周末好去处｜樱花多啦 A 梦 户外森林树屋 互动玩乐新体验

近年本地有不少新地标，好像双子汇2期、 西沙 GO PARK 2相继落成，场内有不少适合一家大小的新设施，动静皆宜。而人气爆灯的「100%多啦 A 梦樱花节」春日体验店亦限定登场，无论打卡或入手精品都要把握时间喇！

周末好去处1︰樱花多啦 A 梦 造型吸睛

多啦 A 梦人见人爱，遇上樱花季节，悄然换上樱花造型，令多啦 A 梦更可爱。想亲睹可爱新造型，就要留意由即日开始的「100%多啦 A 梦樱花节」春日体验店，现场除了有售全球首发纪念品，更有多啦A 梦手作区及互动游戏区，同时有大型装置，让粉丝们打卡留念。

特别要留意今次体验店设有拼凑吊牌锁匙扣活动，粉丝可于现场挑选不同款式的布质吊牌锁匙扣，并根据个人喜好自由配搭多款多啦 A梦法宝刺绣章、英文字母或数字章，拼凑出独一无二的专属配件。现场设有烫印服务，专业工作人员会协助粉丝即时将刺绣章熨贴于吊牌上。

而活动 5 楼中庭特设挑战性十足的「饭团多啦A 梦拼图挑战」，考验反应与速度的竞赛，现场摊位旁边设有每日排行榜，每日结算时，排行前三名的顶尖好手将可获得特别版饭团多啦A 梦咕𠱸。 当然，特别版多啦A梦精品定是粉丝的入手精选，不容错过。

INFO

100%多啦 A 梦樱花节春日体验店

地点︰铜锣湾轩尼诗道 500 号希慎广场 G/F、1/F及5/F

日期︰ 4 月 3日至 4 月 19 日

查询︰www.instagram.com/doraemon100_tour

周末好去处2︰户外森林树屋 放电专属

西沙 GO PARK 成为近期小朋友玩乐的热门选地，而GO PARK 2 全新户外森林树屋主题亲子游乐场「树屋小天地」于今月登场，其中两座近7米高的树屋双子塔滑梯，彷如穿梭森林，让小朋友展开历奇探索。场内其他游玩设施还包括丛林秋千、蘑菇攀爬架及波浪平台，挑战孩子的平衡能力与胆量，最适合小朋友放电。

INFO

树屋小天地

地址︰新界西沙海映路 GO PARK 2

查询︰www.goparksaisha.hk

场内设计可助小朋友训练手眼协调，增进多感官与体能训练。

「树屋小天地」设计以森林树屋双子塔滑梯为主轴。

位于GO PARK 1的「历奇天地」︳占地18,000平方呎，以糅合西沙自然景观的森林历险为主题。

以可爱小熊为主题的游乐场，适合年龄较小的儿童，饱览无敌海景，场内备有滑梯和绳网。

周末好去处3︰日式美学 文化休闲地

陆续引入新店的双子汇2期「三道SNDO」是近期热话，于各个专区引入切合主题的崭新体验与品牌，并策划一系列精彩活动，包括大型生活书店SNDO READS，亦成为区内崭新的文化休闲地。

位于6楼至8楼的SNDO Shotengai以日本商店街为灵感，糅合阅读、生活品味与艺文元素，打造一个可放慢步调、随意游走的生活空间。位于7楼全层、占地二万平方呎的SNDO READS以为九龙东最大的生活风格书店，融汇细腻的日本美学与简约木系的设计元素，多幅落地大玻璃引入自然光线，更可以俯瞰启德景观。另外又设有美食云集的SNDO EATS、多功能场地TT Hall和空中花园Sky Koen，汇聚零售、美食、生活与娱乐热点。

INFO

双子汇2期

地址︰启德沐翠街12号

查询︰www.thetwins.com.hk

SNDO READS儿童专区内收藏大量儿童绘本，让亲子共享阅读乐趣。

SNDO READS儿童专区内收藏大量儿童绘本，让亲子共享阅读乐趣。

「瀑布楼梯」以「水中风景（Waterscape）」为设计概念，蓝白相间的层次如瀑布般延伸