周末好去处︳Jellycat/Stanley/嘉顿 人气话题店新登陆

今夏多个人气活动及商户登陆，包括Jellycat全球首创游艇会主题商店Jellycat Yacht Club落户海港城连卡佛 ；ELEMENTS 圆方联乘生活用品品牌Stanley 举行Pop-up活动，有工作坊、音乐会等活动；另外又有情怀满泻的嘉顿打卡装置，充满香港人的集体回忆！

周末好去处1︰游艇会主题 Jellycat专门店

Jellycat的卡通造型可爱，风靡大人及小朋友，今次全新游艇会主题商店 Jellycat Yacht Club 登陆海港城连卡佛，相信会是各位粉丝入货的好时机。主题灵感源自海上生活，表达无拘无束扬帆的休闲感。

必抢好物包括 Jellycat 标志性角色Bartholomew Bear ，换上蓝白水手条纹内衬和黄色背带裤的巴塞罗熊活力四射，还有全新入伍的航海伙伴Roarwell Sea Lion和Pinchsnap Crab。而Roller Skates穿上 90 年代风格的滑轮鞋并束上运动发带，想像一下它在夕阳余晖中沿着海滨悠闲滑步，认真写意，亦是粉丝必买的特色产品。

INFO

Jellycat专门店

地址︰尖沙咀海港城连卡佛

查询︰lanecrawford.com.hk

周末好去处2︰人宠共乐 毛孩刻绘留纪念

ELEMENTS 圆方联乘生活用品品牌Stanley 举行Pop-up活动，除有工作坊等活动，Stanley全新Western-Inspired 西部风情系列亦于即日起在圆方期间限定店独家发售，只需于现场购买指定随行杯，并提供一张毛孩的照片，即可加 $100 升级「毛孩艺术彩色刻绘」，加 $50 享「灵魂队友专属雷射雕刻」，又或免费体验「Stanley 主题雷射雕刻」。

此外，于5月24日商场将举办人宠共乐音乐聚会，为这场西部冒险旅程带来别开生面的体验，主人不妨携同爱宠一齐到场畅玩！

INFO

Saddle Up, Sidekick! Stanley 1913 Pop Up

日期︰ 即日至6月10日

地点︰ 尖沙咀ELEMENTS圆方金区 L1 楼

查询︰www.elementshk.com

周末好去处3︰嘉顿装置 唤起港式情怀

从生命面包到朱古力手指饼，嘉顿可说是香港人的集体回忆。朗豪坊首度携手陪伴香港人成长的经典食品品牌嘉顿，联同本地潮流品牌「Grocery」与「Aim Higher Club」，以及新派中菜馆「玥派」，呈献首个跨界企划——「Every Bite Tells A Story」。全新「Grandpa G’s Factory Tour」，活动糅合复古与未来工厂概念，从颠覆味蕾的配包体验到街头时尚，全方位唤起独有的港式情怀。而场内特设限量版 Grandpa G 毛绒公仔扭蛋机，将陪伴大家长大的经典美食化身为潮流小物！

INFO

Every Bite Tells A Story

日期︰即日至 5 月 31 日

地点︰旺角朗豪坊4楼通天广场

查询︰www.langhamplace.com.hk

文︰Angel 图︰品牌提供