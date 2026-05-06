Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉澳天后诞+美食嘉年华5.9开幕！近距离观赏天后出巡/舞麒麟 必试传统客家小食（附交通）

好去处
更新时间：13:07 2026-05-06 HKT
发布时间：13:07 2026-05-06 HKT

吉澳美食嘉年华及天后诞庆典将开幕！香港中文大学主办的「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」将于5月9日举行，精彩活动包括乡村美食、文创市集、文化展览等，更可近距离欣赏传统舞麒麟表演、天后出巡及抽炮仪式等，感受吉澳独有的海岛文化、浓厚的客家风味与热闹非凡的节庆气氛！

吉澳天后诞+美食嘉年华5.9开幕！免费入场观赏天后出巡/传统舞麒麟

香港中文大学获环境及生态局辖下乡郊保育办公室资助，5月9日举行结合乡郊美食、传统节庆和社区旅游的「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」。适逢天后诞正日，届时吉澳村民会进行一系列具有传统意义的仪式，包括寓意祈福驱邪的舞麒麟、天后巡游、抽炮仪式等，祈愿风调雨顺、渔获丰收。

设地道小食摊位/文创市集/导赏团 必试吉澳「名物」

是次活动以「乡村味道」为主题，设有多个地道小食摊位，供应多款客家小食及吉澳「名物」，如咖哩鱼旦肠粉、茶裸及手工粽等，以舌尖认识客家饮食文化；当日亦会举办「客家味道」厨艺比赛，乡郊居民及美食爱好者会以客家食材与传统烹调方法磋厨艺，并由重量级嘉宾即场点评。参加者只需自备餐具，即有机会免费品尝参赛作品，实践绿色饮食理念。

除此之外，现场亦可举行主题导赏团、手作体验工作坊以及农产品与文创市集，游人可以从多方面了解吉澳文化及历史。香港中文大学新亚乐队更会带来现场音乐表演，让悠扬的乐韵与宁静的海岛风景融为一体，为这趟文化之旅划上完美的句号。

「MeGoOut 乡村美食嘉年华暨吉澳天后诞庆典」

  • 日期：2026年5月9日（星期六）
  • 时间：10:00-17:00
  • 地点：吉澳
  • 交通：
    • 马料水码头出发
      • 前往方式：港铁大学站B出口步行约15分钟，或乘搭九巴74D、专线小巴27线至马料水公众码头。抵达后转乘街渡航线（TP17）前往吉澳。
      • 船程：约1.5小时
      • 票价：$45（单程）
      • 街渡时间表（逢星期六、星期日和公众假期）：
        • 由马料水：9:00
        • 由吉澳：15:30
    • 沙头角码头出发
      • 前往方式：港铁上水/粉岭站转乘巴士 78K、特快78S或专线小巴55K，至沙头角巴士总站下车，步行约10分钟。抵达后转乘街渡前往吉澳。
      • 船程：约30分钟
      • 票价：$40（单程）
      • 街渡时间表：按此
      • 注：如经沙头角码头出发，必须提前申请禁区许可证（经香港警务处网上平台提交申请，建议最少提前2个工作天申请）

资料来源：香港中文大学CUHK-Me Go Out

同场加映：元朗十八乡天后宝诞会景巡游2026｜5月举行！国家级非遗万人巡游 百呎金龙起舞/抽花炮 附路线/交通

 

最Hit
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
2小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
21小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
5小时前
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
17小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
5小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
22小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
即时国际
1小时前
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
楼市动向
8小时前
尹锡悦夫人金建希涉操股案法官，被发现伏尸法院内。
南韩前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遗书「我自愿离开」伏尸法院
即时国际
3小时前