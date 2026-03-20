日韩风元朗深度游 摘草莓叹咖啡山地骑车

提到元朗区，许多人总会打趣说「有牛」，不过，说实话总会想起不少驰名特色小吃、热闹大街，当然还有高楼与围村共构而成的独特风景。然而，当来一个深度游，却会发现一幅截然不同的风景正悄悄展开。

走入大西北 摘草莓 场主小档案：90后农夫阿朗与Ivan

元朗有不少田园，士多啤梨场林立，这里隐藏著不少田园惊喜，其中一间由90后主理的温室士多啤梨场更是别具心思，让人瞬间恍如置身日本乡郊。今次要介绍一间由90后主理的温室士多啤梨场，场地寛阔干净，环境仿如置物日本乡郊。走进温室，红润饱满的士多啤梨在绿叶间若隐若现，空气中弥漫著淡淡的果香。年轻场主用心栽种，想不到在香港这片土地上，也能体验那股淡雅的日本乡间风情。

两位年轻场主是Ivan与阿朗。Ivan原本有做过办工室与户外工作的体验，因缘际会下接触到农业，更决意转战田间，阿朗最初则从事航空业，机缘巧合下认识Ivan，在疫情下展开农业生涯，二人热情地一头栽进农业世界。他们笑言务农「要文要武，咩都要识」，虽然辛苦，但看到客人亲手摘下一颗饱满果实时的满足笑容，便深感一切努力都是值得。

目前农场采用生产与休闲并行的模式，一边种植番茄，如三色牛茄；不同品种的士多啤梨，如圣诞红，脆白等等，士多啤梨场一边开放予公众采摘，收入除收取入场费外，客人采摘的农获会「逐磅计」。士多啤梨和番茄属冬季作物，每年最当造的季节由年末至翌年二月，即使到三月下旬至四月初仍能赶上「尾水」，采摘最后一批甜美果实。待夏天来临，田园便会换上瓜类和蔬菜，届时同样欢迎大家前来感受不一样的丰收乐趣。

对于未来，Ivan与阿朗认为香港是都市农业，与新加坡的石屎森林形象相近，但是新加坡的城市绿化率很高，是学习与借镜的对象。对他们而言，追求的不只是农作物收成，而是更希望透过田园体验，让愈来愈多人爱上户外，走进大自然！不论在哪个季节到访，这片田园总有藏著惊喜。

香港绿屋 HK Green House

隐身天水围的「小首尔」：纯黑村屋咖啡馆藏着难得的宽敞

走到元朗的边陲，与天水围只有一步之遥，在屏山这片让意想不到的角落，却被这座纯黑色的单幢村屋吸引，原来是一家低调简洁的Café。一幢黑色现代设计的村屋伫立山旁，推开门即时飘来阵阵咖啡香，还有木系装潢的室外与绿意景色，说是韩国首尔近郊的隐藏咖啡馆也不为过。

走进店内，二楼及三楼是暂不对外开放的私人烘焙工房与工作室，却为这里的咖啡埋下认真的伏笔。纵然室内空间不大，真正予人惊喜的，是阔落的室外位置，在户外草坪上都是木制桌椅，阳光洒落，微风吹过，恍惚置身首尔某家单幢咖啡店。

咖啡选豆讲究，手冲、意式、特调应有尽有。到访当天，巧遇在草地上打滚的打狗，还有一只安静的鹦鹉，主人说这里宠物友善，早已是毛孩爸妈的聚脚点。原来这家咖啡店，随时都可以化身成瑜伽场、车聚、动物聚会，凡是聚会都会纳入小店的发展蓝图，还提供免费泊车，邻近港铁天水围站，这样的空间，在香港实在难得。

a kafe 丫．咖啡研究所

地点： 元朗屏山虾尾新村128号地下

营业时间：星期一至星期日 上午09:30至下午6:00

咖啡馆50米之隔的惊喜：全港唯一泵道单车场

这里是全港唯一的泵道（Pump Track）单车场。

的确有不少家长带同小朋友来上堂，自己便溜到旁边的咖啡店叹啡。

场地除了开放予车友练习，更不时举办小班教学、嘉年华及比赛，渐渐成为山地车和越野车迷的聚脚地。

距离咖啡店仅50米，是满有活力的单车场。

而更教人惊喜的，咖啡室附近竟藏著全港唯一的「泵道」单车场，起伏的泥坡与弯道，大人小孩踩著BMX或滑步车呼啸而过，活力十足。谁想到刚刚还在咖啡店品尝著精品咖啡，享受一下宁静的气氛，只要往前走50米，却是走入另一个满有活力的世界，高低起伏的泥坡、连绵的弯道，孩子们踩着滑板车呼啸而过，而大人们则在山地车上挑战自己的平衡极限。

这里是全港唯一的泵道（Pump Track）单车场，原来是咖啡店老板的另一杰作，两者加起来，形成一个集休闲与运动于一身的独特空间。场地除了开放予车友练习，更不时举办小班教学、嘉年华及比赛，渐渐成为山地车和越野车迷的聚脚地，另有单车发售，客人可以亲身试车感受车感，跟传统单车店有著截然不同的体验。

依现场所见，的确有不少家长带同小朋友来上堂，自己便溜到旁边的咖啡店叹啡！原来咖啡与单车可以如此完美地并存。

丫髻山地单车乐园 Akki Bike Park