账户，98天及188天为2.43厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天均为2.38厘。

美元定存方面，该行98天或188天最高3.8厘及3.75厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.75厘及3.7厘。

．南商新客3.08厘月底到期

南洋商业银行港元定存5个月2.45厘，而且不分理财客户或一般客户。

同时，该行3个月期息率上调至2.3厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.25厘。至于6及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.4厘及2.25厘。其他客户方面，3个月2.2厘，6及12个月息率则为2.4厘及2.2厘，起存额10万元。

此外，该行设有「遥距开户赏」，新客户经个人网上银行或个人手机银行开立港元1个月定存，可享3.08厘优惠，起存额为1万元，累计存款本金最高15万元，推广期至4月30日。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．华侨银行新客最高2.88厘

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为1.85厘及2.2厘，6及12个月定存为2.45厘及2.52厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，则起存额需50万元新资金。至于美元定存，3个月及6个月分别3.6厘及3.55厘，12个月则为3.38厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户及个人客户。

此外，该行宏富理财推出了第二季开户礼遇，推广期至6月30日，其中定存3个月「一口价奖赏」最高2.88厘（包括相应现金奖赏），首笔单一港元定存金额需300万元或以上（上限500万元)；若首笔单一港元定存金额为100万元至300万元以下，3个月期息率为2.6厘。

．富融银行12个月2.65厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率2.2厘；6个月及12个月定存息率则为2.5厘及2.65厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3个月息率为3.5厘，6及12个月息率均为3.7厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于5月3日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供7天8.8厘及18个月的2.8厘优惠，名额分别有100份及1,000份，每份额度为1万元及5万元，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．象象银行12个月2.65厘

天星银行已改名为「象象银行」，港元定存息率3个月上调至为2.4厘，4个月亦为2.4厘，6个月2.5厘，9个月及12个月则分别为2.6厘及2.65厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.6厘，6个月、9个月及12个月均为3.7厘。

．富邦银行12个月2.5厘

富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率均上调至2.45厘，1个月及2个月分别为2.05及2.15厘，12个月则为2.5厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.75厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.65厘、3.65厘及3.5厘，起存额为65,000美元或以上。

．Mox定存12个月上调至2.5厘

Mox Bank港元定存3个月及6个月息率分别为2.1及2.3厘，12个月上调至2.5厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率均为2.3厘。美元定存方面，该行1个月及2个月定存息率为3.3厘，3个月及6个月均为3.4厘，12个月为3.3厘。

．蚂蚁银行12个月2.5厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.8厘，6个月2.2厘，9个月及12个月则为2.3厘及2.5厘，起存额为1元新资金。此外，该行提供18个月及24个月港元定存，息率均为2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．大新6个月最高2.4厘

大新银行VIP客户3个月港元定存息率2.2厘，6个月期为2.4厘，12个月期为2.1厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.1厘及2.3厘，12个月则为2厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.5厘及3.4厘，12个月亦有3.4厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.2厘及3.1厘，12个月为3.1厘，起存额亦需等值100万港元。

．星展4个月最高2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.1厘，6个月及12个月为2厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月期定存息率为3.3厘，6个月及12个月分别为3.2厘及2.8厘。

此外，该行推出了一项特选个人客户网上新资金定期存款优惠，推广期至4月30日，合资格客户需事先登记，并以新资金开立合计50万港元或65,000美元或以上定存，可获额外年利率奖赏，其中港元定存4个月及6个月最高2.4厘，美元定存4个月及6个月最高3.5厘。

．建行亚洲3个月增至2.4厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率回升至2.4厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.65厘，起存额需10万美元或以上。

此外，该行全新「智选理财」客户可享3个月5.88厘港元定存优惠，以本金5万元计，到期后可获741元利息，优惠期至6月30日。至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期同样至6月30日。

．集友银行3及4个月增至2.35厘

集友银行3个月及4个月上调至2.35厘，6个月港元定存为2.3厘，12个月则为2.1厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.2厘、2.2厘、2.15厘及1.85厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、4、6及12个月定存息率分别为3.6厘、3.6厘、3.55厘及3厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、4、6及12个月定存息率，分别为3.3厘、3.3厘、3.25厘及2.75厘，同样只适用于分行。

．信银国际3个月上调至2.35厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存，3个月期息率上调至2.35厘，6个月及12个月分别为2.28厘及2.35厘，起存额为10万元新资金；若起存额为1万元新资金，3、6及12个月息率，则分别为2.3厘、2.23厘及2.3厘。美元定存方面，3个月及6个月期息率均为3.6厘，12个月则为3.4厘，起存额为1万美元新资金。

．大众银行6个月增至2.3厘

大众银行港元定存3个月2.25厘，6个月上调至2.3厘，12个月期则为2.3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月分别为2.2及2.25厘，12个月息率为2.25厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.15厘、2.2厘及2.2厘。

．汇丰定存3个月2.2厘

汇丰3个月港元定存息率2.2厘，6个月则为2厘，适用于理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.2厘及3.1厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3厘、2.9厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3个月上调至2.2厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率分别上调至2.2及2厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

．东亚银行6个月2.2厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率为2厘及2.2厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘及2.15厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.3厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.25厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．渣打定存3个月2.1厘

渣打银行一般3个月定存息率2.1厘，6个月1.95厘，12个月则为1.95厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3厘及3.1厘，12个月则为2.7厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，该行推出「高息马拉松活期存款」优惠，由即日起至5月2日，以开户当日至8月3日可享高息活期存款年利率，按每阶段递增，有港元、美元可供选择。其中首阶段由开户日至5月31日，港元有2.1厘、美元为3厘；次阶段由6月1日至7月1日，港元有2.3厘、美元为3.1厘；第三阶段由7月2日至8月3日，港元有2.4厘、美元为3.3厘；最低存款金额为1万港元或2,000美元。

．Livi Bank定存3个月升至2.3厘

Livi Bank港元定存息率3个月、4个月及6个月回升至2.3厘，9个月及12个月均为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘，6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.5厘、3.3厘及3.2厘。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年4月减息0.25厘机会率仅1%，维持息率不变机会率为99%。

以下为联储局2026年议息时间表：