动漫节2026｜ACGHK 5大展区焦点+亮点周边 必抢Sanrio埃及系列/Hot Toys蜘蛛侠/剧场版CHIIKAWA登场 附门票详情
发布时间：14:35 2026-07-23 HKT
动漫节2026｜ACGHK2026｜动漫电玩迷一年一度的夏季盛事「第27届香港动漫电玩节（ACGHK 2026）」将于2026年7月24日至28日假香港会议展览中心盛大登场！今年场内汇聚201位参展商及689位潮玩设计师、漫画家与本地同人创作者，更震撼邀请到日本顶级声优、hololive超人气VTuber及国际潮玩大师亲临现场，势必掀起全城动漫狂潮！
动漫节2026必逛重点展区与限定亮点
今年大会首度将展区横跨至 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5，总展览面积比往年大幅增加一成，达到 38,417 平方米，同一时间可容纳多达 38,000 人。今年动漫节的重点内容琳琅满目，无论是模型迷、漫画迷还是游戏玩家，都能找到属于自己的打卡与购物圣地。
1.Sanrio Gift Gate：首度跨馆展出！埃及神秘主题与 18 款长腿百变系列
Sanrio 今年度暑假再度强势回归，并首度横跨 Hall 1 与 Hall 3 两大展馆展出：
- Hall 1 埃及主题展位（摊位 B03）：特别打造高达 2 米的埃及造型 Hello Kitty 巨型打卡装置，并集结 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon 及 Pompompurin 六大人气角色换上神秘古埃及造型亮相！现场更全港独家首发埃及主题系列商品，包括埃及造型 8 吋毛公仔（$289）、毛公仔钥匙扣（$199）、卡套（$139）、侧揹袋（$219）、电话绳（$139）及购物袋（加购价 $40）。
- 18 款全新长腿百变造型系列率先发售：包含 Hello Kitty、My Melody 及 Kuromi 融入甜美复古、偶像应援、法式时尚、皮革牛仔、纯白婚纱及魔法少女 6 大系列共 18 款长腿公仔挂饰（$239/款），配上爱心吊饰扣，会场公开发售（每人每款限购 2 件）。
- Hall 3 猫耳女仆咖啡厅与期间限定店（摊位 3E01-03, 3E06-08）：以萌度爆灯的猫耳女仆咖啡厅为设计主题，集结逾 200 款精美商品，包括毛公仔、袋款、个人用品及盲盒，精选商品低至半价！
- 陪伴全球粉丝多年的Hello Kitty设计师山口裕子老师，将最后一次以Hello Kitty设计师身分来港，于香港动漫电玩节举行签名会，与一众港澳粉丝见面。
2.羚邦集团 Medialink（Hall 1 摊位 E01）：最强 IP 阵容与 10 周年庆典
今年羚邦集团以超强动漫阵容进驻 Hall 1 摊位 E01，绝对是全场焦点之一，集合多个人气IP阵容，包括剧场版《CHIIKAWA 人鱼岛的秘密》、《排球少年!!》、《咒术回战》死灭回游等，VTuber 粉丝同样有福，超人气《hololive production - It's holo-tea time!》茶会主题独家造型精品于现场首卖登场；适逢 Ani-One 10 周年庆典，IdG Bubbles 更会于动漫节主舞台隆重登场！
3. SUNRISEPOP：三大重磅企划、16部抽卡机与限定福袋
香港本地潮流玩具品牌 SUNRISEPOP （Hall 1 展位 F03）本年度火力全开，破天荒集结《咒术回战 死灭回游》、《胆大党》、《加油！中村同学！！》、《药师少女的独语 愚人节系列》、《春夏秋冬代行者》、《判处勇者刑 惩罚勇者9004队刑务纪录》及《冻结地球》等多部超人气动漫 IP，携三大重磅企划强势列阵。
4.重磅嘉宾阵容：日本声优与 hololive VTuber 联手登场
今年的舞台活动堪称历年最豪华阵容，大会特别邀请多位重量级日本声优与虚拟主播亲临与粉丝互动：
- 人气日本声优专场：邀请到超人气声优 上坂堇、河西健吾 及 梶原岳人 等登台，举行见面会与分享会。
- hololive VTuber 破天荒重磅连线：首度邀请到 hololive 旗下超人气组合「ししわた」——角卷绵芽（Tsunomaki Watame） 与 狮白牡丹（Shishiro Botan） 进行现场连线，成为全场粉丝瞩目的焦点！
5.潮巨匠 Art Toy 展区与国际大师力作 殿堂级大师亲临现场
潮流玩具迷绝对不能错过的「潮巨匠艺术玩具展」，今年力邀国际级殿堂人物加持：
- 殿堂级大师亲临现场：美国波普艺术巨匠 Ron English 与被誉为「韩国公仔教父」的 Coolrain 双双亲临会场。
- Art Toy Buffet 展览：特别集结 34 位海外潮玩设计师，展示多款独一无二的「全球唯一」手办作品，极具典藏价值。
Hall 1 展区焦点：国际大厂、大型试玩与主题打卡
- Assemble | Nintendo Switch 专区：首次登陆香港动漫节！现场设有大型试玩区，玩家可抢先体验《斯普拉遁涂击队》、《Pokopia》等话题新作，并选购多款会场限定主机组合与优惠套装。
- TAKARA TOMY / T-SPARK：推出三款重点会场限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凯撒（黑色配色）、TOYRISE 飞龙凯撒（黑色配色）及 Realize Model 重装长牙狮沙漠仕样。
- BANDAI NAMCO：集结 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特摄英雄系列等热门品牌，从拼装模型、食玩到电子宠物一应俱全。
- Hot Toys（Hall 1 展位 D02）：震撼打造约 2,000 平方呎的大型展览空间，现场展示逾 20 款全球首度曝光的高质感人偶，更立起一座高达 4.5 米的巨型蜘蛛侠地标，会场重头戏包括 3 大限量商品及预订企划，包括铁甲奇侠 Mark VII（Exo-Chrome Clear Version）1:6 合金人偶、会场限量 300 件的《蜘蛛侠：英雄重生》蜘蛛侠 1:6 人偶（普通版）以及《蜘蛛侠：英雄重生》蜘蛛侠 1:6 人偶（豪华版）。
Hall 3 展区焦点：怀旧复古、本地原创与经典卡牌
- 「Dig Dig Island 发掘岛」：主打经典寻宝与珍藏展出！现场将展示 Windair Workshop 带来的 60-80 年代模型机械人，以及由世界健力士纪录保持者黄耀强（William）呈献的珍贵《怪诞城之夜》精品。此外，彭顺导演及铁人兄弟等人的多年珍藏亦会重磅亮相。
- 「ComixPop」与漫画艺廊：汇聚近 40 位本地精英漫画家（如曹志豪、一锋、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了发售最新原创作品及周边外，新设的「漫画艺廊 ComixArt Gallery」更首度公开数十位参展漫画家的珍贵手稿真迹。
- BEYBLADE X 爆旋陀螺区：除了展示今世代及跨世代经典陀螺外，更特别设有陀螺对战区，让全港陀螺手现场交流切磋。
- Magic: The Gathering：推出备受期待的 Marvel Superheroes 联乘系列，将漫威经典超级英雄与反派带入卡牌战场。
动漫节2026门票详情
今年大会推出 8 种门票选项，票价由 $25 至 $220 不等。现场售票处仅限贩售旅客门票，本地参观人士需预先于网上或指定渠道购票进场：
门票种类与票价：
- ACGHK 普通全票：$50（小童全票 $25，适用于 3 至 11 岁）。
- 动漫节快线门票：$150（每日限量发售，可经 1B 通道提早于 10:30 AM 入场）。
- Hall 3 专用全票：$30（每日限量 5,000 张，11:00 AM 起经 3C 通道直达，仅限参观 Hall 3 及 Hall 5）。
- 旅客门票：普通全票 $80 / 小童全票 $25（中午 12:00 起可凭护照或有效证件于现场购买进场）。
购票方法：
电子门票已于 ACGHK App等平台公开发售；实体「ACGHK 全票」于 7 月 10 日起 于指定 7-Eleven 及 OK 便利店预售；现场售票处仅售卖旅客门票
单向人流管制：
为确保人流顺畅及提升参观体验，今年大会实施严格的单向人流管制。入场人士必须顺序参观 Hall 1、Hall 3、Hall 5。每个展会场馆仅可进入一次，离馆后无法回流。
「香港动漫电玩节 2026」(ACGHK 2026)
- 展览日期：2026年7月24日（星期五）至7月28日（星期二）
- 开放时间：上午10时至晚上9时（7月28日闭馆时间提前至晚上8时）
- 地点：香港会议展览中心 展览厅 1、3 及 5
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