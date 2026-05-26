元朗信芯园面临收地踏入倒数阶段 逾3万呎向日葵花海将成历史 网民：要好好珍惜香港美景

位于元朗新田的信芯园以坐拥逾3万呎向日葵花海而闻名，惟随著新田科技城第二期发展计划展开，位于第二期收地范围内的信芯园预计最快须于年内迁出，整个园区将进入倒数阶段，意味著这片花海亦会随之成为历史，让不少网民直呼可惜，并呼吁要把握机会前往：「要好好珍惜香港美景。」

元朗信芯园面临收地踏入倒数阶段 逾3万呎向日葵花海将成历史

随著新田科技城第二期发展计划展开，地政总署于2025年底已根据《收回土地条例》建议收回新田约81公顷土地，当中位于收地范围内的信芯园预计最快年内须迁出，由于近年在新界觅地复耕困难重重，目前园方仍在寻找合适的新农地，若无法觅得新址，或将面临无法继续经营的局面。

信芯园向来以大片向日葵花海闻名，每年吸引大批市民入园赏花拍照。园主梁日信近日在社交平台拍片介绍今年花况，并诚邀市民入场赏花，园内品种包括「荷兰金钻」、「日本香吉士」及香槟色「傲雪」等，目前已完全盛开，景色壮观。惟在迁移压力下，意味著这片逾3万呎向日葵花海将成为历史。

网民：要好好珍惜香港美景

片段吸引逾50万观看次数，不少网民得悉收地消息纷纷留言，直呼可惜：「要好珍惜仲有香港花海嘅日子」呼吁要把握机会前往：「大家有时间都去帮亲下老板」、「啲花真系好靓」、「多谢你种咗啲靓靓花，比我哋有机会亲眼睇到」、「叔叔你一定照顾得佢哋好好先有咁多咁靓嘅花」、「生活艰难，真系需要有咁美好嘅事」亦有不少网民祝福园主：「身体健康，精神爽利！」

元朗信芯园

地址：元朗新田小磡村

营业时间：星期一至日09:00-19:00（全年无休）

入场费： 每人$50

交通方法：

75、76绿色专线小巴(元朗至下湾村)：于元朗大马路麦当劳后面（福康街）的专线小巴总站上车，在石湖围「联安车场」落车，过对面马路，步行约5至10分钟，沿途会有信芯园农庄指示牌

17号红色小巴 (元朗至上水)：于元朗水车馆街7-11便利店旁的总站上车，在石湖围「联安车场」落车，过对面马路，步行约5至10分钟，沿途会有信芯园农庄指示牌。

九巴76K(元朗至上水「清河」)：可选择于元朗喜利径（YL364）、元朗谷亭街（YL375）、形点ll（YL395） 、形点l （YL408）的巴士站上车，在石湖围站（YL434）落车，过对面马路步行约5至10分钟，沿途会有信芯园农庄指示牌。

图片来源：元朗信芯园