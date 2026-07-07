夏日好去处2026｜全港30+暑假玩乐好去处！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界杯打卡位

夏日好去处2026｜踏入6月气温炎热，同时意味暑假长假期快将开始，又是时候准备安排丰富室内、室外节目！全港各区于暑假期间推出不同大型主题活动及打卡装置，包括载誉归来的CHIIKAWA特展、烧烤场水上乐园、生蚝BB沙滩按派对打卡，再加上四年一度世界杯即将开锣，不少商场举行睇波活动等。不论三五知己出游、情侣拍拖或亲子天伦乐都适合，齐齐享受夏日活动！

夏日好去处2026｜全港暑假打卡玩乐推介！

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨

室内展厅：展览空间及纪念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票网站：Klook、猫眼

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马鞍山MOSTown今夏与人气IP「生蚝宝宝 (Baby Namagaki)」联乘，打造室内主题沙滩「MOST-Vibrant 沙滩仲夏探索营」打卡装置，齐集30只可爱造型的生蚝BB，包括11款全新沙滩派对造型，如浴巾生蚝、太阳伞生蚝、水泡生蚝等。场内设有4大主题打卡区及2大互动玩乐区，包括近千呎的「夏浪绿沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蚝BB扭蛋机等，充满夏日度假风情。同场的期间限定店更有多款独家新品及日本限量精品发售，更联乘人气乎厘专门店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期间限定Café」，可爱元素融入餐点，设计出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙滩仲夏探索营

日期：7月4日至8月23日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：马鞍山MOSTown新港城中心

场内主题玩乐区

日期：7月4日至8月23日

时间：

1.沙海宝藏大发「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蚝」派对装扮区及巨型生蚝BB扭蛋机：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期间限定店

日期：7月4日至8月23日

时间：中午12:00至晚上8:00

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港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼与彼思《反斗奇兵5》即将上映，继2019年以《反斗奇兵4》为主题的嘉年华「Our Toy Stories @ 海港城」后，今年暑假海港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」，设有5大体验区，包括：《玩具对科技》游戏室设有超过2米高的巨大版胡迪、翠丝及红心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期间限定店、胡迪、翠丝及莉莉平板打卡装置等，各位Fans不可错过！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地点：6月19日起（即首阶段）包括海运大厦露天广场、海运大厦地下展览大堂、海运大厦地下中庭及港威商场广东道入口；7月起将陆续新增海运观点、海港城美术馆等地点。

四年一度的足球盛事将至，沙田新城市广场特别联同 LEGO® 为球迷带来惊喜！场内将展出由超过15万颗 LEGO® 积木拼砌而成的3米高巨型大力神杯，气势磅礴。此外，还有美斯、C朗等传奇球星的专属 LEGO®人偶登场。现场设有「十二码神射手挑战」游戏与「足球迷创意拼砌区」，透过游戏有机会赢取独家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期间限定店发售一系列足球主题系列盒组，商场4楼的专门店展出3位乐高®拼砌达人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作灵感的作品。

除了创意展览，商场将举行《《巅峰对决・直击传奇》嘉年华，透过25场精彩赛事直播，跟全城球迷即时分享足球盛事的精彩每一刻。商场于6月11至7月20日期间，于1期1楼的楼罗马圆形竞技场呈献由国际足协(FIFA)全球合作伙伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》，将世界杯炽热气氛带到香港球迷之中，结合人工智能科技、互动游戏与打卡元素，带来沉浸式娱乐体验。

此外，新城市广场7楼 Sky Garden 将化身为「足球绿洲」主题空间，打造瞩目大型特色装置，近2米高巨型足球霸气坐镇中央，点燃满满世界杯热血；音乐喷泉更瞬间化身成大型水上充气足球场，每逢周末，大人小朋友可即场展开激烈的水上足球对战。

LEGO®《拼出足球传奇》展览

日期：即日起至7月19日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：1期3楼中庭(主场景) 、1期UB楼层Play Park (其他场景)

LEGO® 期间限定店

日期：即日起至7月19日

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：1期3楼中庭

《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》

日期：6月11日至7月20日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点：1期1楼罗马圆形竞技场

L7 Sky Garden 「足球绿洲」

日期：6月13日至8月31日

时间：上午10时至晚上10时

地点： 1期7楼Sky Garden

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Sanrio人气角色玉桂狗于今个夏天与「梦想飞行号」空降到将军澳MCP新都城中心，与大家一同投入于「Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园」，设有6大必影打卡位，包括12米长巨型飞机造型装置、天际彩虹拱门、梦想航道登机大堂、主题登机柜台、梦幻机舱以及天际驾驶舱，都超级可爱与充满少女心！现场设有期间限定店发售逾200款Cinnamoroll及Usahana主题精品，当中全新Usahana缤纷缎带系列更将于全港首卖，包括毛公仔、毛公仔锁匙扣、侧孭袋等14款实用商品。

此外，MCP新都城中心联乘香港青年航空学会及童梦城通识学园，携手打造两大航空体验工作坊，包括「小机师模拟飞行体验工作坊」及「小小空中服务员体验工作坊」，让小朋友于沉浸式互动中。H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$800，即可换领帅萌机长Cinnamoroll针织袋、活泼空姐Usahana针织袋、Cinnamoroll颈枕连眼罩或Cinnamoroll陶瓷面碗乙个。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 梦想飞行乐园

日期：7月3日至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

MCP x Cinnamoroll & Usahana期间限定店

日期：7月21日至8月30日

时间：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

航空职业体验工作坊

换领日期：6月27日起至换完即止

换领时间：中午12:00至晚上10:00

换领地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1会员专区

换领详情：H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$1,500*，即可换领指定航空职业体验工作坊名额乙个

小机师模拟飞行体验工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

时间：中午12:00至晚上6:00（45分钟/节）

名额：每节5个，共300个

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

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中环街市由即日起至7月15日联同近期大热的「皮克敏」带来期间限定试玩活动，大家可于活动场内试玩《皮克敏4》游戏，完成试玩后，可获得主题卡套乙套；完成问卷调查可获主题贴纸乙份。同时，活动期间于一楼主楼梯（南)设有贩卖区，搜罗「皮克敏」周边、游戏软体及主机。大家只要于活动期间在中环街市打开《Pikmin Bloom》手机App，即出现一个特殊地点，再向下滑动便能获得金色花苗，花苗将长成红色照片钮扣徽章饰品皮克敏。此外，当你到达现场时，你将收到一个专属的地点挑战任务，要求你在进入活动区域后行走2000步。完成此任务即可获得一张特别明信片作为奖励！

同场奇异果品牌Zespri于地下中庭Oasis举办期间限定「营爆 SUMMER FEST」活动，包括Tote Bag DIY 工作坊、即影即有四格相、20+种营养BUDDY大型打卡装置、及集章任务，让港人在轻松玩乐中接触营养资讯，并可即场换领限量 Tote Bag及Zespri阳光金果。

《皮克敏4》试玩活动

地址：即日起至7月15日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市地下互动墙

《皮克敏4》打卡装置

日期：即日起至7月15日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市地下主楼梯（北）

《皮克敏4》贩卖区

日期：即日起至7月15日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点： 中环街市一楼主楼梯（南）

Zespri「营爆 SUMMER FEST」活动

日期：7月10日至7月19日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：中环街市地下Oasis

Zespri「营爆 Tote Bag DIY 工作坊」

1)日期：7月11至12日、7月18至19日

时间：中午12:00至晚上6:00

地点：中环街市地下Oasis

2)日期：7月13日至17日

时间：中午12:00至下午3:00

地点：地点：中环街市地下Oasis

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全港首个《守护甜心！》大型主题活动正式登陆尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」为主题，带粉丝往重返圣夜学园，与一众角色展开一场结合青春回忆、时尚美学与收藏热潮之旅。场内精心布置了四大沉浸式打卡场景，以全新「Pink & Brown」庞克美学设计，引领时下最流行的 Y2K 时尚热潮。同场的期间限定店将独家首卖超过50款香港限定周边商品，更设有主题抽卡机，全系列收录40款设计，划分为UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四种稀有稀度，让大家重拾童年抽卡的回忆！

LCX「《守护甜心！》限定店」

日期：6月13日至7月12日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX正门

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日本特摄之神円谷英二导演创立、风靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎来60周年，《超人英雄展》于7月25日至9月13日登陆旺角INCUBASE Arena，完整呈现ULTRAMAN 正义宇宙，从 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色将破天荒全数集结，早鸟优惠票由即日起发售。

特摄迷可欣到正于日本巡回中、极具指标性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍贵内容，主办方将该展览的核心展区「英雄大集合」带至香港展出，呈现超人英雄 60 年来演变轨迹，更透过270度沉浸式环绕视觉，将一幕幕划时代的热血变身瞬间与正义光芒交织重现。现场打造多个60年来勾起无数回忆之展出，当中首推完美还原昭和时期「超人六兄弟」的经典场景，重现不朽的光之传奇；同时，现场更展出近 30 套由日本原装空运抵港、拍摄专用的超人与怪兽皮套及道具，将日本殿堂级的特摄工艺近距离呈现在全港粉丝眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

日期：7月25日至9月13日

时间：上午11:00至晚上10:00（最后入场为晚上8:30）

地点：旺角创兴广场地库B2 INCUBASE Arena

门票：$132起

购票网站：klook、INCUTIX

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近年兴起一鼓怀旧热潮，沙田新城市广场于今夏带来「沙田游乐．回忆杀」，Play Park于7月10日举行「Cantopop怀旧变装派对」，玩尽Cantopop派对与Aerobics Dance复古健身舞。大家穿上萤光色健身舞衣，加上Legging泡泡袜及头带，与导师一同「One More! Two More!」，随后再参与充满80、90年代金曲的派对，一同感受跨世代派对！

此外，沙田新城市广场于一期西翼打造「怀旧士多」期间限定店，复刻过往士多风貌，出售逾70款古早味的零食和超过50款玩具，更将祖母绿色展示柜、生果箱、汽水机、仿制纸皮石墙变成复古打卡场景，Play Park的另一边同样有怀旧扭蛋机、弹珠机等士多游戏打卡位。商场与欢乐天地联手带来「欢乐好玩‧经典游戏区」，走到Play Park的欢乐天地，为你限时复刻经典，包括：挑战精准度的「掟阶砖赢香口胶」、手速和运气参半的跑马仔等，现场的夹公仔机更换上了怀旧零食。

Cantopop怀旧变装派对

日期：7月10日

活动：Aerobics Dance复古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）

地点：新城市广场1期Play Park LB楼层 01-02 舖 欢乐天地 Whimsy

参加方法：即日起可于The Point App预购，门票售价为每位250积分+HK$188，或于活动当日即场以HK$220购票（随票可免费获赠无酒精饮品乙杯、怀旧小食、鬼马派对道具包乙份、欢乐天地代币20个、商场商户礼券套装）

好时光「怀旧士多」

日期：即日起至7月26日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：新城市广场1期西翼、新城市广场1期Play Park LB楼层06舖

欢乐天地「欢乐好玩．经典游戏区」

日期：即日起

时间：上午11:00至晚上9:30

地点：新城市广场1期Play Park LB楼层01-02舖欢乐天地Whimsy

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为了迎接夏日户外活动浪潮，GO PARK Aqua全方位升级，新增多种水上运动，包括推出3大帆船种体验，涵盖小帆船、双体船及赛艇，由专业教练指导掌舵技术及策略；龙舟亲子体验日亦即将登场，让家长与子女齐划龙舟，共享亲子时光。

此外，GO PARK Aqua设有导赏团，带领大家深入感受西沙一带，其中深涌三面环山，拥有大片草原与红树林生态，更可拍摄天空之镜倒影美照。深涌为丰富自然景观的客家村落，可探访别具历史风情的三王来朝小堂与深涌农庄，感受本地客家文化的独特魅力。深涌今次带来丰富多元的全新体验，由观星、手制豆腐花与传统茶粿领路，再到Glamping、田野烧烤、石板烘焙薄饼制作、文青蓝染工作坊、果酱慢活工作坊及沿榕树澳道单车随行往打卡位，让大家深深感受本地历史文化与风俗传承。

GO PARK Aqua精心设计的海岸线深度游迎来大升级，以GO PARK为基地前往邻近岛屿，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地——仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

西沙GO PARK水上运动、「深涌行」及海岸线深度游

地点：新界西沙海映路9号

*有关水上运动课程及活动详情，请于GO PARK Sports手机应用程式登记报名及WhatsApp +852 9133 0596查询

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Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano组成最萌趣「小麦肌旅行团」，首次以健康亮泽的小麦肌肤色热爆登场，并换上清新又俏皮的夏日度假造型，于7月11日至8月30日穿梭充满夏日气息的YOHO系商场。角色们游览一系列以元朗及近郊经典景点为灵感的梦幻打卡场景，如向日葵花海、小木桥等。活动期间设有期间限定店，为各位粉丝准备了逾200款主题精品，YOHO会场限定、全港首次发售的「晒黑系列」商品更会于活动期间陆续推出。

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

日期：7月11日至8月30日

地点：元朗YOHO系商场

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本地品牌KYUBI于7月25日起在启德AIRSIDE带来「KYUBI MARVEL 期间限定店」，现场设有多个打卡位，包括正义勇敢的蜘蛛侠(Spider-Man) 、即将强势归位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及变种特攻 (X-Men)，让一众粉丝与支持的角色打卡！KYUBI推出全球首发的「KYUBI MARVEL 超级英雄系列」，包括玩味还原「尚气十环」的夜光运动手环、蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣及以MARVEL电影经典漫画翻页开场为设计灵感的挂颈毛巾，全20款独家周边服饰及潮物均极具收藏价值。

此外，KYUBI举办为期3个周末的首届「KYUBI MARVEL 超级英雄街头篮球赛」，赛事为3x3室内街篮晋级赛，可男女混合组队参赛，参赛队伍可由3至5人组成，竞逐冠、亚、季军殊荣，分别获得金、银、黑「无限宝石手套」造型奖杯，同时设有「决赛MVP最有价值球员」大奖。每位出席选手将获赠「KYUBI MARVEL 超级英雄选手包」一份（每份价值约 HK$1,000），当中包括蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣，尚气十环夜光运动手环、非卖品蜘蛛侠布袋、方巾及美国队长海报

KYUBI MARVEL期间限定店

日期：7月25日至8月30日

时间：上午11:00至晚上10:00

地点：AIRSIDE 2楼210号舖

KYUBI MARVEL超级英雄街头篮球赛

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米奇与好友登陆旺角MOKO新世纪广场，带来「LifeLike FOOTBALL & GOAL期间限定店」。整个中庭化身为充满活力的足球体育场景，由米奇、唐老鸭以及钢牙与大鼻换上主题球衣，与大家一同享受足球主题争霸赛。现场还原真实球场的场景，长位柱身嵌入「立体真足球」视觉装置，营造出强烈且具冲击力的动感；粉丝可于「荣誉颁奖台」手持主题限定公仔与各位角色打卡！

期间限定店推出逾50款为今次活动打造的独家限定精品，包括全港限量100只的迪士尼主题公仔连运动巾小袋套装、主题球衣T-Shirt、纪念旗、会场限定迷你奖牌等，还推出一系列户外及宠物用品，如户外折椅、特大冰袋、折合储物箱及雨晴兼用折伞等。此外，同场举行市集，邀请到逾30档本地手作及美食摊位进驻，让大家享受带来一场集购物、艺术与美食于一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期间限定店」&MOKO Chill「夏」市集

日期：即日起至6月24日

时间：上午11:30至晚上9:30

地点：MOKO新世纪广场MTR/F中庭

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日本创作者「可哀想に！」笔下的两个IP——人气裤裤兔Opanchu Usagi及首次来港的奶泡恰姆Npochamu，于7月4日至10月19日来到置富Malls旗下四大商场，带来「Summer Refresh『富』『裤』Fun」。马鞍山广场有近4米高的裤裤兔手提行李箱站在地球运输带上，中央还有小飞机、凯旋门、许愿池、玻璃金字塔等打卡位；置富都会换上沙滩装置，裤裤兔身穿夏威夷草裙舞服饰、头戴大红花极其放松！

+WOO嘉湖带来Party Room装置，裤裤兔与大家一同唱K，更可欣赏牠滑下小滑梯闯入花花池的激萌模样。游戏高手还可走入设有巨大拉杆与按钮的超巨大游戏机，与裤裤兔展开对赛。置富第一城融入近年大热运动Pickleball，订造专属 Pickleball Chair，与巨型球拍合照。此外，置富Malls设有期间限定店，多款裤裤兔及奶泡恰姆周边商品，包括：文具、精品及家居用品等等，将于7月的马鞍山广场以及8月的+WOO嘉湖登场，当中更有率先推出的货品！

置富Malls Summer Refresh「富」「裤」Fun

日期：7月4日至10月19日

地点：马鞍山广场L2天幕广场、置富都会、天水围+WOO嘉湖、置富第一城

启动开幕式

日期：7月5日

时间：下午2:00至3:00

地点：马鞍山广场L2天幕广场

嘉宾：Kenny关智斌、女子组合VIVA

「富」「裤」Fun期间限定店

日期：7月4日至31日（马鞍山广场L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

时间：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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电影《迷你兵团与大怪兽》即将上映，将戏中可爱的Minions角色带到轻铁沿线社区，轻铁列车还原电影场景，，过百只迷你兵团及怪兽角色集结在车厢外，随列车穿梭屯门、元朗及天水围，市民在街头亦随时有机会「野生捕获」主题轻铁列车踪影！走进车厢内有如置身于电影世界，电影中全新角色James 占士与 Henry 阿亨亦惊喜现身，为迷你兵团粉丝解锁专属的「座位小惊喜」，不同趣怪表情「贴身」陪你畅游屯元天。

《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁列车将行走「轻铁发现号」旅游专线的指定路线，只需购买$88「轻铁旅游证」套装，即可凭有效「轻铁旅游证」于指定时段乘搭主题轻铁列车，以及无限次乘搭其他轻铁路线，更可获得《迷你兵团与大怪兽》电影换票证乙张及独家纪念品乙份。

MTR Mobile会员可于6月25日（星期四）下午3时正起，率先于MTR Mobile内以 3,000 MTR分换领《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁「MTR Mobile 会员优先班次」的电子换购证。成功换领后，可于6月27日（星期六）凭MTR Mobile内的换购证，在指定班次的出发时间前15分钟或之前到轻铁兆康站4号月台以优惠价港币$78购买「轻铁旅游证」套装，方可乘搭主题轻铁列车。

《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁列车

日期：6月27至7月12日（逢星期六、日及公众假期，共7日，包括7月1日）

主题列车班次：上午11:00及下午1:30

开出车站：兆康站出发

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MegaBox联乘经典动漫《队长小翼》（港译《足球小将》），以满满的热血呈献《初夏足球祭》！地下中庭化身为充满斗志与激情的梦幻绿茵赛场，带来5大必影打卡位，包括巨型大空翼与日向小次郎的「5米高双星传奇巅峰对决」、更衣室打卡位、巨型足球机、大空翼射球、照相馆，让大家投入于足球世界。大家消费满额可换领独家精品，如球场战术笔记簿、南葛皇牌战靴收纳袋、万用袋等，粉丝不要错过！

MegaBox X 队长小翼呈献《初夏足球祭》

日期：即日起至7月19日

时间：上午10:00至晚上10:00（巨型足球机逢星期六、日及公众假期开放）

地点：MegaBox 地下中庭

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华懋集团旗下两大商场——如心广场及D·PARK联同中环街市，由即日起至7月21日联手带来「Score Big 足球热」，三大空间将化身为足球基地，设有快闪店、复古潮玩市集、星级大师班等活动，与大家投入于足球狂热！中环街市于前港脚欧阳耀冲引入「2v2足球」引入本地，更于地下OASIS举行「奇迹二人足球挑战赛」。一楼活动场地变身「足球热快闪店」，场内特设小型人造草皮足球互动区打卡城点。中环街市二楼的24小时行人通道举行「运动市集嘉年华」，邀请多个时尚单品及夏日消暑美食摊位进驻。

此外，人气潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，于中环街市带来限定快闪店，品牌旗下两大人气IP换上各支顶级国家队战衣，其中特别版印有中环街市臂章。足球热潮以外，「复古玩具市集」将于6月13日至18日登场，市集以梦幻80及90年代为主题，搜罗一系列香港集体回忆及欧洲古董精品，各大资深收藏家亦呈献复古人偶、公仔、旧式游戏等流行文化纪念品。

中环街市准备「儿童足球体验班」，由专业教练带领下，小球员透过互动游戏与基础练习，掌握控球、传球及射门的技巧。一家大细亦可参与「足球机DIY工作坊」，运用环保物料从零开始组装、彩绘，亲手创造迷你足球机。

至于如心广场变身室内足球竞技场，打造球场大舞台，设置大型巨幕直击赛事精华，现场设有「Score Big打卡墙」，更可以挑战「Score Big足球机」，体验球场的紧张感之外，更有机会赢取指定商户优惠券。如心广场接连多个星期六举行「Score Big大师班」，邀请到著名教练郭嘉诺、香港足球先生陈肇钧、女子球星汤珮月等与球迷近距离互动。此外亦设有「足球艺术彩绘工作坊」，让家长与小朋友一同绘制独一无二的创意足球。

中环街市活动：

Old But Gold跳蚤市集

日期：6月22日至7月12日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市二楼24小时行人通道



日期：7月9至15日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市一楼活动场地

儿童足球体验班

日期：6月21日

时间：下午2:30至4:00

地点：中环街市地下Oasis

足球机DIY工作坊

日期：7月18日

时间：下午2:00至4:30

地点：H6 Conet

如心广场活动：

Score Big打卡墙

日期：即日起至7月21日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：如心广场1期1楼中庭

Score Big足球机

日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：如心广场1期1楼中庭

*逢星期六下午2:30至4:30暂停开放

Score Big观众席

日期：即日起至7月21日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：如心广场1期1楼中庭

Score Big大师班

日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日

时间：下午3:00至4:00

地点：如心广场1期1楼中庭

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由经营 Wargame 长达17年的专业团队打造，位于沙田连城广场的「Urban Ops 动域空间」占地超过20,000平方呎，主打「全龄向一站式室内竞技天堂」。场内设有以「九龙城寨」为蓝本的电影感战场，配备专业闪灯、烟雾及音响特效，让你仿佛置身动作电影场景。这里更有全港首创「气动枪电视屏幕电子靶体验」，后坐力与真枪极为相似，让你一尝当「神枪手」的快感。场地亦照顾到亲子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 体验；7月更将新增「实景剧本杀」，绝对令人期待！

Urban Ops 动域空间

地址：新界沙田车站围1号连城广场4楼409-427室

营业时间：下午2:00至深夜12:00

游戏收费：$180起

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韩国爆红插画IP「粉红兔子My Friend Rabbit」与华懋集团商场带来「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」，荃湾如心广场中庭半空出现长达 5 米的巨型「充气跳水飞『鱼』」造型兔子」，中庭另一侧则筑起充满夏日色彩的「『池』中梳乎浮潜区」，营造出由下而上的「水底仰望」透视视角。走到户外广场，更有「巨型6米高粉红兔子」坐镇其中，全场弥漫疯狂且过瘾的打卡气息。大众更可现场挑战互动游乐区的「『泡』开烦恼大挑战！」及「『鸭』力全消捞捞乐」。

此外，好运中心变身充满夏日群岛风情的「Juicy Beach」，现场更设有极具夏日色彩的「盛夏特调Juicy Bar」互动吧枱，在椰林树影的包围下，大众可一边调配专属清凉Mocktail。同时，现场设有考眼力、拼手劲的「夏日狂『椰』战」与讲求眼明手快的「一拍即中圈圈乐」天幕游戏，赢取限定礼物。

以上两大商场同时设有以池畔酒吧为主题的粉红兔子期间限定店，汇聚超过50款搞鬼人气盲盒及周边商品，当中包括香港首度曝光的「蓝色小天使挂件」与「粉色小天使挂件、如心广场限定的「精神系列」挂件、好运中心独家专卖的「黑黑系列」大热单品等。

「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」

日期：7月30日至9月6日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：荃湾如心广场一期1/F中庭及地下露天广场、好运中心L3中庭

期间限定快闪店

日期：7月30日至9月6日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：荃湾如心广场一期1/F中庭、好运中心L3中庭

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足球落场版球衣世界级平台MATCHWORNSHIRT亚洲首次展览登陆又一城，展出总值逾$150万港元的球星实战球衣，当中瞩目为Cristiano Ronaldo（C朗）于2022年卡塔尔世界杯八强战对战摩洛哥时所穿著的实战球衣，该珍藏为全球首次公开展出。现场还将展出利物浦前锋Cody Gakpo（加普）、曼联中场核心Bruno Fernandes（般奴费南迪斯）、英格兰队长Harry Kane（哈利卡尼）等实战及比赛备用球衣。

现场设有巨型足球奖杯装置，右侧为互动传球挑战区，整个空间以盘球挑战为主轴概念，营造如置身真实比赛般的氛围。左侧为以球员更衣室为灵感而建的期间限定店，陈列多款经典珍藏签名球衣、世界杯纪念品及限定商品。除了展览以外，活动期间更准备多项精彩节目，大人与小朋友可参与传球挑战以及「小球星训练营」，为夏天添上特别体验。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2层

小球星训练营

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每节45分钟）

教练阵容：卢均宜、林嘉纬、朴叡俊

换领详情：由即日起，My FESTIVAL会员以10积分即可换领「小球星训练营」电子入场证一张

「互动传球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）

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香港黄金海岸联乘经典童书角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日带来缤纷热闹的「夏日开心农庄」及「夏日童萌游乐园」，齐齐变身小农夫！黄金海岸商场将摇身一变，化身「夏日开心农庄」，Mr. Men Little Miss一众角色会以多款可爱小农夫造型，现身商场中庭及海岸农庄等6大打卡位，还有特色农墟、西瓜收割活动及小农夫计划，让小朋友亲身体验农务过程，每位参加者更可获赠小小农夫套装。

此外，香港黄金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌游乐园」住宿计划，小住客于登记入住时，即可获赠独家的Mr. Men Little Miss浮板，同时可亲手设计草帽及参与解码大作战，寻找散落于酒店各处的角色，成功解码即可获赠限定主题贴纸。同时，酒店亦特设「夏日童萌游戏室」，内有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款游戏，让小住客畅玩。

巨型「夏日开心农庄」装置

日期：即日起至8月31日

地点：黄金海岸商场中庭

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

日期：7月5日及8月2日

地点：黄金海岸商场中庭

换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

「收西瓜·手作乐」

日期：7月12日

地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄

换领日：即日起至7月12日

换领方法：S⁺ REWARDS会员尊享以30点数，换领「收西瓜·手作乐」名额1个，每个名额可供一名12岁或以下的小童及一名成人陪同入场

「黄金小小农夫计划」

日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日

地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄

换领日：即日起至7月25日

换领地点：黄金海岸商场1/F 客户服务中心

换领方法：于黄金海岸商场或黄金海岸酒店餐厅，以指定电子货币消费满HK$1,500或以上，凭最多4张不同商舖发出之机印发票及其付款存根，即可换领「黄金小小农夫计划」名额一个

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

日期：7月5日及8月2日

地点：黄金海岸商场中庭

换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

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将军澳MCP新都城中心于四年一度的足球盛事期间带来「无制限睇波派对！」，以280吋4K高清大电视足本播放104场精彩赛事，让市民全天候观赏赛事，活动期间L1天幕广场更全日开放。今届赛事大多于深夜及清晨时段举行，为了支持球迷睇波，商场联合一众本地品牌，以港式饮食文化陪伴大家睇波，有餐厅于早晨赛事直播时段提供足球限定点心套餐，利用点心车送餐到直播场地。

直播场地特设「Goal Goal Goal打气市集」，多个市集摊位为大家带来如球衣、宠物球衣等足球周边商品，打造不一样的港式睇波乐趣。今届港超联冠军杰志球星与亚洲足协「2025年度最佳男子青训学院」教练，带来「杰志足球小将体验班」，让6至10岁的小朋友感受足球乐趣，更有机会获得杰志球员礼品包，包括主场赛事换票证及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球机工作坊」。

MCP新都城中心足球赛事直播

日期：即日起至7月20日

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

「Goal Goal Goal打气市集」

日期：即日起至7月20日（部份活动日期除外）

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

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人气韩漫《水边之夜》动画期间限定店．香港站

人气韩漫《水边之夜》于7月1日至14日在D2 Place带来香港站期间限定店，香港站以「婚礼及日常生活」为主题，入口设有「心动迎宾区，以真人等高立牌呈现主角日常，配合蓝色水母与花卉灯箱，营造街头偶遇氛围，下一步随即踏入全场焦点「梦幻鲜花拱门与新婚志庆区」，鲜花交织成婚礼拱门。快闪店内侧更为大家重现漫画经典场景「海滩与日常生活区」，配以海浪墙布景、沙滩椅、水枪等道具，甚有夏日气息。

为了回馈粉丝并让粉丝真切体验「观礼」的代入感，特别推出限量 「婚礼主题预售套装」（定价 HK$398，共800套）。套装内容包括一对婚礼主题毛绒公仔、婚礼邀请函及特制纸袋，当中超吸睛「婚礼邀请函」及「特制纸袋」

仅透过套装派发，粉丝可于活动开始前透过动漫联动网店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下单，并于现场换取完整套装。

《水边之夜》动画期间限定店

日期：7月1日至14日

时间：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00关门）

地点：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

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占地4万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤（大埔）由即日起至9月13日将户外空间变成五大水上主题区，包括「穿越恐龙世界」、「恐龙的奇幻乐园」及「海盗船及鲸鱼之旅」 等，让小朋友仿佛置身恐龙时代，在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内设有不同刺激程度的充气滑梯，更布置出 「迷宫障碍区」 ，让精力无穷的小朋友施展运用小脑袋，穿越重重关卡。「泡泡大战」会不定期喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。

场内设有自助轻食甜品区，每天下午5:00前无限量供应刨冰DIY、港式冷捞、甜甜圈、草莓奶冻等逾30款美食。此外，同场设有免费设施，包括淋浴间、置物柜等。

大尾笃恐龙水上乐园 Jurassic Water Park

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民坊携手全球人气零食品牌— Lay's（乐事）薯片，于即日起至7月19日期间，在旗下26大核心社区商场，倾力推出大型夏日主题推广活动 「民坊x Lay's 脆味时刻 GOAL Cheers」。企划将结合体育赛事的刺激感、街头夜经济的饮食文化、屋邨街市的地道风味及Lay's「脆」味无穷的零食享受融为一体，量身打造了「四大脆味奖赏」。民坊在两大旗舰商场 —— 屯门爱定商场H.A.N.D.S与葵涌石篱商场，于活动期间的周末（逢星期六、日，下午1时至6时），打造合家欢玩乐竞技的巨型互动游戏装置「GOAL Cheers 足球拍拍乐」。

装置以足球草地及Lay's经典标志黄色为主色，呼应是次联乘主题。游戏结合速度与反应挑战，面板高灵敏度的LED 足球标靶，考验玩家的眼手协调能力。参赛者在限定时间内以最敏捷的身手拍击随机亮起的足球光点，顾客只需在活动现场赞好或追踪民坊的官方社交媒体平台，即可免费参与游戏1次，每人每日最多可参与游戏2次。

顾客只需在民坊旗下的26间参与商场*内，即日以合资格的电子货币单一或累积消费满HK$250或以上（每次最多合并 3 张不同商户发出的机印发票，每张单据须达 HK$30 或以上），即可免费换领限量冰感毛巾1条。

「民坊x Lay's脆味时刻 GOAL Cheers」企划

周末限定「GOAL Cheers 足球拍拍乐」

日期：6月27-28日、7月4-5日、11-12日及18-19日

时间：上午1:00至晚上6:00

地点：屯门爱定商场H.A.N.D.S地下A区中庭、葵涌石篱商场二期2楼中庭

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Waterfall Sports & Wellness奥运会所早前完全升级及重新开幕，采用香港首创的的 AI 网球机械人及顶级自动发球系统，精准捕捉现代人渴望高效、专注的「独享式」运动心理，另一方面则全面对标国际级专业标准，引入 ATP 官方认证配套、PGA高尔夫科技系统。此外，匹克球场配备自动发球机，可控制发球角度与力度，一个人亦能享有专属练球体验。新加入「The ONE运动会籍」的会员除了玩尽全港3间会所及6间大湾区会所的运动设施外，更联乘零售、饮食及生活品牌，推出独家优惠。

Waterfall Sports & Wellness奥运会所

地址：九龙海辉道11号奥海城一期2楼

开放时间：上午6:00至晚上12:00（健身室24小时开放）

联营电话：3526 0270

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启德The Twins双子汇2期三道SNDO将联同「佛系」人气插画角色Tireless Girl下腰女孩，将于7月7日至8月27日带来「SNDO夏日Chill派对」，与大家欢度暑假！活动准备了「Chill Hea游乐场」，设置了6大疗愈打卡装置，包括4米高Tireless Girl大型主题吹气装置《深呼禅坐》、匹克球场、宠物能量站、放松沙滩椅、翻滚玩意以及转呼拉圈的Tireless Girl。此外，活动期间逢星期六及日消费满额可获游戏卡一张，完成4大互动游戏后集齐印章可获赠主题磁贴。

除了打卡装置之外，双子汇三道联乘音乐品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」为主题，打造三场夜间限定DJ派对，大家只需于双子汇消费满$200即可参与。派对主题包括动漫、欧美节拍以及粤语金曲，同场可一边享受美酒一边欣赏音乐，投入于派对之中！每场活动加设「最佳衣著大赏」，只要入场人士配合当场的服装主题，优胜者有机会赢取$500礼券。

「SNDO夏日Chill派对」

日期：7月7日至8月27日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：启德双子汇三道SNDO地下正门、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜间DJ派对

日期：7月18日

时间：晚上8:00至10:00

地点：双子汇2期三道8/F

歌曲主题：动漫之夜

服装主题：你最爱的动漫角色

表演DJ：日本人气「Walking DJ」代表Mihossyi

换领期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜间DJ派对

日期：8月29日

时间：晚上7:00至9:00

地点：双子汇2期三道G/F中庭

歌曲主题：Western-Pop欧美节拍

服装主题：经典MV男/女角造型

表演DJ：Hansel

换领期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜间DJ派对

日期：9月26日

时间：上午7:00至9:00

地点：双子汇2期三道13/F空中花园II

歌曲主题：J-Pop X Cantopop日粤语情歌回忆杀

服装主题：街头潮服/Vintage/怀旧City Pop

表演DJ：CANTOMANIA

换领期：8月30日至9月26日

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湾仔合和商场与大自然两栖及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 联手举办的「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」将于7月25日至8月18日载誉归来，一连25日带来沉浸式异宠生态互动学习体验，了解两栖及爬行类异宠的机会。活动设有「两栖爬行多样生境区」、「水族及甲壳生态区」、「巨型陆龟与蜥蜴互动区」、「焦点主题保育展区」的四大主题展区，以仿栖息地原生生态环境，带来超过15种参展物种，包括蜥蜴类、龟类、两栖类、蛇类、螯虾类、变异甲壳类、鱼类等。

至于水族及甲壳生态区，以36吋全水流动亚马逊溪流巨型螯虾缸微观缸，模拟真溪流的湍急水流与沉木交错环境，展示巨型螯虾所拥有的威武双螯与迷人体色，以及其脱壳生长过程与底栖生态。大家还可以近距离与巨型陆龟及蜥蜴互动，焦点主题保育区为新设立区域，重点介绍重点介绍中国国家一级保护动物「瑶山鳄蜥」，野外存量估计不足1000只，珍贵程度被学界形容比大熊猫更罕见。此外，活动期间设有超过10款工作坊，让大家参与水陆情境缸、生态瓶及标本等制作。

「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」

日期：7月25日至8月18日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：合和商场3楼中庭

主题工作坊

小小动物学家课程

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荃湾广场于7月16日至8月31日带来「HYPER．KIDS水陆跃动挑战站」，集合水陆运动闯关、消暑水上竞技、创意学习工作坊及潮玩对战赛事等「5大夏日必玩体验」。打响头炮是中庭的HYPER充气极限障碍赛，集合逾20项运动闯关，指定周末加入「运动挑战 × 音乐节奏」，巨型弹床配合节奏感十足的儿歌音乐，大小朋友可以尽情跃动。

L5空中花园设有HYPER全能水上竞技场，当中集合10项全能挑战，结合水上巨型滚筒与忍者竞技元素，更惊喜联乘DECATHLON推出市中心独木舟及直立板体验。Learning Kids自选Summer Camp，来多个创意联乘、独家职人体验及匹克球班，包括：英语匹克球初体验、英语画碟甜品工作坊、DECATHLON小店长体验、The Overlander 小小店长体验及美食学堂等等独家工作坊，小朋友可按兴趣自由配搭，将学习融入体验。

荃湾广场联乘「YATA × TAMIYA打造四驱车小小训练基地」，现场除了可入手各式迷你四驱车与改装配件外，更可即场砌车及免费对战，并于8月底在 L1 中庭举行争霸大赛，配合B1「爆旋陀螺对战基地」。

HYPER充气极限障碍赛

日期：7月16日至8月28日

时间：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）

地点：荃湾广场L1中庭

对象：2岁至12岁儿童

换领名额：每节20组（一位小童+一位18岁以上家长为一组）

参加方法：The Point会员以100积分并即日于场内「指定即赚分商户」以电子货币消费HK$200，即可参与活动 (每节20分钟)

HYPER全能水上竞技场

日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)

时间：下午1:00至6:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

对象：3岁至12岁儿童

Learning kids:自选 Summer Camp

日期：即日起

登记方式：The Point会员消费满指定金额后可透过The Point App换领

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黄埔天地Pokémon TCG期间限定店

近年掀起爆炸性热潮的Pokémon TCG（集换式卡牌游戏）的热潮于今夏来到黄埔天地，将于7月9日至8月2日带来期间限定店，现场设有「宝可梦集换式卡牌游戏战术牌组」卡牌展示墙，展示4款全新战术牌组供大家率先预览，更有超可爱的「皮卡丘」、「伊布」亲自坐镇，联同「喷火龙」、「梦幻」及「甲贺忍蛙」一众明星宝可梦强势守护，让粉丝们近距离参观打卡。此外，时尚坊更设置了16 张巨型卡牌，由室内延伸至户外街道，视觉震撼感满分！

期间限定店一站式让大家搜罗最新卡牌及多款官方精品玩具，人气卡丘更将一连三个周末现身商场与粉丝近距离互动，记得准备好相机「捕捉」Pokémon！

黄埔天地 Pokémon TCG期间限定店

日期：7月9日至8月2日

地点：黄埔天地时尚坊MTR层

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太古城中心联乘POP MART于今个夏天带来以LABUBU为主的理发店主题展，THE MONSTERS一众小精灵以13个全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉丝可以近距离接触11个巨大化的THE MONSTERS立体装置。商场二楼中庭设有8米高的复古理发店顶挂有「THE MONSTERS」招牌，三色旋转理发灯转动，4米高的ZIMOMO换上职人服装迎接大家！

换上红裙与短发造型的Blunt Bangs LABUBU于收银台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以复古发型示人，相当可爱！理发店内处处充满打卡位，包括剪发动画区、哈哈镜、风格灵感墙以及巨型黑胶唱盘，大家更可与朋友们拍摄4格照片留念。

THE MONSTERS复古理发店主题展@太古城中心

日期：即日起至8月2日

时间：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公众假期提前至上午11:00开放）

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

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Mira Place推出「Summer Blossom 夏日花漾漫游」，于户外文化艺术空间「Mira ARTvenue」设置巨型珊瑚花艺术装置「花之丘」，同时于中庭打造期间限定打卡位！此外，商场准备了沉浸式花漾体验展开夏日感官之旅，包括「Bloom in Garden夏游花漾市集」，以珊瑚花为主题的市集，每到周末汇聚本地特色花漾手作与植物选物小店。此外，Mira ARTvenue的「Moon Stage」于星期六举行夏日音乐会，更联乘日本航空免费派发夏日限定特饮。Mi+会员凭积分或优惠价参与商户限定花漾DIY工作坊体验，制作独一无二手作。

「夏日珊瑚花」打卡装置+「夏游花漾市集」

日期：即日起至7月19日

时间：上午11:30至晚上8:30

地点：Mira Place 中庭

Mira ARTvenue开放详情

时间：上午8:00至晚上11:00（晚上6:00起亮灯）

户外音乐会

日期：7月11日及7月18日

时间：下午4:00至5:00

地点：Moon Stage

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IPX与D．Park将于7月17日至8月31日联手打造全球人气疗愈系恐龙角色JOGUMAN的大型期间限定夏日乐园，5 位超人气恐龙角色JOGUMAN 齐聚畅游5大主题小岛，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奥)；手举一大杯清新柠檬饮品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的运动健将STEGO(莳提哥)；在沙滩小屋前准备打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰冻西瓜的ANKYLO(荌奇炉)。

岛上设有3大经典游戏摊位，考验大家的技术与运气，更特别推出JOGUMAN主题工作坊，邀请大人与小朋友一起动手创作，打造属于自己的特别版精品。活动期间设有期间限定店，发售多款官方商品，粉丝不要错过。参加者成为如心赏会员后，于会员手机App内领取主题电子登岛证，即可于 DIPLO(甸蒲露)慢饮沙岸换领可于柠檬夏日沙岸选购登岛证与集章卡，完成岛屿挑战可获得1个印章，集齐5大印章后可换领盲抽小卡一包！此外，客人消费满指定金额可换购特别版沙滩套装。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日岛屿时光

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

放纵日挑战、西瓜「掷」急便及水泡拯救队游戏

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

活动详情：每个游戏需以1个游戏币进行

人生四格自拍亭

日期：7月17日至8月31日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：D·PARK中庭

活动详情：凭3个游戏币即可拍摄

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文:RY

资料及图片来源:官方提供