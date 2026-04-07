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红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法

好去处
更新时间：13:15 2026-04-07 HKT
发布时间：13:15 2026-04-07 HKT

红磡新海滨正式向公众开放，由前红磡铁路货运码头活化而成，成为维港沿岸全新公共空间，最大亮点为270度无遮挡环抱维港景观，可近距离欣赏港岛天际线、日出日落、烟花及夜景，极适合散步、慢跑、拍照及休闲，即看下文了解出入口位置、交通及前往方法。

红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景

前身为前红磡铁路货运码头的红磡新海滨，由2026年4月1日起分阶段向公众开放，现阶段开放的沿海休憩长廊及开阔海景平台，场地内印上巨型「红磡」二字供游人打卡，蓝色大字配以维港为背景，设有观景台、儿童游乐场及打卡装置，加上270度无遮挡饱览维港景观，可近距离欣赏港岛天际线、日出日落、烟花及夜景，极适合散步、慢跑、拍照及休闲。未来数月内，将陆续引入艺术展览、科技互动装置、文化表演及休闲市集等多元设施，为市民提供动静皆宜的共享空间。开放短短数日已吸引不少市民前来散步、慢跑及拍照。

红磡新海滨出入口位置、开放时间、交通及前往方法

新海滨目前入口位置设于红磡海滨长廊尾段，开放时间为每日早上7时至晚上11时。由港铁红磡站C3出口或黄埔站D2出口步行约20分钟可达，亦可由红磡渡轮码头或红鸾道公共运输交汇处步行15分钟到达。驾车人士可泊置富都会、黄埔号或红磡站停车场，再步行10至20分钟。

由尖东或红磡都可步行到达，由红磡渡轮码头出发，向尖沙咀方向红磡海滨长廊步行约15分钟；由尖东出发，沿尖沙咀海滨花园经高架行人天桥步行约10至15分钟，沿途已可欣赏优美海景，入口位于海湾轩附近的行人天桥下方。

红磡新海滨

  • 地点：红磡海滨长廊尾段
  • 开放时间：每日早上7时 至 晚上11时
  • 交通：
    • 港铁：红磡站C3出口或黄埔站D2出口，向尖沙咀方向红磡海滨长廊，步行约15至20分钟。
    • 渡轮／巴士：红磡渡轮码头或红鸾道公共运输交汇处，向尖沙咀方向红磡海滨长廊步行约15分钟。
    • 由尖沙咀出发：沿尖沙咀海滨花园经高架行人天桥步行约10至15分钟，入口位于海湾轩附近的行人天桥下方。

文：M

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