周末好去处｜亲亲萌宠 弹床游乐 精彩历奇探索之旅

想打造精彩假期？今个周末又有新活动登场，包括马鞍山MOSTown的历险弹床游乐区、始创中心的萌宠奇兵嘉年华，以及AIRSIDE GATE33艺文馆举行的茶记百科展览，大人小朋友都一定尽兴！

巨型波波池 放电专区

弹床游乐向来受小朋友欢迎，马鞍山MOSTown与Jumptopia联手举行的历险弹床游乐区，场景设计成远古的复活岛，非常吸睛。现场有超过30米的丛林主题弹床、20米长障碍赛道、 9米高垂直「神圣大山」，以及一望无际近千呎的巨型彩色波波池，沿途更设有多重特效，打造如亲历奇境的丛林冒险之旅，好玩又刺激。此外，Kiztopia Friends人气角色 Happy将于指定日子现身Kiztopia Friends周末见面会与大小朋友合照互动，粉丝们更可以于期间限定店选购Kiztopia角色商品，以及参加「扭扭兔工作坊」，活动相当精彩。

Info

Jumptopia 复活岛 历险弹床游乐区

地点︰马鞍山 MOSTown新港城中心L2天幕广场

日期︰即日起至4月19日

门票︰$58起（KLOOK 独家发售 ）

查询︰www.mostown.com.hk

近距离接触 爬虫动物

想近距离接触多种珍稀及爬虫动物，不妨到始创中心参与「萌宠奇兵嘉年华」，商场由即日起变身成充满生机的奇趣森林王国，展开一场兼具娱乐与教育意义的生态探索之旅。是次嘉年华节目丰富多元，包括萌宠奇兵生态展、萌宠奇兵同乐日、萌龟爬行挑战赛、爱心慈善义卖日及彩蛋夹夹乐游戏。活动集生态展览、近距离互动、教育科普及趣味竞赛于一身，适合一家大小参与，实行寓学习于娱乐。

Info

萌宠奇兵嘉年华

地点︰弥敦道750号始创中心（太子站）

日期︰即日至4月12日

查询︰2148 1626

萌宠奇兵同乐日，活动包括萌宠奇兵生态展、萌宠奇兵同乐日等。

萌宠奇兵嘉年华节目丰富，可让大家近距离跟多种珍稀及爬虫动物互动。

茶记百科 实境创作

茶餐厅展现香港独特的饮食文化，最近AIRSIDE GATE33艺文馆举行《茶记百科 – 看不到的设计学》主题展览，正好让大家以艺术角度体现茶记文化。展览凝聚跨界别创作人，包括建筑师、产品设计师、平面设计师、木工职人、学术研究者员、电影人、厨师等合力打造，并透过视、听、触、嗅等多重感官体验，展现出「茶餐厅」于香港流行文化中的独特位置。今次展览亦特设两大实境体验，拆解香港茶记独有的「落单」代码，还可以换上伙记衫，落场体验一比一实境水吧工作动线，了解背后的效率奥秘。

Info

茶记百科 - 看不到的设计学

地点︰AIRSIDE GATE33艺文馆（SHOP 312）

日期︰即日至7月31日

门票︰即日至3月31日：免费、4月1日至7月31日：$20 / 位，三岁或以下幼童免费入场

查询︰www.airside.com.hk

AIRSIDE GATE33艺文馆举行《茶记百科 – 看不到的设计学》主题展览，以艺术角度展现茶记文化。

展览凝聚跨界别创作人，包括建筑师、产品设计师、平面设计师等共同创作。

展览凝聚跨界别创作人，包括建筑师、产品设计师、平面设计师等共同创作。

展区以精炼的店内旧物，重现经典的茶餐厅空间。

On「Real Energy」 体验空间 现身星光大道

一对集舒适与新科技于一身的鞋履，有助提升个人运动表现，近年在港大热的瑞士运动品牌On，全新 Cloudmonster 3系列的最新进化版本，体验品牌以创新科技带来的升级跑步动能。 由即日至3月 29 日，星光大道将化身为On「Real Energy」 体验空间，邀请跑手与公众一同探索新系列，让大家于维港壮丽天际线下，一同以跑步激发正能量。

今年全新推出的Cloudmonster 第三代跑鞋系列，延续前两代的「极致缓震」跑步体验，三层CloudTec 缓震结构为跑手提供强劲的回弹及推进感受，以升级动能提升跑步表现，各位运动爱好者要入手喇。

查询︰https://www.on.com/en-hk/shop/running

由即日至3月 29 日，星光大道将化身为On「Real Energy」 体验空间。

由即日至3月 29 日，星光大道将化身为On「Real Energy」 体验空间。

专家带领探索 CHANEL N°5 经典香水

CHANEL香水有着标志性的味道，想一次过亲身体验品牌经典香水，就要于即日起至4月8日亲临CHANEL N°5 铜锣湾京华中心限定店，届时更有香水专家带领大家探索全新版本的N°5 Eau de Toilette，标志性繁花香气注入木质气息，全新瓶身设计，重新演绎 1924 年简洁线条，向品牌美学致敬。此外还有张敬轩私人珍藏的不同年代 N°5 香水展出，粉丝记位留意。

查询︰www.chanel.com/hk-zh

即日起至4月8日亲临CHANEL N°5 铜锣湾京华中心限定店，届时更有香水专家带领大家探索全新版本的N°5 Eau de Toilette。

人气药妆店松本清 进驻 V city

日本超人气药妆店「松本清」又有新店开张，星期四（3月26日） 进驻屯门核心地段 V city，是品牌在香港第 18 间分店。为庆祝新店开张，由3月26日至3月29日，松本清会员享限定9折优惠，消费折实满$300即可获赠「松本清购物袋」1个，每日限定150个，送完即止。另外，3月26日至4月7日，消费折实满$300送「$30优惠券」1张。

查询︰https://www.matsukiyo.hk

「松本清」又有新店开张，星期四（3月26日） 进驻屯门核心地段 V city。

文︰Angel