尖沙咀诚品The ONE重开6.1起试业！占地近2万呎+经典木质设计 首设75米阅读长廊 附12大开幕活动

诚品生活于5月初撤出尖沙咀星光行后，意味「海景书店」消失，不少读者或市民大感可惜。不过，星光行分店结业后迁往同区的The ONE重开，近日已经开始率先试营运，新店将从以往2层缩为1层，但拥有近2万呎宽敞空间，靠窗阅读位置从维港变成九龙公园绿油油景观，加上新店首设75米阅读长廊，另有一番阅读风味！

尖沙咀诚品The ONE重开6.1起试业！占地近2万呎/首设75米阅读长廊

诚品生活尖沙咀分店自2015年进驻星光行，以「时空汇流，经典新生」为理念，结合书店、文创商品及咖啡空间，成为区重要的文化地标。星光行店占两层楼面，拥有维港景色，被誉为「海景书店」。可惜，星光行店于今年5月初结业，不过诚品生活随后宣布于同区The ONE商场另觅舖位重新开业，并于6月1日起试业。

新店位于The ONE商场3楼，以「经典传承，开启人文新视野」定位。虽然重开之后从以往两层缩为一层，不过仍拥有近2万呎宽敞空间，设计维持一贯的木质设计，同时巧妙将九龙公园的自然景观引入室内，窗边的阅读角落洒落自然光，让大家于繁忙的都市节奏中享受一抹悠闲时光。新店首设「75米阅读长廊」，伴以逾15万册藏书。同时，新店打造以童话森林为主题的「诚品儿童馆」，并贴心提供矮小书桌及书椅，方便儿童即席阅读有兴趣的书籍。

新店设MINI FORUM举办分享会+12大开幕活动

The ONE新店划出部份空间为MINI FORUM，方便举办各种主题或作者分享会，让大家与作者交流心得或日常作读者阅读之用。为了庆祝新店将于6月16日盛大开幕，The ONE店由即日起至6月30日推出一系列礼遇，包括「迎新限定礼遇 - 消费满额立减优惠」及赠书店现金券，同时特设「经典续航．重逢有礼来店礼」活动，读者凭指定兑换券，即可兑换开幕限定纪念礼乙份及参加惊喜活动。

此外The One店举行以下12大开幕活动，包括开幕书展、文具展、香港城市美学主题分享会、音乐分享会、新会分享会等，让大家投入于艺文气息的空间之中。

诚品生活The ONE店

地址：尖沙咀The One L301-L307、L313-L323及L3部份公共空间

营业时间：上午11:00至晚上10:00（平日）、上午10:30至晚上10:00（星期六、日及公众假期）

正式开幕日：6月16日

开幕12大活动：

1.「乘光筑梦：流光中的异托邦」主题书展

日期：即日起至7月14日

详情：在弥敦道跃动的脉搏里， 我们以书为基石， 于五光十色的流光中， 筑起一座异托邦

2.「诚品茶冰厅」文具展

日期：即日起至7月19日

详情：由大安茶冰厅到九龙城寨主题复古商品，从茶记食品、昔日交通工具为设计的有趣精品，带大家重回香港的旧梦回忆

3.霓虹．招牌，异体字—窥探香港百年城市美学

日期：6月20日

时间：下午2:30至3:30

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主办：坚尼地文化

讲者：香港老美

4.弦动漫魂乐章—电玩次元组曲（电玩电影组曲）

日期：6月20日

时间：下午4:30至5:30

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主办：HKDP香港同人管弦乐团

5.启页．乐章——城市夏日和弦

日期：6月21日

时间：下午2:00至3:45

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主办：延音MusicSus

6.《不只是音乐》给流行文化的情书

日期：6月21日

时间：下午5:00至6:00

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主办：突破出版

讲野：黄志淙博士、吴俊雄博士

7.《蜡笔小新》粤语配音员分享

日期：6月27日

时间：晚上6:30至7:30

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主办：香港配音从业员工会

讲者：王慧珠、子莹

8.HK Podcasts Community 《书人唔输阵》

日期：6月27日

时间：中午12:00至4:00

地点：尖沙咀店MINI FORUM

主题及讲者：

。免费漫画时代：《HARD PRESS》如何拯救港漫？（讲者：白兵、寳哥、曹志豪）

。懒瞓猪讲故事（讲者：阿粒）

。Gen Alpha的父母，最迷失的一代大人（讲者：Candy）

。Gen Z 就系近年最废嘅一代！（讲者：Hugo、Skylar、 凯祺）

9.西九演艺：走进云门舞集《毛月亮》的艺术世界

日期：6月28日

时间：下午3:00至4:00

地点：尖沙咀店MINI FORUM

讲者：洛枫（知名舞评人）、杨春江（舞蹈艺术家）

10.《物种源始．贝贝重生：消失的可能世界》

日期：6月28日

时间：下午5:00至6:30

地点：尖沙咀店MINI FORUM

讲者：董启章

11.Broadway教你玩桌游

日期：6月6日至7日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：尖沙咀店儿童馆

主办： Broadway Toys Limited

12.Play & Boom!桌游玩乐日

日期：6月21日

时间：中午12:00至晚上7:00

地点：尖沙咀店儿童馆

主办：Babyboom

诚品生活The ONE店新开幕礼遇：

1.出示单据购物立减优惠

日期：即日起至6月30日

详情：The ONE店出示5月21日至31日的购物单据，凭发票上的优惠讯息，于书店购物满$100减$10，或于专柜购物满$300减$30

2.书店满额礼遇

日期：即日起至6月30日

详情：

。书店单笔消费满$300即减$30，额外送诚品书店现金券$30乙张

。单笔消费满$500即减$60，额外送诚品书店现金券$30两张

文：RY

资料及图片来源：诚品生活、记者摄