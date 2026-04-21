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西贡粮船湾天后诞2026｜全港最大型「海上天后巡游」5月举行 公众免费登船+睇神功戏感受百年传统

好去处
更新时间：13:01 2026-04-21 HKT
发布时间：13:01 2026-04-21 HKT

西贡粮船湾天后诞2026｜西贡粮船湾的天后诞，向来是香港渔民传统的重头戏，而逢双数年的「大届太平清醮」更是全港最盛大、最具特色的非物质文化遗产庆典。今年这场百年传承的海上盛事将于5月5日至10日举行，其中最令人期待的海上出巡活动定于5月8日（星期五）登场，公众人士无需门票、更可亲身登船，跟随天后圣母出海巡游，感受水上列阵的壮观场面。

西贡粮船湾天后诞2026｜全港最大型「海上天后巡游」5月举行

粮船湾曾是西贡海域的繁盛社区，已有数百年历史。客家人与水上居民世代在此聚居，大都虔诚信奉天后，每年农历三月廿三日天后诞辰，都会举行传统仪式庆祝。天后宫的太平清醮更有逾百年历史，是香港少数保留完整渔村建醮仪式的庆典之一，更被列入国家级非物质文化遗产

庆典分「大届」及「小届」，双数年为「大届」，单数年为「小届」。今年适逢「大届」，规模更大，除了传统打醮、化大士王等仪式，最瞩目的便是海上出巡，天后圣母将乘神轿座驾船出海，逾50艘渔船、彩船组成浩浩荡荡的巡游队伍，穿梭粮船湾一带海域，场面极为壮观。

市民大众都能亲身体验这份渔民文化，于2026年5月8日当日，公众人士都可于西贡新公众码头上船，跟随天后出海，大会专船先载乘客由西贡到粮船湾上岸，自由参观及参拜，再到天后宫码头登上指定专船观礼，参与海上巡游，跟随天后出海，官方表示最高承载量约1,000人，而且更是不收门票船费，亦欢迎参加者随缘捐献香油钱及换领纪念品，支持与守护粮船湾非遗传统。

6天活动 竹棚戏台＋神功戏亮点不断

6天庆祝期间设有竹棚戏台演出，由新群英剧团献演多场粤剧神功戏，市民可免费入场；农历三月廿三日（即新历5月9日）的「正诞日」会举行舞龙、舞狮和舞麒麟等贺诞活动和进行抽花炮；另外西贡区社区中心香港地质公园分别举办公众导赏活动，深入感受粮船湾天后诞的热闹氛围、文化历史与水上人风俗，无论拍照打卡还是感受传统气氛，都非常值得一去。

西贡粮船湾天后诞2026注意事项

  1. 尊重传统：此为庄严宗教仪式，请务必尊重传统习俗及本湾居民。
  2. 全岛斋戒：农历三月十九至二十二日太平清醮期间（2026年5月5日至8日），全岛严格斋戒。严禁杀生，并禁止食用或携带任何肉类、肉制品及奶类食品进入粮船湾范围
  3. 遵守现场指引：请听从工作人员指示。包括：天后出巡期间，请勿站立或阻塞神轿行经的红色地毯通道；天后座驾船及第一至第三拖头只限本湾居民及特许人士乘坐，另有「公众专船」给公众出海观礼。
  4. 人流管制：如遇庞大人潮，相关部门或将实施人流管理措施。专船座位有限，先到先得。

西贡粮船湾天后诞2026

  • 日期：2026年5月5日至10日（农历三月十九日至三月廿四日）
  • 地点：西贡粮船湾

海上天后巡游 大会专船详情

  • 日期：2026年5月8日（星期五）
  • 地点：西贡新公众码头 往 粮船湾
  • 时间：上午8时 至 10时开船，多班班次，无需订位
  • 特别安排：
    • 大会专船先载乘客由西贡到粮船湾上岸，自由参观／参拜。
    • 出巡时，约上午11时后，再到天后宫码头登上指定专船观礼，参与海上巡游，跟随天后出海

前往交通、免费大会专船详情（所有人都可乘座，无需订位）

  • 天后海上出巡
    • 日期：5月8日（农历三月廿二日）
    • 去程时间：上午8时 至 10时（多班次）；回程时间 约下午3时（多班次） 
  • 天后诞正诞
    • 日期：5月9日（农历三月廿三日）
    • 去程时间 ：上午 8时 至 11时（多班次） ；回程时间：约下午 3时（多班次）、下午约5时 日场完场（多班次）
  • 大戏（台柱夜场）
    • 日期：5月6日 至 5月10日
    • 去程时间 ：晚上 6时 至 7时15分（多班次）；回程时间：晚上 9时30分（固定一班）、约 11时 完场至清场大戏

资料来源：粮船湾天后宫值理会

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