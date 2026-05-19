大埔慈山寺「佛诞开放日」！限定2日免费开放 每日3场浴佛法会 1方法登记

每逢佛诞，不少善信都会前往寺庙参拜祈福。位于大埔洞梓的慈山寺宣布，将于2026年5月23日起一连两日举办「佛诞开放日 2026」，邀请十方善信莅临参学。活动旨在藉著香汤浴佛，洗涤内心尘垢，并共同祈愿世界和平与社会繁荣安定，趁佛诞期间为大众提供了一个清净身心的机会。

大埔慈山寺「佛诞开放日2026」！一连2日免费开放邀善信参拜祈福

为了忆念佛陀释迦牟尼的深恩，大埔慈山寺将于5月23及24日举行佛诞开放日，让大众共结善缘。根据慈山寺公布，开放日会于5月23日起一连2日的上午9时30分至下午5时30分举行。期间，寺方每日将会有3场「佛诞浴佛法会」，并设斋供养三宝。

慈山寺佛诞开放日参加方法︰

有意参与的善信，可透过官网指定连结进行电子门票登记。寺方提醒，登记一经确认，申请人将会收到包含登记编号及时段的确认电邮，参加者进寺时，必须向工作人员出示。另外，登记成功后将无法更改登记资料，参加者必须按指定时段进寺，且登记人及同行人士必须一同进场。

5月23日参学登记 >>按此<<

5月24日参学登记 >>按此<<

慈山寺「佛诞浴佛法会—供斋」登记方法︰

另外，慈山寺于开放日期间，每日会有三场「佛诞浴佛法会」，并有设斋供养三宝。但要注意，登记供斋并不等于登记参加浴佛法会，法会只供已成功登记「佛诞开放日」的参学人士参与。前往慈山寺前，需确保已成功预约当天的参学名额。

而在交通安排方面，开放日当天不设泊车安排。为方便善信，寺方备有免费接驳巴士往返太和与慈山寺。如善信自行安排交通，必须严格按照登记时段进入寺院。

慈山寺「佛诞开放日2026」

资料来源︰Tsz Shan Monastery 慈山寺