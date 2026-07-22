暑假好去处2026｜全港40+暑假玩乐好去处！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/巨型LEGO打卡位

夏日好去处2026｜踏入6月气温炎热，同时意味暑假长假期快将开始，又是时候准备安排丰富室内、室外节目！全港各区于暑假期间推出不同大型主题活动及打卡装置，包括载誉归来的CHIIKAWA特展、烧烤场水上乐园、生蚝BB沙滩按派对打卡，再加上四年一度世界杯即将开锣，不少商场举行睇波活动等。不论三五知己出游、情侣拍拖或亲子天伦乐都适合，齐齐享受夏日活动！

夏日好去处2026｜全港暑假打卡玩乐推介！

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨

室内展厅：展览空间及纪念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票网站：Klook、猫眼

回到目录

马鞍山MOSTown今夏与人气IP「生蚝宝宝 (Baby Namagaki)」联乘，打造室内主题沙滩「MOST-Vibrant 沙滩仲夏探索营」打卡装置，齐集30只可爱造型的生蚝BB，包括11款全新沙滩派对造型，如浴巾生蚝、太阳伞生蚝、水泡生蚝等。场内设有4大主题打卡区及2大互动玩乐区，包括近千呎的「夏浪绿沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蚝BB扭蛋机等，充满夏日度假风情。同场的期间限定店更有多款独家新品及日本限量精品发售，更联乘人气乎厘专门店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期间限定Café」，可爱元素融入餐点，设计出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙滩仲夏探索营

日期：7月4日至8月23日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：马鞍山MOSTown新港城中心

场内主题玩乐区

日期：7月4日至8月23日

时间：

1.沙海宝藏大发「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蚝」派对装扮区及巨型生蚝BB扭蛋机：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期间限定店

日期：7月4日至8月23日

时间：中午12:00至晚上8:00

回到目录

港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼与彼思《反斗奇兵5》即将上映，继2019年以《反斗奇兵4》为主题的嘉年华「Our Toy Stories @ 海港城」后，今年暑假海港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」，设有5大体验区，包括：《玩具对科技》游戏室设有超过2米高的巨大版胡迪、翠丝及红心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期间限定店、胡迪、翠丝及莉莉平板打卡装置等，各位Fans不可错过！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地点：6月19日起（即首阶段）包括海运大厦露天广场、海运大厦地下展览大堂、海运大厦地下中庭及港威商场广东道入口；7月起将陆续新增海运观点、海港城美术馆等地点。

回到目录

CHIIKAWA首部动画大电影《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》将于8月6日上映，朗豪坊联乘Medialink羚邦将电影中的名场面实体化，整个商场由地下正门至高层变身「人鱼岛」，还原多个电影名场面。粉丝于4楼可与穿上草裙的吉伊卡哇及一众伙伴围著「营火晚会」狂欢，再到12楼核心地带与吉伊卡哇、小八与兔兔乘著小船进入神秘洞窟，与3米高的「赛莲」吹气装置震撼见面。此外，粉丝们可入手与日本同步发售的全新电影周边商品，「人鱼岛土产屋」搜罗逾300款不同系列的商品，千万不要错过！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋

日期：即日起至8月31日

时间：上午10:30至晚上10:00

地点：朗豪坊4楼通天广场

预约安排：即日起至7月30日设预约入场安排，入场人士先于Klook预约入场凭证

特典套装

日期：7月24日至31日

换领地点：朗豪坊4楼顾客服务中心

换领详情：LP CLUB会员凭CHIIKAWA'S ADVENTURE—人鱼岛土产屋 或 参与商舖即日消费单据满HK$800及即场购买朗豪坊GALA CINEMA《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》限量版电影换票证 （价值HK$110）一张，可免费获赠特典套装一套

回到目录

沙田新城市广场联同 LEGO® 香港启动「开启玩乐模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企划

沙田新城市广场联同 LEGO® 香港启动「开启玩乐模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企划，4米高巨型乐仔化身活力DJ，带领全港家庭沉浸于兼具潮流音乐、数码艺术、经典游戏与感官娱乐的7大互动玩乐体验区。首推80、90后回忆杀，带来巨型升级版「天下太平大对决」，大人与小朋友可亲手以LEGO®颗粒拼砌出「旗帜」、「飞机」或「大炮」，在放大版乐高堡垒场景中展开跨世代实体对决！

大家更可以于乐高混音台上即场打碟或在「85吋数码涂鸦墙」挥洒创意，为乐仔设计全新夏日造型，现场更设有考验动感细胞与默契的「Super Cube」跳格仔互动游戏，以及考验手速与创意、成功挑战指定拼砌图案即有机会赢走限定礼品的「Lego拼拼乐挑战」。

LEGO专业认证大师洪子健Andy Hung及本地玩家团队「Legend Bricks东方之砖」更藉著是次活动，携手合作打造了以「创意城市」为主题的微缩地标展，以沙田地标作灵感，以逾15万粒乐高颗粒拼砌并神还原多个极具视觉震撼的城市记忆。当中包括巍然屹立的三米高「LEGO 钟楼」，以及一系列满载集体回忆的沙田地标：包括以俄罗斯方块概念重构的「狮子山」、被马场环绕且外墙融入儿时经典「跳棋盘游戏」的「沙田文化博物馆」，以及沙田城门河景致等，以颗粒展现创意城市的另一种想像！

沙田新城市广场x LEGO「TURN PLAY MODE ON」

日期：7月24日至9月6日

地点：沙田新城市广场

回到目录

Sanrio人气角色玉桂狗于今个夏天与「梦想飞行号」空降到将军澳MCP新都城中心，与大家一同投入于「Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园」，设有6大必影打卡位，包括12米长巨型飞机造型装置、天际彩虹拱门、梦想航道登机大堂、主题登机柜台、梦幻机舱以及天际驾驶舱，都超级可爱与充满少女心！现场设有期间限定店发售逾200款Cinnamoroll及Usahana主题精品，当中全新Usahana缤纷缎带系列更将于全港首卖，包括毛公仔、毛公仔锁匙扣、侧孭袋等14款实用商品。

此外，MCP新都城中心联乘香港青年航空学会及童梦城通识学园，携手打造两大航空体验工作坊，包括「小机师模拟飞行体验工作坊」及「小小空中服务员体验工作坊」，让小朋友于沉浸式互动中。H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$800，即可换领帅萌机长Cinnamoroll针织袋、活泼空姐Usahana针织袋、Cinnamoroll颈枕连眼罩或Cinnamoroll陶瓷面碗乙个。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 梦想飞行乐园

日期：7月3日至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

MCP x Cinnamoroll & Usahana期间限定店

日期：7月21日至8月30日

时间：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

航空职业体验工作坊

换领日期：6月27日起至换完即止

换领时间：中午12:00至晚上10:00

换领地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1会员专区

换领详情：H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$1,500*，即可换领指定航空职业体验工作坊名额乙个

小机师模拟飞行体验工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

时间：中午12:00至晚上6:00（45分钟/节）

名额：每节5个，共300个

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

回到目录

日本特摄之神円谷英二导演创立、风靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎来60周年，《超人英雄展》于7月25日至9月13日登陆旺角INCUBASE Arena，完整呈现ULTRAMAN 正义宇宙，从 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色将破天荒全数集结，早鸟优惠票由即日起发售。

特摄迷可欣到正于日本巡回中、极具指标性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍贵内容，主办方将该展览的核心展区「英雄大集合」带至香港展出，呈现超人英雄 60 年来演变轨迹，更透过270度沉浸式环绕视觉，将一幕幕划时代的热血变身瞬间与正义光芒交织重现。现场打造多个60年来勾起无数回忆之展出，当中首推完美还原昭和时期「超人六兄弟」的经典场景，重现不朽的光之传奇；同时，现场更展出近 30 套由日本原装空运抵港、拍摄专用的超人与怪兽皮套及道具，将日本殿堂级的特摄工艺近距离呈现在全港粉丝眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

日期：7月25日至9月13日

时间：上午11:00至晚上10:00（最后入场为晚上8:30）

地点：旺角创兴广场地库B2 INCUBASE Arena

门票：$132起

购票网站：klook、INCUTIX

回到目录

近年兴起一鼓怀旧热潮，沙田新城市广场于今夏带来「沙田游乐．回忆杀」，Play Park于7月10日举行「Cantopop怀旧变装派对」，玩尽Cantopop派对与Aerobics Dance复古健身舞。大家穿上萤光色健身舞衣，加上Legging泡泡袜及头带，与导师一同「One More! Two More!」，随后再参与充满80、90年代金曲的派对，一同感受跨世代派对！

此外，沙田新城市广场于一期西翼打造「怀旧士多」期间限定店，复刻过往士多风貌，出售逾70款古早味的零食和超过50款玩具，更将祖母绿色展示柜、生果箱、汽水机、仿制纸皮石墙变成复古打卡场景，Play Park的另一边同样有怀旧扭蛋机、弹珠机等士多游戏打卡位。商场与欢乐天地联手带来「欢乐好玩‧经典游戏区」，走到Play Park的欢乐天地，为你限时复刻经典，包括：挑战精准度的「掟阶砖赢香口胶」、手速和运气参半的跑马仔等，现场的夹公仔机更换上了怀旧零食。

Cantopop怀旧变装派对

日期：7月10日

活动：Aerobics Dance复古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）

地点：新城市广场1期Play Park LB楼层 01-02 舖 欢乐天地 Whimsy

参加方法：即日起可于The Point App预购，门票售价为每位250积分+HK$188，或于活动当日即场以HK$220购票（随票可免费获赠无酒精饮品乙杯、怀旧小食、鬼马派对道具包乙份、欢乐天地代币20个、商场商户礼券套装）

好时光「怀旧士多」

日期：即日起至7月26日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：新城市广场1期西翼、新城市广场1期Play Park LB楼层06舖

欢乐天地「欢乐好玩．经典游戏区」

日期：即日起

时间：上午11:00至晚上9:30

地点：新城市广场1期Play Park LB楼层01-02舖欢乐天地Whimsy

回到目录

为了迎接夏日户外活动浪潮，GO PARK Aqua全方位升级，新增多种水上运动，包括推出3大帆船种体验，涵盖小帆船、双体船及赛艇，由专业教练指导掌舵技术及策略；龙舟亲子体验日亦即将登场，让家长与子女齐划龙舟，共享亲子时光。

此外，GO PARK Aqua设有导赏团，带领大家深入感受西沙一带，其中深涌三面环山，拥有大片草原与红树林生态，更可拍摄天空之镜倒影美照。深涌为丰富自然景观的客家村落，可探访别具历史风情的三王来朝小堂与深涌农庄，感受本地客家文化的独特魅力。深涌今次带来丰富多元的全新体验，由观星、手制豆腐花与传统茶粿领路，再到Glamping、田野烧烤、石板烘焙薄饼制作、文青蓝染工作坊、果酱慢活工作坊及沿榕树澳道单车随行往打卡位，让大家深深感受本地历史文化与风俗传承。

GO PARK Aqua精心设计的海岸线深度游迎来大升级，以GO PARK为基地前往邻近岛屿，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地——仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

西沙GO PARK水上运动、「深涌行」及海岸线深度游

地点：新界西沙海映路9号

*有关水上运动课程及活动详情，请于GO PARK Sports手机应用程式登记报名及WhatsApp +852 9133 0596查询

回到目录

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano组成最萌趣「小麦肌旅行团」，首次以健康亮泽的小麦肌肤色热爆登场，并换上清新又俏皮的夏日度假造型，于7月11日至8月30日穿梭充满夏日气息的YOHO系商场。角色们游览一系列以元朗及近郊经典景点为灵感的梦幻打卡场景，如向日葵花海、小木桥等。活动期间设有期间限定店，为各位粉丝准备了逾200款主题精品，YOHO会场限定、全港首次发售的「晒黑系列」商品更会于活动期间陆续推出。

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

日期：7月11日至8月30日

地点：元朗YOHO系商场

回到目录

本地品牌KYUBI于7月25日起在启德AIRSIDE带来「KYUBI MARVEL 期间限定店」，现场设有多个打卡位，包括正义勇敢的蜘蛛侠(Spider-Man) 、即将强势归位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及变种特攻 (X-Men)，让一众粉丝与支持的角色打卡！KYUBI推出全球首发的「KYUBI MARVEL 超级英雄系列」，包括玩味还原「尚气十环」的夜光运动手环、蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣及以MARVEL电影经典漫画翻页开场为设计灵感的挂颈毛巾，全20款独家周边服饰及潮物均极具收藏价值。

此外，KYUBI举办为期3个周末的首届「KYUBI MARVEL 超级英雄街头篮球赛」，赛事为3x3室内街篮晋级赛，可男女混合组队参赛，参赛队伍可由3至5人组成，竞逐冠、亚、季军殊荣，分别获得金、银、黑「无限宝石手套」造型奖杯，同时设有「决赛MVP最有价值球员」大奖。每位出席选手将获赠「KYUBI MARVEL 超级英雄选手包」一份（每份价值约 HK$1,000），当中包括蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣，尚气十环夜光运动手环、非卖品蜘蛛侠布袋、方巾及美国队长海报

KYUBI MARVEL期间限定店

日期：7月25日至8月30日

时间：上午11:00至晚上10:00

地点：AIRSIDE 2楼210号舖

KYUBI MARVEL超级英雄街头篮球赛

回到目录

日本创作者「可哀想に！」笔下的两个IP——人气裤裤兔Opanchu Usagi及首次来港的奶泡恰姆Npochamu，于7月4日至10月19日来到置富Malls旗下四大商场，带来「Summer Refresh『富』『裤』Fun」。马鞍山广场有近4米高的裤裤兔手提行李箱站在地球运输带上，中央还有小飞机、凯旋门、许愿池、玻璃金字塔等打卡位；置富都会换上沙滩装置，裤裤兔身穿夏威夷草裙舞服饰、头戴大红花极其放松！

+WOO嘉湖带来Party Room装置，裤裤兔与大家一同唱K，更可欣赏牠滑下小滑梯闯入花花池的激萌模样。游戏高手还可走入设有巨大拉杆与按钮的超巨大游戏机，与裤裤兔展开对赛。置富第一城融入近年大热运动Pickleball，订造专属 Pickleball Chair，与巨型球拍合照。此外，置富Malls设有期间限定店，多款裤裤兔及奶泡恰姆周边商品，包括：文具、精品及家居用品等等，将于7月的马鞍山广场以及8月的+WOO嘉湖登场，当中更有率先推出的货品！

置富Malls Summer Refresh「富」「裤」Fun

日期：7月4日至10月19日

地点：马鞍山广场L2天幕广场、置富都会、天水围+WOO嘉湖、置富第一城

启动开幕式

日期：7月5日

时间：下午2:00至3:00

地点：马鞍山广场L2天幕广场

嘉宾：Kenny关智斌、女子组合VIVA

「富」「裤」Fun期间限定店

日期：7月4日至31日（马鞍山广场L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

时间：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

回到目录

荷里活广场首度联乘本地亲子玩乐品牌StayFun带来「埃及寻宝大作战」，一楼明星广场变身占地8000平方呎的室内古埃及主题巨型充气乐园，集结8大融合古埃及元素的游乐关卡，将金字塔之谜、法老守护传说化作好玩又刺激的玩乐体验，包括寻宝波波地、竞技区、7米高狮身人面像殿滑梯、迷宫阵及障碍赛等，让一班小朋友于探索与刺激中尽情放电！

此外，场内特设期间限定精品专区，发售两款可爱又玩味十足的古埃及主题减压神器。其中一款为法老猫造型，另一款则以可爱猫身搭配金字塔造型按钮，两粒金字塔更可拆下变身键盘粒粒，相当抒压！

荷里活广场 x StayFun「埃及寻宝大作战」

日期：7月10日至8月30日

地点：钻石山荷里活广场一楼明星广场

开放时间：中午12:00至晚上7:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）

票价：$68起

购票方式：Klook、荷里活广场VIC会员凭积分换领

回到目录

皇室堡于今个暑假变身猫咪天堂，将于7月21日至8月31日带来「喵の玩乐日志」，打造四大软萌打卡位及互动体验。场内高达3米的巨型贪吃猫「喂食皇阿喵」邀请大家直接走入牠夏日的「餐盘」合照，旁边为2.5米高的主题壁画——

「Chill喵的理想假期」，由近期热话并致力推动社区艺术团队Art Dreamers的画家李学锋老师亲自创作，李学锋老师于7月17至19日上午11时至晚上7时即席绘画主题壁画，呈现猫猫的玩乐日常。俏皮软萌的「喵喵凌空步道」限定登场，粉蓝与粉红的梦幻配色，配上精致的猫咪造型围栏，可以360度捕捉主子的优雅姿态。

皇室堡联手宠物用品店 Pet Line 打造期间限定店，首卖主子最爱的神秘新口味猫粮与一系列高颜值萌宠选物，消费满额可获赠「Pet Line 软绵绵花糖抹手巾」。

皇室堡「喵の玩乐日志」

日期：7月21日至8月31日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：皇室堡地下中庭

Art Dreamers现场绘画壁画

日期：7月17日至19日

时间：上午11:00至晚上7:00

地点：皇室堡地下中庭

皇室堡x Pet Line期间限定店

日期：7月21日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：皇室堡地下中庭

回到目录

由经营 Wargame 长达17年的专业团队打造，位于沙田连城广场的「Urban Ops 动域空间」占地超过20,000平方呎，主打「全龄向一站式室内竞技天堂」。场内设有以「九龙城寨」为蓝本的电影感战场，配备专业闪灯、烟雾及音响特效，让你仿佛置身动作电影场景。这里更有全港首创「气动枪电视屏幕电子靶体验」，后坐力与真枪极为相似，让你一尝当「神枪手」的快感。场地亦照顾到亲子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 体验；7月更将新增「实景剧本杀」，绝对令人期待！

Urban Ops 动域空间

地址：新界沙田车站围1号连城广场4楼409-427室

营业时间：下午2:00至深夜12:00

游戏收费：$180起

回到目录

韩国爆红插画IP「粉红兔子My Friend Rabbit」与华懋集团商场带来「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」，荃湾如心广场中庭半空出现长达 5 米的巨型「充气跳水飞『鱼』」造型兔子」，中庭另一侧则筑起充满夏日色彩的「『池』中梳乎浮潜区」，营造出由下而上的「水底仰望」透视视角。走到户外广场，更有「巨型6米高粉红兔子」坐镇其中，全场弥漫疯狂且过瘾的打卡气息。大众更可现场挑战互动游乐区的「『泡』开烦恼大挑战！」及「『鸭』力全消捞捞乐」。

此外，好运中心变身充满夏日群岛风情的「Juicy Beach」，现场更设有极具夏日色彩的「盛夏特调Juicy Bar」互动吧枱，在椰林树影的包围下，大众可一边调配专属清凉Mocktail。同时，现场设有考眼力、拼手劲的「夏日狂『椰』战」与讲求眼明手快的「一拍即中圈圈乐」天幕游戏，赢取限定礼物。

以上两大商场同时设有以池畔酒吧为主题的粉红兔子期间限定店，汇聚超过50款搞鬼人气盲盒及周边商品，当中包括香港首度曝光的「蓝色小天使挂件」与「粉色小天使挂件、如心广场限定的「精神系列」挂件、好运中心独家专卖的「黑黑系列」大热单品等。

「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」

日期：7月30日至9月6日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：荃湾如心广场一期1/F中庭及地下露天广场、好运中心L3中庭

期间限定快闪店

日期：7月30日至9月6日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：荃湾如心广场一期1/F中庭、好运中心L3中庭

回到目录

足球落场版球衣世界级平台MATCHWORNSHIRT亚洲首次展览登陆又一城，展出总值逾$150万港元的球星实战球衣，当中瞩目为Cristiano Ronaldo（C朗）于2022年卡塔尔世界杯八强战对战摩洛哥时所穿著的实战球衣，该珍藏为全球首次公开展出。现场还将展出利物浦前锋Cody Gakpo（加普）、曼联中场核心Bruno Fernandes（般奴费南迪斯）、英格兰队长Harry Kane（哈利卡尼）等实战及比赛备用球衣。

现场设有巨型足球奖杯装置，右侧为互动传球挑战区，整个空间以盘球挑战为主轴概念，营造如置身真实比赛般的氛围。左侧为以球员更衣室为灵感而建的期间限定店，陈列多款经典珍藏签名球衣、世界杯纪念品及限定商品。除了展览以外，活动期间更准备多项精彩节目，大人与小朋友可参与传球挑战以及「小球星训练营」，为夏天添上特别体验。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2层

小球星训练营

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每节45分钟）

教练阵容：卢均宜、林嘉纬、朴叡俊

换领详情：由即日起，My FESTIVAL会员以10积分即可换领「小球星训练营」电子入场证一张

「互动传球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）

回到目录

香港黄金海岸联乘经典童书角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日带来缤纷热闹的「夏日开心农庄」及「夏日童萌游乐园」，齐齐变身小农夫！黄金海岸商场将摇身一变，化身「夏日开心农庄」，Mr. Men Little Miss一众角色会以多款可爱小农夫造型，现身商场中庭及海岸农庄等6大打卡位，还有特色农墟、西瓜收割活动及小农夫计划，让小朋友亲身体验农务过程，每位参加者更可获赠小小农夫套装。

此外，香港黄金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌游乐园」住宿计划，小住客于登记入住时，即可获赠独家的Mr. Men Little Miss浮板，同时可亲手设计草帽及参与解码大作战，寻找散落于酒店各处的角色，成功解码即可获赠限定主题贴纸。同时，酒店亦特设「夏日童萌游戏室」，内有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款游戏，让小住客畅玩。

巨型「夏日开心农庄」装置

日期：即日起至8月31日

地点：黄金海岸商场中庭

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

日期：7月5日及8月2日

地点：黄金海岸商场中庭

换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

「收西瓜·手作乐」

日期：7月12日

地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄

换领日：即日起至7月12日

换领方法：S⁺ REWARDS会员尊享以30点数，换领「收西瓜·手作乐」名额1个，每个名额可供一名12岁或以下的小童及一名成人陪同入场

「黄金小小农夫计划」

日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日

地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄

换领日：即日起至7月25日

换领地点：黄金海岸商场1/F 客户服务中心

换领方法：于黄金海岸商场或黄金海岸酒店餐厅，以指定电子货币消费满HK$1,500或以上，凭最多4张不同商舖发出之机印发票及其付款存根，即可换领「黄金小小农夫计划」名额一个

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

日期：7月5日及8月2日

地点：黄金海岸商场中庭

换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

回到目录

占地4万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤（大埔）由即日起至9月13日将户外空间变成五大水上主题区，包括「穿越恐龙世界」、「恐龙的奇幻乐园」及「海盗船及鲸鱼之旅」 等，让小朋友仿佛置身恐龙时代，在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内设有不同刺激程度的充气滑梯，更布置出 「迷宫障碍区」 ，让精力无穷的小朋友施展运用小脑袋，穿越重重关卡。「泡泡大战」会不定期喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。

场内设有自助轻食甜品区，每天下午5:00前无限量供应刨冰DIY、港式冷捞、甜甜圈、草莓奶冻等逾30款美食。此外，同场设有免费设施，包括淋浴间、置物柜等。

大尾笃恐龙水上乐园 Jurassic Water Park

回到目录

Waterfall Sports & Wellness奥运会所早前完全升级及重新开幕，采用香港首创的的 AI 网球机械人及顶级自动发球系统，精准捕捉现代人渴望高效、专注的「独享式」运动心理，另一方面则全面对标国际级专业标准，引入 ATP 官方认证配套、PGA高尔夫科技系统。此外，匹克球场配备自动发球机，可控制发球角度与力度，一个人亦能享有专属练球体验。新加入「The ONE运动会籍」的会员除了玩尽全港3间会所及6间大湾区会所的运动设施外，更联乘零售、饮食及生活品牌，推出独家优惠。

Waterfall Sports & Wellness奥运会所

地址：九龙海辉道11号奥海城一期2楼

开放时间：上午6:00至晚上12:00（健身室24小时开放）

联营电话：3526 0270

回到目录

启德The Twins双子汇2期三道SNDO将联同「佛系」人气插画角色Tireless Girl下腰女孩，将于7月7日至8月27日带来「SNDO夏日Chill派对」，与大家欢度暑假！活动准备了「Chill Hea游乐场」，设置了6大疗愈打卡装置，包括4米高Tireless Girl大型主题吹气装置《深呼禅坐》、匹克球场、宠物能量站、放松沙滩椅、翻滚玩意以及转呼拉圈的Tireless Girl。此外，活动期间逢星期六及日消费满额可获游戏卡一张，完成4大互动游戏后集齐印章可获赠主题磁贴。

除了打卡装置之外，双子汇三道联乘音乐品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」为主题，打造三场夜间限定DJ派对，大家只需于双子汇消费满$200即可参与。派对主题包括动漫、欧美节拍以及粤语金曲，同场可一边享受美酒一边欣赏音乐，投入于派对之中！每场活动加设「最佳衣著大赏」，只要入场人士配合当场的服装主题，优胜者有机会赢取$500礼券。

「SNDO夏日Chill派对」

日期：7月7日至8月27日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：启德双子汇三道SNDO地下正门、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜间DJ派对

日期：7月18日

时间：晚上8:00至10:00

地点：双子汇2期三道8/F

歌曲主题：动漫之夜

服装主题：你最爱的动漫角色

表演DJ：日本人气「Walking DJ」代表Mihossyi

换领期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜间DJ派对

日期：8月29日

时间：晚上7:00至9:00

地点：双子汇2期三道G/F中庭

歌曲主题：Western-Pop欧美节拍

服装主题：经典MV男/女角造型

表演DJ：Hansel

换领期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜间DJ派对

日期：9月26日

时间：上午7:00至9:00

地点：双子汇2期三道13/F空中花园II

歌曲主题：J-Pop X Cantopop日粤语情歌回忆杀

服装主题：街头潮服/Vintage/怀旧City Pop

表演DJ：CANTOMANIA

换领期：8月30日至9月26日

回到目录

湾仔合和商场与大自然两栖及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 联手举办的「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」将于7月25日至8月18日载誉归来，一连25日带来沉浸式异宠生态互动学习体验，了解两栖及爬行类异宠的机会。活动设有「两栖爬行多样生境区」、「水族及甲壳生态区」、「巨型陆龟与蜥蜴互动区」、「焦点主题保育展区」的四大主题展区，以仿栖息地原生生态环境，带来超过15种参展物种，包括蜥蜴类、龟类、两栖类、蛇类、螯虾类、变异甲壳类、鱼类等。

至于水族及甲壳生态区，以36吋全水流动亚马逊溪流巨型螯虾缸微观缸，模拟真溪流的湍急水流与沉木交错环境，展示巨型螯虾所拥有的威武双螯与迷人体色，以及其脱壳生长过程与底栖生态。大家还可以近距离与巨型陆龟及蜥蜴互动，焦点主题保育区为新设立区域，重点介绍重点介绍中国国家一级保护动物「瑶山鳄蜥」，野外存量估计不足1000只，珍贵程度被学界形容比大熊猫更罕见。此外，活动期间设有超过10款工作坊，让大家参与水陆情境缸、生态瓶及标本等制作。

「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」

日期：7月25日至8月18日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：合和商场3楼中庭

主题工作坊

小小动物学家课程

回到目录

荃湾广场于7月16日至8月31日带来「HYPER．KIDS水陆跃动挑战站」，集合水陆运动闯关、消暑水上竞技、创意学习工作坊及潮玩对战赛事等「5大夏日必玩体验」。打响头炮是中庭的HYPER充气极限障碍赛，集合逾20项运动闯关，指定周末加入「运动挑战 × 音乐节奏」，巨型弹床配合节奏感十足的儿歌音乐，大小朋友可以尽情跃动。

L5空中花园设有HYPER全能水上竞技场，当中集合10项全能挑战，结合水上巨型滚筒与忍者竞技元素，更惊喜联乘DECATHLON推出市中心独木舟及直立板体验。Learning Kids自选Summer Camp，来多个创意联乘、独家职人体验及匹克球班，包括：英语匹克球初体验、英语画碟甜品工作坊、DECATHLON小店长体验、The Overlander 小小店长体验及美食学堂等等独家工作坊，小朋友可按兴趣自由配搭，将学习融入体验。

荃湾广场联乘「YATA × TAMIYA打造四驱车小小训练基地」，现场除了可入手各式迷你四驱车与改装配件外，更可即场砌车及免费对战，并于8月底在 L1 中庭举行争霸大赛，配合B1「爆旋陀螺对战基地」。

HYPER充气极限障碍赛

日期：7月16日至8月28日

时间：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）

地点：荃湾广场L1中庭

对象：2岁至12岁儿童

换领名额：每节20组（一位小童+一位18岁以上家长为一组）

参加方法：The Point会员以100积分并即日于场内「指定即赚分商户」以电子货币消费HK$200，即可参与活动 (每节20分钟)

HYPER全能水上竞技场

日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)

时间：下午1:00至6:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

对象：3岁至12岁儿童

Learning kids:自选 Summer Camp

日期：即日起

登记方式：The Point会员消费满指定金额后可透过The Point App换领

回到目录

黄埔天地Pokémon TCG期间限定店

近年掀起爆炸性热潮的Pokémon TCG（集换式卡牌游戏）的热潮于今夏来到黄埔天地，将于7月9日至8月2日带来期间限定店，现场设有「宝可梦集换式卡牌游戏战术牌组」卡牌展示墙，展示4款全新战术牌组供大家率先预览，更有超可爱的「皮卡丘」、「伊布」亲自坐镇，联同「喷火龙」、「梦幻」及「甲贺忍蛙」一众明星宝可梦强势守护，让粉丝们近距离参观打卡。此外，时尚坊更设置了16 张巨型卡牌，由室内延伸至户外街道，视觉震撼感满分！

期间限定店一站式让大家搜罗最新卡牌及多款官方精品玩具，人气卡丘更将一连三个周末现身商场与粉丝近距离互动，记得准备好相机「捕捉」Pokémon！

黄埔天地 Pokémon TCG期间限定店

日期：7月9日至8月2日

地点：黄埔天地时尚坊MTR层

回到目录

太古城中心联乘POP MART于今个夏天带来以LABUBU为主的理发店主题展，THE MONSTERS一众小精灵以13个全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉丝可以近距离接触11个巨大化的THE MONSTERS立体装置。商场二楼中庭设有8米高的复古理发店顶挂有「THE MONSTERS」招牌，三色旋转理发灯转动，4米高的ZIMOMO换上职人服装迎接大家！

换上红裙与短发造型的Blunt Bangs LABUBU于收银台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以复古发型示人，相当可爱！理发店内处处充满打卡位，包括剪发动画区、哈哈镜、风格灵感墙以及巨型黑胶唱盘，大家更可与朋友们拍摄4格照片留念。

THE MONSTERS复古理发店主题展@太古城中心

日期：即日起至8月2日

时间：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公众假期提前至上午11:00开放）

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

回到目录

IPX与D．Park将于7月17日至8月31日联手打造全球人气疗愈系恐龙角色JOGUMAN的大型期间限定夏日乐园，5 位超人气恐龙角色JOGUMAN 齐聚畅游5大主题小岛，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奥)；手举一大杯清新柠檬饮品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的运动健将STEGO(莳提哥)；在沙滩小屋前准备打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰冻西瓜的ANKYLO(荌奇炉)。

岛上设有3大经典游戏摊位，考验大家的技术与运气，更特别推出JOGUMAN主题工作坊，邀请大人与小朋友一起动手创作，打造属于自己的特别版精品。活动期间设有期间限定店，发售多款官方商品，粉丝不要错过。参加者成为如心赏会员后，于会员手机App内领取主题电子登岛证，即可于 DIPLO(甸蒲露)慢饮沙岸换领可于柠檬夏日沙岸选购登岛证与集章卡，完成岛屿挑战可获得1个印章，集齐5大印章后可换领盲抽小卡一包！此外，客人消费满指定金额可换购特别版沙滩套装。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日岛屿时光

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

放纵日挑战、西瓜「掷」急便及水泡拯救队游戏

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

活动详情：每个游戏需以1个游戏币进行

人生四格自拍亭

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

活动详情：凭3个游戏币即可拍摄

回到目录

旺角MOKO新世纪广场于7月17日至8月30日带来「夏日饿底茶室」，中庭化身成为巨型港式茶室，以茶座为主题打造6大打卡位！全场最吸引为近3米高的柠檬茶游泳乐园，还原经典茶餐厅的冻柠茶，最具港式怀旧风情的茶餐厅收银台，加上格仔布帘、弧形柜台以及镜面招牌，充满老香港的怀旧情怀。此外，现场设有卡通点心车、巨型的一盅两件蒸笼、烧卖仔点心茶座以及巨型蛋挞小子及复古时钟，相当特别。大家只要于活动期间，于场内寻找5个印章地点旧盖下印章，即可换领精美印水纸；以电子货币消费满额可换领环保袋。大家可参与手作工坊，制作人气马赛克冰箱贴及热缩胶饰品。

The Point GOLD会员可凭积分免费参加一次美心皇宫点心教室，更可以8折优惠报名其他点心教室，The Point会员则可享85折优惠，体验港式点心手作乐趣。

MOKO夏日饿底茶室

日期：7月17日至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭

点心寻宝挑战

日期：7月17日至8月30日

换领实体「点心卡」：MOKO L1顾客服务中心

换领时间：上午10:00至晚上10:00

游戏详情：客人于场内寻找5个印章地点并盖下印章，集齐5个印章可换领点心印水纸1张

点心Takeaway大行动

日期：7月17日至8月30日

换领礼品时间：上午10:00至晚上10:00

换领地点：MOKO L1顾客服务中心

详情：The Point会员于场内「即赚分」参与商户即日以电子货币消费满指定金额，即可换限礼品

。满$700可换点心印水纸1张

。满$1200可换点心造型环保袋1个

港「魅」手作工坊

活动日期：7月25日、8月8日及22日

活动时间：下午2:00至4:00（马赛克冰箱贴工作坊）、下午4:30至6:30（热缩胶饰品工作坊）

名额：每节15人

换领地点：The Point手机App

换领详情：The Point会员于场内「即赚分」参与商户即日以电子货币消费满$500即可换领工作坊入场证1张，并于指定日子参加港「魅」手作工坊

回到目录

Red Bull Dance Your Style 2026香港决赛

Red Bull Dance Your Style香港区决赛将于7月19日在尖沙咀文化中心露天广场举行，以1对1 Battle形式，沿用街舞比赛中随机播放歌曲的惯例，考验选手的即场创作功力。16强单淘汰制进行，并由现场观众于每个回合完结后即时票选，决定哪个选手获晋级资格。16强至准决赛均会分2个回合对赛，决赛则设3个回合对赛，舞者于每个回合须于1分钟内施展舞技，争夺香港区冠军宝座，总冠军将代表香港出战10月24日于瑞士苏黎世举行的总决赛。

大会正邀请观众担任现场评审，即日起于活动网页上登记，到比赛现场以独到眼光投选出香港街舞王者，与全球出色舞者对垒。本届盛事亦将首次扩展至两日，于7月18日抢先一日于新蒲岗特设舞蹈工作坊、Rap Battle等一系列赛前精彩活动。

Red Bull Dance Your Style2026香港决赛

舞蹈工作坊

日期：7月18日

时间及内容：

。下午1:00：All-Style Battle Skills Workshop

。下午3:00：Freestyle & Body Creations Workshop

。下午5:00：All Style Circle Vol.3（Kpop形式）

。晚上9:30：地下城番外篇：骑士团Rap Battle（与Vee共同协办）

。下午1:00：All-Style Battle Skills Workshop 。下午3:00：Freestyle & Body Creations Workshop 。下午5:00：All Style Circle Vol.3（Kpop形式） 。晚上9:30：地下城番外篇：骑士团Rap Battle（与Vee共同协办） 地点：新蒲岗纬纶工业大厦6楼C室Roof 70's

登记报名：＞＞按此登记＜＜

回到目录

马湾挪亚方舟于7月18日至8月30日期间逢星期六及日，推出「职感实验室2.0：玩转暑假」，让小朋友参与职业探秘之旅，在场景中穿上有关行业的主题服饰，体验由挪亚方舟精心设计的六大奇趣职感任务，包括消防员、太空人、空服员、牛乳雪糕研发员、汽车动力守护员以及未来城市建设员。小朋友于欢笑中，培养起应变能力、沟通技巧、创意思维、判断力以及团体精神。

除了职业体验之外，挪亚方舟带来升级版的「挪亚运动场」，集合板网球以及匹克球两大运动体验。主题公园内设有适合小朋友探索的玩乐体验，如感受冲上宇宙的「冲天太空舱」、火箭主题的游乐场，暑假指定日子更推出「夏日嬉水乐」及「星际跃动基地」。挪亚方舟度假酒店带来多间奇趣主题客房，包括星际之旅、啤啤熊英伦游、丛林动物元素等。

职感实验室2.0：玩转暑假

回到目录

荃新天地与JUMPTOPIA呈献结合「小小航海探险家训练基地」与「户外水上攻防战」的巨型夏日乐园，「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向伟大航道启航」由即日起至8月31日登场。活动横跨室内及户外主题游乐区，一众Kiztopia Friends换上型格航海探险家造型，与大家一同历险。

荃新天地1中庭化身成为小小航海探险家训练基地，小探险家们需乘坐专用漂流船，在迷雾与声效导航中完成航海探险训练，解开隐藏密码并完成射击任务。完成训练后，参加者可转战花园广场的「户外水上攻防战区」，设有7大互动水上装置，投入水花四溅的攻防对决，Kiztopia Friends航海探险船更将于7月下旬驶入花园广场。较年幼的小朋友同样可享受水战乐趣，「蘑菇喷泉区」顶部持续洒水形成柔和水幕，并配以多个中小型互动喷水装置，安全又富有趣味。

荃新天地「Citywalk．JUMPTOPIA向伟大航道启航」

人气肉肉女生「为食妹（Fatty）」于今个暑假与一众FATMILY到尖沙咀LCX，开设主题烘焙工房，一班角色换上主厨服装，Chef FATTY与及Assistant Chef PUFFY坐阵「『面包控』培工房」！Chef FATTY于的「奶油梦工坊」准备香港人最爱「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『转』神奇焗炉区」随后出炉新鲜面包，大家还可以到「面团桑拿室」，感受一下发酵时的奇妙触感。面包上架时，女神与光头仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的面包，体验面包出炉全过程后，还可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，与FATMILY同框留下珍贵的烘焙合照。

活动期间将推出独家限定礼遇，包括免费参与的自家制「Bake 印卡DIY 寻宝之旅」、随机换领的五款限量「Bread-y出炉书签」、限定Plastic Thing烘焙主题贴图下载，还是极考技术与运气的「软绵绵 FATTY 海绵」夹夹机，指定周末特别加推串珠工作坊，Plastic Thing创作者叶欣亦会亲临现场举办签名会。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

日期：7月18日至8月31日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX Oasis 1 & 2

主题期间限定店

日期：7月18日至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX Oasis 3 (近19号舖JINS)

回到目录

昂坪360迎来二十周年，今年首度推出缆车夜航体验，更为全线180架缆车换上主题新装，其中24架与本地及国际品牌合作，另外逾80架缆车添上霓虹灯主题图案。夜航期间，每位夜间客人会获赠小型紫外光电筒，只要在车厢开启电筒，即可解锁不同萤光图案。

昂坪市集圆形广场设有霓虹灯缆车主题装置，首次有曾在缆索上航行的标准车厢缆车退役后「落地」，成为别具特色的「打卡」位置。缆车配合色彩缤纷的霓虹灯招牌，重现香港经典霓虹街景。宾客可走进车厢，穿梭于缤纷灯光之间，拍摄充满本地情怀的特色照片。此外，昂坪市集特设3大香港情怀打卡位，「麻雀」主题重现港式麻雀耍乐的热闹场景，；「港铁站」主题融入经典车站牌设计、「昂坪冰室」主题则以怀旧卡座及格子地砖，还原老香港的饮食情怀。

在缆车夜航的日子，昂坪市集举行「叱咤 903 星空下音乐会」，邀请多个本地人气歌手及组合献唱，让宾客在星空下感受本地音乐力量的热闹气氛。同时昂坪市集摇身一变成为怀旧霓虹灯主题大道，霓虹灯隧道照亮昂坪的夜空，重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。为为庆祝迈向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定纪念商品，将这份全城同欢的喜悦，转化为可供永久珍藏的精致纪念品。

缆车夜航体验车票

日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日

价钱：$100起（每位客人另加$60可进入音乐会指定观赏区域及两张小食券）

夜航时间：晚上6:00至10:00

霓虹灯缆车主题装置

日期：即日起至10月11日

地点：昂坪市集圆形广场

香港情怀打卡位

日期：即日起至10月11日

地点：昂坪市集

回到目录

《反斗奇兵5》上演成为话题，山下菓子由即日起至9月1日带来主题甜品及产品限定店，店内换上色彩缤纷挂布、骰子组合及巨型立牌装饰，包括胡迪、巴斯光年及三眼仔打卡位，现场更重现充满童趣的墙身贴纸。甜品亮点包括绿色超萌的三眼仔造型奶冻、卖相精致的劳苏曲奇配士多啤梨大福、Lilypad奶冻及马卡龙以及胡迪与巴斯光年的角色一口蛋糕。客人消费满额或指定餐饮，可获限定甜品羹或其他商品。主题店特设「反斗奇兵精品专专区」，逾100款限量周边同步登场。

山下菓子 TOY-tastic夏日限定店

日期：即日起至9月1日（第二阶段新品8月1日起登场）

地点：旺角弥敦道700号 T.O.P商场314-315号店

营业时间：中午12:00至晚上10:00

回到目录

葵芳新都会广场于夏天带来「葵芳夏志」，设有4大治愈森林秘景打卡位，大门以清凉山涧为引，潺潺流水沿楼梯缓缓而下，步入商场体验「森动之旅」。踏入森系小径，L3星光长廊布置逾150呎的「花语梦网，呈现蓝色水波纹与树影投射，沿长廊走到「森动小镇」，超吸睛的5米高光影流动的瀑布从高山上飞泻而下，晚间更配有放松灯光，营造仲夏夜之梦。

除了游山玩水打卡拍照之外，新都会广场更举行不同周末消闲派对，包括「热浪！广东歌派对」、户外星空影院、甜品市集与音乐会等。

「森动Day-to-Night」打卡装置

日期：即日起至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：新都会广场L2正门出入口及L3-L4露天广场

学生减压打气专场feat. DEANZ大癫

日期：7月11日

时间：晚上6:30至8:30

地点：新都会广场L4露天广场

费用：免费

夏日热辣辣Summer Beat feat. 人气DJ BEAT FRIDAY

日期：8月1日

时间：晚上6:30至8:30

地点：新都会广场L4露天广场

费用：免费

「光影盛宴・户外星空影院」*

1)电影：《调教我的丧尸女儿》

日期：7月18日

时间：晚上6:30至8:30

地点：新都会广场L4露天广场

2)电影：《寒战II》

日期：8月8日

时间：晚上6:30至8:30

地点：新都会广场L4露天广场

*免费入场，The Point会员出示于场内「即赚分」商户即日任何电子货币消费凭证，即可换领专属席位乙个

「日落音乐会・甜品市集」

日期：8月15至16日

时间：下午2:00至晚上9:00（甜品市集）、下午5:00至晚上8:00（日落音乐会）

地点：新都会广场L3露天广场

回到目录

9GAG在Meme（迷因）界闻名，部份迷因更是港人集体回忆，适逢9GAG成立18周年，于今个联乘旺角.O.P This is Our Place带来「T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会」。近年，9GAG最具代表性的首个原创IP像素艺术（Pixel Art）角色——Potatoz 小屁薯，将会领衔整场大型生日庆祝派对，带来逾7站一系列互动展览场景，包括1楼中庭的期间限定店，独家贩售Potatoz全新系列产品以及本地潮牌联乘服饰、2楼巨型18+布帘打卡装置、3楼展示长达12米的独特艺术墙、5楼空中花园的近3米高巨大化的Potz与女友Pommi巨薯等。

T.O.P与9GAG准备了多款极具收藏价值的旺角限定换领纪念品，顾客消费满指定金额即可换领，当中包括「我的MK回忆」变幻情景匙扣、Potatoz 「MK妹」造型小扣章及公仔吊饰等。

T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会

日期：即日起至9月13日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点：T.O.P（旺角弥敦道700号）地下至5楼空中花园

期间限定店

日期：即日起至9月13日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：T.O.P（旺角弥敦道700号）1楼中庭

回到目录

「SSEBONGRAMA 躺平鸭小镇」

东荟城名店仓邀得IPX旗下艺术IP SSEBONGRAMA（躺平鸭）联乘合作，由7月16日至8月31日打造主题联名企划，以当代艺术诠释现代社会及灵魂「放空幸福感」。东荟城名店仓化身「SSEBONGRAMA 躺平鸭小镇」，还原三位主角BOORI、COCORI及MONDE的趣味日常，带大家游遍8大主题场景，包括沙滩海岸、悬崖咖啡室、温馨小屋、扮工大楼等。二楼天桥更设有全球首间间「SSEBONGRAMA SSEBONG-11」便利店以及期间限定店。

大家下载TAIKOO+流动应用程式或东荟城名店仓微信小程序，并登记成为 CLUB CG 准会员或出示电子会员卡即可参与「BOORI 西瓜保卫战」数码互动游戏，完全挑战后可获限定版磁石双面招牌小灯箱。

回到目录

西沙GO PARK结合游乐、教育及自然探索体验的亲子友善生活，将于7月27日至31日、以及8月3日至7日期间，携手场内多间提供教育及兴趣班的商户，策划「GO PARK Fun+Fun夏令营」。夏令营跳出传统框架，涵盖13个多元主题，由动态的体能挑战到静态的艺术手作一应俱全，让小朋友在同一个夏令营中，发展多元潜能。

小朋友可参与由香港剑击学校带来极具爆发力的剑击体验、挑战由JUST CLIMB高度与意志的攀石，以及由香港游泳学校执教的游泳课程，全面锻炼爆发力与意志。同时，夏令营结合由MC Music美斯音乐学院专业导师指导、节奏感十足的爵士鼓、星林学院的流行舞及芭蕾舞，让孩子全方位发掘运动与表演潜能。

若想培养专注力与艺术气质，孩子可参与由PizzaExpress带来的薄饼制作与Bunny Churros的西班牙油条制作，亲自参与制作美食。此外，慢游陶记策划的陶艺上色班、LITTLE PRINCE ART的黏土油画及Slime捏捏玩乐艺术创作培养小朋友的想像力；夏令营引入异宠接触与生态瓶制作，同时亦有稀有森流的异宠大自然探索体验及生态瓶制作，让小朋友发挥创意思维与探索精神。

西沙GO PARK Fun+Fun夏令营

日期：7月27至31日、8月3至7日

地点：西沙GO PARK

报名详情：The Point会员透过手机App内报名

回到目录

香港ifc商场联乘德国艺术家组合YEYE Weller，首次于香港带来大型艺术装置《Summer Paradise》

香港ifc商场联乘德国艺术家组合YEYE Weller，首次于香港带来大型艺术装置《Summer Paradise》！。YEYE Weller的创作深受1930年代卡通风格影响，以色彩鲜明的构图、古灵精怪的角色及充满欢乐的画面闻名，作品完美贯彻「色彩、幽默与平衡」的艺术美学。

届时现场特设6大打卡及游戏互动展区，大家先登上鲜艳夺目快艇，再于黄色海滩小屋放空欣赏波普风格插画，并于「Snap & Shine自拍镜」前摆拍，「棕榈角落」更有舒适又Chill的吊床，享受假日气氛之中。客人可于「Boomerang Bar」摆出趣怪姿势，拍摄专属的 Boomerang 动态短片；或于「盛夏游戏站」挑战经典街机游戏，赢出可获限量自拍镜与独家插画贴纸套装。

《Summer Paradise》

日期：7月23日至8月30日

时间：上午10:30至晚上10:00

地点：ifc商场一楼中庭

回到目录

iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌宝奇幻之旅

今年iSQUARE国际广场联乘SAN-X小海豹Mamegoma，将于7月31日至9月13日期间带来「iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌宝奇幻之旅」！Mamegoma是2005出道的疗愈系元祖角色，由Mamegoma、Sakuragoma、Soragoma、Lemongoma及更迷你的Baby Mamegoma等成员组成。一众小海豹走入iSQUARE 3大打卡位，包括正门的深海梦幻皇宫，近6米高的Mamegoma与海洋生物在梦幻世界畅游。至于3楼的萌宝咖啡店，化身甜品师的 Mamegoma 冧尽颗颗少女心，以及大堂楼层「萌の部屋」，看Mamegoma浸浴放松身心。此外，8月首尾两个星期六、日设有Mamegoma期间限定店，粉丝们可入手主题精品。

iSQUARE x Mamegoma仲夏萌宝奇幻之旅

日期：7月31日至9月13日

时间：上午10:30至晚上10:30

地点：尖沙咀iSQUARE国际广场地下、3楼及大堂楼层

期间限定店 + 仲夏市集

日期：8月1-2日、29-30日

时间：中午12:00至晚上8:30

地点：iSQUARE国际广场3楼iFUNCTION

回到目录

《花生漫画》人气角色Woodstock率领一众好友于7月17日至8月31日来到尖沙咀The ONE，举行盛大的「The ONE • Woodstock & Friends 盛夏运动会」，以美式校园动风为设计灵感，由化身成3米高的网球巨星Woodstock、足球健将代表Snoopy及懂运动、爱享受的代表Olaf，于四大打卡位、两大体验区及「Woodstock & Friend活力限定店」，带大家一同投入运动热潮。

运动场中央为「Woodstock巨星发球局」，3米高的Woodstock收起调皮，摆出接受挑战的姿势；旁边的「Snoopy龙门神座战，Snoopy化身成今夏最强前锋，表演震撼的射门绝技。后方的「Olaf灌篮梦工场」由Olaf坐镇，最后「咔嚓！高光Moment更衣室」，在全身镜前摆出最帅气的胜利姿势。同场更设有以巨型运动鞋盒设计的【Woodstock ＆ Friend活力限定店】，店内云集逾300款运动主题及日本进口周边产品精品，当中超过 50 款更是全新首度登场！

The ONE • Woodstock & Friends盛夏运动会

日期：7月17日至8月31日

时间：上午10:00至晚上10:00（打卡位）、中午12:00至晚上9:30（期间限定店）

地点：尖沙咀The ONE UG2中庭

回到目录

上水广场于即日起至8月2日在L2中庭带来「FanTown足球主题期间限定店」，发售世界顶尖足球国家队官方球衣及运动用品，包括阿根廷、英格兰、法国、德国、西班牙及葡萄牙等；场内特设高达2米的FanTown 官方授权 -「阿根廷球王美斯」充气打卡装置，更联乘乘FIDA国际无人机足球协会(香港) 引入「会飞的足球」-- 融合AI及新兴科技运动的世界级无人机足球体验，让大家沉浸在夏日足球气氛之中。客人于商场内消费满额可换领多支国家队的精选礼品，或参与足球射龙门大挑战。

FanTown足球主题期间限定店

日期：即日起至8月2日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点：上水广场2楼中庭

FIDA国际认证无人机足球・星级体验课

日期：即日起至8月2日（逢星期六、日）

时间：上午11:00至晚上6:00

地点：上水广场2楼中庭

详情：逢周六及日于商场内消费满$1500即可换领体验课乙节

足球射龙门大挑战

日期：即日起至8月2日

时间：下午2:00至晚上6:00

地点：上水广场2楼中庭

回到目录

阳光房地产基金旗下两大商场SSC上水中心购物商场及MCPOne新都城中心一期，联乘台湾人气疗愈IP「麻吉猫」打造「夏日萌力补给站」。上水中心带来「元气烘焙工房＠SSC」，英伦风英伦风工房洋溢温暖疗愈的烘焙气息，并设有多个趣味十足的巨型互动装置，召集全港「为食萌友」齐齐补给放电。巨型充气「软绵绵面包隧道」充满面包与甜甜圈包围的萌趣世界，大家可到「麦香互动绳网区」攀上挂满各款欧式包点的特制绳网大显身手。

至于MCPOne开设期间限定「全日应援便利店@MCPOne」，24小时全天候为都市人注入生活小确幸。大家走进这间非一般的便利店，集合多个萌趣互动体验，包括充满正能量的「萌力应援角」，现场备有多款应援牌，让大家亲手写下打气字句。旁边的「雪柜冷笑话」装置同样惊喜满满，打开雪柜门，即触发电子屏幕播放麻吉猫独家耍废金句及冷笑话；更可走到「卡路里提款机」动一动，将卡路里变成满满萌力。参加者只需于30秒限时内完成指定踏步挑战，即有机会换领精选零食奖赏。

「夏日萌力补给站」大型装置

日期：即日起至8月16日

地点：上水中心购物商场SSC 及 将军澳新都城中心一期MCPOne

麻吉猫应援快闪活动

日期：7月26日

。时间：下午1:30（MCPOne）、下午4:00（SSC）

。地点：将军澳新都城中心一期 - G/F活动主装饰旁、上水中心购物商场SSC – L1指定位置 日期：8月1日

。时间：下午1:30（SSC）、下午4:30（MCPOne）

。地点：商场指定位置

回到目录

信德集团旗下三大商场——西宝城、升悦商场及升御商场，联同本地人气插画家JUSTGOO_STUDIO惊喜联手，将由7月23日至8月31日，将商场幻化成缤纷夺目的「森境奇缘 夏日异想寻龙记」。西宝城中庭设有6大互动打卡位，2.3米高「花花恐龙」 守候于桥头，向到访的冒险家挥手微笑。穿过小木桥后出现一间数码动态树屋，门窗的LED动态屏幕，可以看到恐龙于屋内的生活日常。此外，大家透过幻境望远镜看到大班恐龙追逐狂欢，插画主角「屁屁星人」窥探榭洞更不慎卡于洞口，相当可爱！走到「萌龙诞生」可到蛋壳内，与即将破壳而出的萌龙宝宝与独家登场「西宝龙」拍照。经历一系列探险后，冒险家们到坐于蔓藤椅秋千上，享受慢活悠闲生活。

升悦商场设有「奇幻远征号」，主角「屁屁」与「屁妹」坐于探险巴士上高举探险旗帜，而热情外向、钟意结交新朋友的「花花恐龙」更调皮地从车内探出头来，向各位大小冒险家打招呼，巴士旁边更设有探险倒后镜互动影相位！升御商场举办限时「萌宠大联盟」，与来自各地的异宠朋友及主人大谈饲养经验，现场设有特色摊档，聚集多款精致的宠物用品、精美手作及小食。

「森境奇缘 夏日异想寻龙记」

日期：7月23日至8月31日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：西宝城UG中庭

「奇幻远征号」

日期：7月23日至8月31日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：升悦商场1楼活动区

「萌宠大联盟」

日期：8月22日

时间：下午2:00至6:00

地点：升御商场LG活动区

回到目录

大埔超级城及元朗广场由7月下旬展开深度联乘企划，携手韩国超人气文创品牌「MUZIK TIGER」带来网红萌虎家族！大埔超级城设有「盛夏甜运会」，由可爱的 Toffee 慵懒地躺在巨型中空足球上，内部特别置入了体感互动技术的足球游戏，玩家只需站在萤幕前化身「最强挡门虎」，灵敏移动身体阻挡由巨幕中萌虎射出的足球，每阻截一球便能赚取积分。场内铺设了主题迷你二人足球对战区，以及Toffee「坐」进了雪糕杯中，头顶还顶著一球雪糕，一副极其贪吃的呆萌模样，非常吸睛！玩家需紧盯萤幕上随机掉落的甜品图案，于30秒限时内眼明手快点击正确的甜品，挑战最高分数。

元朗广场则以「甜蜜西瓜派对」为主题，派对中央是动感担当的Teeffee在大展脚法踢球，吃货Taffee躲在角落大啖品尝夏日精致甜品，萌力全开的MUZIK TIGER家族在元朗广场陪伴大家一齐「瓜」分快乐，度过盛夏！同场还有刺激好玩的反应游戏装置（拍拍机），以果肉感满满的「西瓜造型」设计，完美呼应水果消暑主题。只要在商场内消费满$800或以上，即可换领「MUZIK TIGER 冰感风扇」。

大埔超级城 x MUZIK TIGER 盛夏甜运会

日期：7月下旬至9月6日

地点：大埔超级城C区中庭

元朗广场 x MUZIK TIGER 甜蜜西瓜派对

日期：7月下旬至9月6日

地点：元朗广场中庭

回到目录

apm与韩国人气设计师 IP「Sticky Monster Lab」(黏黏怪物研究所) 携手打造的 《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》大型夏日主题装置，一众Sticky Monster Lab怪物队员于7月25日至8月30日换上色彩缤纷的运动造型，齐齐进驻全新的「运动竞技场」。场内设有近 5 米的Cheering Tower 打气灯塔、全新「GOGO run GO」体感竞步挑战、夺冠荣誉颁奖台，以及结合 HYROX、花式篮球及美式保龄球元素的多个主题场景。

当中全新登场的互动游戏「「GOGO run GO」体感运动挑战，透过动态感应技术，让参加者亲身投入竞步体验。玩家于1分钟内跟随游戏指示，在原地快速摆动身体，挑战完成150米赛道，考验速度、耐力及反应，感受全力冲刺的竞步乐趣。

此外，为庆祝Tamagotchi诞生30周年，「30th Tamagotchi世界巡回－香港站」由即日起至8月10日期间登陆apm，当中主题期间限定店率先带来全新 《Tamagotchi Paradise》系列、Original Tamagotchi 30周年限量版、Tamagotchi New! Gotchi Card 3，以及Tamagotchi × MAO联乘系列等，多款会场优先发售商品及人气限定周边；同场亦有会场限定赠品及《Tamagotchi Paradise》特典，让粉丝一次过收藏多款珍贵限定商品。

apm × Sticky Monster Lab 「Summer Playfest」

日期：即日起至8月30日

时间：上午11:00至晚上11:00

地点：apm 大堂层

30th Tamagotchi世界巡回期间限定店

日期：即日起至8月10日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点：apm大堂高层

回到目录

香港乐高探索中心《真正的旋风忍者试炼》

为庆祝乐高®旋风忍者®（NINJAGO®）系列诞生15周年，香港乐高®探索中心于今个暑假，为全城大小忍者迷带来全新主题活动—— 「真正的旋风忍者®试炼」。今次活动焦点位于场内的全新 「魔物突袭」（Monster Strike）对战台。大小朋友将获邀运用提供的乐高®颗粒，在预先拼砌好的陀螺基础上，发挥创意设计自己的专属「旋风忍术陀螺」。完成后，即可在特设的忍者对战台上测试自己的作品，瞄准并击倒元素魔物。

此外，主题场馆设置了「忍者宇宙探索」、「旋风忍者®培训」、「耳语之森任务」、「元素大师马赛克」以及以于「乐高®4D动感体验」中欣赏《LEGO® NINJAGO® - Master of the 4th Dimension》4D 电影，感受风、雨、雪等特效，亲身成为4D冒险的一部分。 只要成功完成所有试炼，可获赠期间限定独家纪念徽章。

《真正的旋风忍者®试炼》

日期：即日起至9月13日

时间：上午11:00至晚上7:00（逢星期六、日及公众假期提前至上午10:00开始）

地点：九龙尖沙咀梳士巴利道18号 K11 MUSEA 地库1楼

入场门票：$199起

回到目录

文:RY

资料及图片来源:官方提供