动漫节2026｜ACGHK 5大展区焦点+亮点周边 必抢Sanrio埃及系列/Hot Toys蜘蛛侠/剧场版CHIIKAWA登场 附门票详情

动漫节2026｜ACGHK2026｜动漫电玩迷一年一度的夏季盛事「第27届香港动漫电玩节（ACGHK 2026）」将于2026年7月24日至28日假香港会议展览中心盛大登场！今年场内汇聚201位参展商及689位潮玩设计师、漫画家与本地同人创作者，更震撼邀请到日本顶级声优、hololive超人气VTuber及国际潮玩大师亲临现场，势必掀起全城动漫狂潮！

动漫节2026必逛重点展区与限定亮点

动漫电玩迷一年一度的夏季盛事——「第27届香港动漫电玩节（ACGHK 2026）」于 2026年7月24日至28日举行（图为往年图片）

今年大会首度将展区横跨至 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5，总展览面积比往年大幅增加一成，达到 38,417 平方米，同一时间可容纳多达 38,000 人。今年动漫节的重点内容琳琅满目，无论是模型迷、漫画迷还是游戏玩家，都能找到属于自己的打卡与购物圣地。

1.Sanrio Gift Gate：首度跨馆展出！埃及神秘主题与 18 款长腿百变系列

Sanrio 今年度暑假再度强势回归，并首度横跨 Hall 1 与 Hall 3 两大展馆展出：

Hall 1 埃及主题展位（摊位 B03）：特别打造高达 2 米的埃及造型 Hello Kitty 巨型打卡装置，并集结 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon 及 Pompompurin 六大人气角色换上神秘古埃及造型亮相！现场更全港独家首发埃及主题系列商品，包括埃及造型 8 吋毛公仔（$289）、毛公仔钥匙扣（$199）、卡套（$139）、侧揹袋（$219）、电话绳（$139）及购物袋（加购价 $40）。

18 款全新长腿百变造型系列率先发售：包含 Hello Kitty、My Melody 及 Kuromi 融入甜美复古、偶像应援、法式时尚、皮革牛仔、纯白婚纱及魔法少女 6 大系列共 18 款长腿公仔挂饰（$239/款），配上爱心吊饰扣，会场公开发售（每人每款限购 2 件）。

Hall 3 猫耳女仆咖啡厅与期间限定店（摊位 3E01-03, 3E06-08）：以萌度爆灯的猫耳女仆咖啡厅为设计主题，集结逾 200 款精美商品，包括毛公仔、袋款、个人用品及盲盒，精选商品低至半价！

陪伴全球粉丝多年的Hello Kitty设计师山口裕子老师，将最后一次以Hello Kitty设计师身分来港，于香港动漫电玩节举行签名会，与一众港澳粉丝见面。

2.羚邦集团 Medialink（Hall 1 摊位 E01）：最强 IP 阵容与 10 周年庆典

今年羚邦集团以超强动漫阵容进驻 Hall 1 摊位 E01，绝对是全场焦点之一，集合多个人气IP阵容，包括剧场版《CHIIKAWA 人鱼岛的秘密》、《排球少年!!》、《咒术回战》死灭回游等，VTuber 粉丝同样有福，超人气《hololive production - It's holo-tea time!》茶会主题独家造型精品于现场首卖登场；适逢 Ani-One 10 周年庆典，IdG Bubbles 更会于动漫节主舞台隆重登场！

3. SUNRISEPOP：三大重磅企划、16部抽卡机与限定福袋

香港本地潮流玩具品牌 SUNRISEPOP （Hall 1 展位 F03）本年度火力全开，破天荒集结《咒术回战 死灭回游》、《胆大党》、《加油！中村同学！！》、《药师少女的独语 愚人节系列》、《春夏秋冬代行者》、《判处勇者刑 惩罚勇者9004队刑务纪录》及《冻结地球》等多部超人气动漫 IP，携三大重磅企划强势列阵。

4.重磅嘉宾阵容：日本声优与 hololive VTuber 联手登场

今年的舞台活动堪称历年最豪华阵容，大会特别邀请多位重量级日本声优与虚拟主播亲临与粉丝互动：

人气日本声优专场：邀请到超人气声优 上坂堇、河西健吾 及 梶原岳人 等登台，举行见面会与分享会。

hololive VTuber 破天荒重磅连线：首度邀请到 hololive 旗下超人气组合「ししわた」——角卷绵芽（Tsunomaki Watame） 与 狮白牡丹（Shishiro Botan） 进行现场连线，成为全场粉丝瞩目的焦点！

5.潮巨匠 Art Toy 展区与国际大师力作 殿堂级大师亲临现场

出前一丁 × Ron English 艺术联乘企划 「清仔Grin」限量版画艺术玩具 首度亮相香港动漫电玩节

潮流玩具迷绝对不能错过的「潮巨匠艺术玩具展」，今年力邀国际级殿堂人物加持：

殿堂级大师亲临现场：美国波普艺术巨匠 Ron English 与被誉为「韩国公仔教父」的 Coolrain 双双亲临会场。

Art Toy Buffet 展览：特别集结 34 位海外潮玩设计师，展示多款独一无二的「全球唯一」手办作品，极具典藏价值。

Hall 1 展区焦点：国际大厂、大型试玩与主题打卡

Assemble | Nintendo Switch 专区 ：首次登陆香港动漫节！现场设有大型试玩区，玩家可抢先体验《斯普拉遁涂击队》、《Pokopia》等话题新作，并选购多款会场限定主机组合与优惠套装。

：首次登陆香港动漫节！现场设有大型试玩区，玩家可抢先体验《斯普拉遁涂击队》、《Pokopia》等话题新作，并选购多款会场限定主机组合与优惠套装。 TAKARA TOMY / T-SPARK ：推出三款重点会场限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凯撒（黑色配色）、TOYRISE 飞龙凯撒（黑色配色）及 Realize Model 重装长牙狮沙漠仕样。

：推出三款重点会场限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凯撒（黑色配色）、TOYRISE 飞龙凯撒（黑色配色）及 Realize Model 重装长牙狮沙漠仕样。 BANDAI NAMCO ：集结 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特摄英雄系列等热门品牌，从拼装模型、食玩到电子宠物一应俱全。

：集结 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特摄英雄系列等热门品牌，从拼装模型、食玩到电子宠物一应俱全。 Hot Toys（Hall 1 展位 D02）：震撼打造约 2,000 平方呎的大型展览空间，现场展示逾 20 款全球首度曝光的高质感人偶，更立起一座高达 4.5 米的巨型蜘蛛侠地标，会场重头戏包括 3 大限量商品及预订企划，包括铁甲奇侠 Mark VII（Exo-Chrome Clear Version）1:6 合金人偶、会场限量 300 件的《蜘蛛侠：英雄重生》蜘蛛侠 1:6 人偶（普通版）以及《蜘蛛侠：英雄重生》蜘蛛侠 1:6 人偶（豪华版）。

Hall 3 展区焦点：怀旧复古、本地原创与经典卡牌

「Dig Dig Island 发掘岛」 ：主打经典寻宝与珍藏展出！现场将展示 Windair Workshop 带来的 60-80 年代模型机械人，以及由世界健力士纪录保持者黄耀强（William）呈献的珍贵《怪诞城之夜》精品。此外，彭顺导演及铁人兄弟等人的多年珍藏亦会重磅亮相。

：主打经典寻宝与珍藏展出！现场将展示 Windair Workshop 带来的 60-80 年代模型机械人，以及由世界健力士纪录保持者黄耀强（William）呈献的珍贵《怪诞城之夜》精品。此外，彭顺导演及铁人兄弟等人的多年珍藏亦会重磅亮相。 「ComixPop」与漫画艺廊 ：汇聚近 40 位本地精英漫画家（如曹志豪、一锋、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了发售最新原创作品及周边外，新设的「漫画艺廊 ComixArt Gallery」更首度公开数十位参展漫画家的珍贵手稿真迹。

：汇聚近 40 位本地精英漫画家（如曹志豪、一锋、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了发售最新原创作品及周边外，新设的「漫画艺廊 ComixArt Gallery」更首度公开数十位参展漫画家的珍贵手稿真迹。 BEYBLADE X 爆旋陀螺区 ：除了展示今世代及跨世代经典陀螺外，更特别设有陀螺对战区，让全港陀螺手现场交流切磋。

：除了展示今世代及跨世代经典陀螺外，更特别设有陀螺对战区，让全港陀螺手现场交流切磋。 Magic: The Gathering：推出备受期待的 Marvel Superheroes 联乘系列，将漫威经典超级英雄与反派带入卡牌战场。

动漫节2026门票详情

动漫节2026门票详情

动漫节2026门票详情

动漫节2026门票详情

今年大会推出 8 种门票选项，票价由 $25 至 $220 不等。现场售票处仅限贩售旅客门票，本地参观人士需预先于网上或指定渠道购票进场：

门票种类与票价：

ACGHK 普通全票：$50（小童全票 $25，适用于 3 至 11 岁）。

动漫节快线门票：$150（每日限量发售，可经 1B 通道提早于 10:30 AM 入场）。

Hall 3 专用全票：$30（每日限量 5,000 张，11:00 AM 起经 3C 通道直达，仅限参观 Hall 3 及 Hall 5）。

旅客门票：普通全票 $80 / 小童全票 $25（中午 12:00 起可凭护照或有效证件于现场购买进场）。

购票方法：

电子门票已于 ACGHK App等平台公开发售；实体「ACGHK 全票」于 7 月 10 日起 于指定 7-Eleven 及 OK 便利店预售；现场售票处仅售卖旅客门票

单向人流管制：

为确保人流顺畅及提升参观体验，今年大会实施严格的单向人流管制。入场人士必须顺序参观 Hall 1、Hall 3、Hall 5。每个展会场馆仅可进入一次，离馆后无法回流。

「香港动漫电玩节 2026」(ACGHK 2026)