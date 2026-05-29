香港Comic Con 2026会展直击！古天乐公开私藏1:1模型 近距离接触《怪奇物语》反派/丹麦影帝「炸鸡佬」

起源于美国圣地牙哥的著名国际动漫展「Comic Con」今天起一连三日于香港会展举行，Comic Con自1970年创立后逐渐成为全球动漫文化年度盛事，展示最新动漫、超级英雄及科幻电影作品，汇聚殿堂级漫画家及人气影星。香港Comic Con邀请到丹麦影帝Mads Mikkelsen、Norman Reedus、Jamie Campbell Bower及边佑锡等人气影星担任嘉宾，甚至与粉丝近距离接触，即睇现场直击！

香港首届Comic Con开幕！古天乐首次展出私人玩具收藏

香港Comic Con开幕礼邀请到多位荷里活影星率亮相主舞台，当中包括出演《沉默的羔羊前传》的丹麦影帝Mads Mikkelsen及曾于游戏《死亡搁浅》合作的Norman Reedus，《回到未来》「博士」Christopher Lloyd及被影迷称作「炸鸡佬」的Giancarlo Esposito亦会现身活动。至于即将出演《我独自升级》真人版主角的韩星边佑锡预计会于开幕礼登场，相信现场粉丝必定相当期望。

天下一作为协办单位，「古老板」古天乐担任活动官方大使，更首次公开展出私人珍藏玩具系列，包括Marvel及DC角色的1:1模型，足见他对动漫界及活动的支持。此外，现场还有其他收藏家提供的电影道具及签名海报，包括「美国队长」Chris Evans及「钢铁奇侠」Robert Downey Jr.亲笔签名的珍藏品，让影迷们能够近距离欣赏。

Comic Con重头戏「Meet The Stars」环节 近距离接触国际影星

Comic Con除了展出最新的动漫、超级英雄及科幻电影作品外，其中的「Meet The Stars」更是活动的重头戏之一，影迷可近距离接触影星合照及签名。历届东京Comic Con最受欢迎影星Mads Mikkelsen过去更不时被影迷要求「叉颈」姿势合照，将握手会搞笑变成「握首会」。此外，大会更准备了多个独家座谈会，让大家更了解影星们，特别是古天乐将于5月31日与《回到未来》「博士」出席主舞台特别活动「时空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge」角色扮演挑战。

「Meet The Stars」时间表*

影星 票价 出席日期 Mads Mikkelsen $1,580 5月29、30及31日 Norman Reedus $1,580 5月29、30及31日 Jamie Campbell Bower $1,480 5月30及31日 Christopher Lloyd $1,180 5月29、30及31日 Giancarlo Esposito $1,080 5月29、30及31日 Katie Leung $980 5月30日 Daniel Logan $580 5月29、30及31日

*以上票价不包含香港Comic Con入场门票

主舞台专题对谈会及活动

日期 时间 嘉宾 主题 5月29日 下午1:00至1:40 Giancarlo Esposito Cyberpunk:Edgerunners - Giancarlo Special Panel 5月29日 下午2:45至3:15 伍允龙、元华 道高一尺，魔高万丈：反派的功夫精神 5月30日 上午10:15至10:45 Jamie Campbell Bower 黑暗降临，魅力成魔：Jamie Campbell Bower的异色宇宙 5月30日 下午12:30至1:00 Katie Leung 魔法以外，走进更大的世界：Katie Leung的冒险旅程 5月30日 下午4:00至4:30 Norman Reedus 末世独行，连结世界：Norman Reedus的生存者之路 5月31日 上午10:15至10:45 Mads Mikkelsen 优雅成魔，冷眼封神：Mads Mikkelsen的危险美学 5月31日 下午1:30至1:45 古天乐、Christopher Lloyd 《时空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》

香港Comic Con参展IP及限量商品

首届香港Comic Con吸引不少国际与本地的IP参展，当中Sony Pictures将于香港Comic Con展出新作《蜘蛛侠：英雄重生》的新造型；《星球大战》系列最新作品《曼达洛人与古古》首次于美国以外展出电影戏服及道具造型，包括曼达洛人、Colonel Ward戏服、以及古古与 Clang the Anzellan 的1:1模型。

Signholic展出及出售大量亲笔签名珍藏，精选200件极罕Marvel亲笔签名珍藏展出，包括钢铁奇侠、美国队长、雷神奇侠、鹰眼、变形侠医及绯红女巫等，同场约有2000件明星亲笔签名产品公开发售，如Funko Pop、照片、海报及电影道具仿制品等。Casetify x Tamagotchi联乘系列于香港Comic Con展出，现场选购联乘系列上品，即可获赠「Tamagotchi Chase Card by Casetify」收藏卡一包。

由冯德伦打造的原创动漫IP「BUCKET MAN」亦现身香港Comic Con，「BUCKET MAN」凭其标志性「红色水桶笠头」的超级英雄形象，以充满香港特色与动漫元素的独特世界观，吸引不少关注。Pop Up带来6米高「BUCKET MAN」巨型充气打卡装置之外，还播放将于7月正式推出的BUCKET MAN动画预告、限量版figure以及夹公仔机赢取BUCKET MAN x 红A盲盒系列等。

香港Comic Con2026

《HKCC特别企划：2026亚洲焦点》

日期：5月29日

时间：晚上6:00及8:00

出席嘉宾：边佑锡

票价：$680、$780、$980、$1080

（不包括香港Comic Con入场门票）

文：RY