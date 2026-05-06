吉澳天后诞+美食嘉年华5.9开幕！近距离观赏天后出巡/舞麒麟 必试传统客家小食（附交通）

吉澳美食嘉年华及天后诞庆典将开幕！香港中文大学主办的「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」将于5月9日举行，精彩活动包括乡村美食、文创市集、文化展览等，更可近距离欣赏传统舞麒麟表演、天后出巡及抽炮仪式等，感受吉澳独有的海岛文化、浓厚的客家风味与热闹非凡的节庆气氛！

吉澳天后诞+美食嘉年华5.9开幕！免费入场观赏天后出巡/传统舞麒麟

香港中文大学获环境及生态局辖下乡郊保育办公室资助，5月9日举行结合乡郊美食、传统节庆和社区旅游的「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」。适逢天后诞正日，届时吉澳村民会进行一系列具有传统意义的仪式，包括寓意祈福驱邪的舞麒麟、天后巡游、抽炮仪式等，祈愿风调雨顺、渔获丰收。

设地道小食摊位/文创市集/导赏团 必试吉澳「名物」

是次活动以「乡村味道」为主题，设有多个地道小食摊位，供应多款客家小食及吉澳「名物」，如咖哩鱼旦肠粉、茶裸及手工粽等，以舌尖认识客家饮食文化；当日亦会举办「客家味道」厨艺比赛，乡郊居民及美食爱好者会以客家食材与传统烹调方法磋厨艺，并由重量级嘉宾即场点评。参加者只需自备餐具，即有机会免费品尝参赛作品，实践绿色饮食理念。

除此之外，现场亦可举行主题导赏团、手作体验工作坊以及农产品与文创市集，游人可以从多方面了解吉澳文化及历史。香港中文大学新亚乐队更会带来现场音乐表演，让悠扬的乐韵与宁静的海岛风景融为一体，为这趟文化之旅划上完美的句号。

「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」

日期：2026年5月9日（星期六）

时间：10:00-17:00

地点：吉澳

交通： 马料水码头出发 前往方式：港铁大学站B出口步行约15分钟，或乘搭九巴74D、专线小巴27线至马料水公众码头。抵达后转乘街渡航线（TP17）前往吉澳。 船程：约1.5小时 票价：$45（单程） 街渡时间表（逢星期六、星期日和公众假期）： 由马料水：9:00 由吉澳：15:30 沙头角码头出发 前往方式：港铁上水/粉岭站转乘巴士 78K、特快78S或专线小巴55K，至沙头角巴士总站下车，步行约10分钟。抵达后转乘街渡前往吉澳。 船程：约30分钟 票价：$40（单程） 街渡时间表：按此 注：如经沙头角码头出发，必须提前申请禁区许可证（经香港警务处网上平台提交申请，建议最少提前2个工作天申请）



资料来源：香港中文大学、CUHK-Me Go Out