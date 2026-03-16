浅水湾The Pulse「EEG 25+ 嘉年华」！融合EGG HUNT／社区跑／明星挑战赛 胜出队伍赢《25+英皇群星演唱会》门票

英皇娱乐「25+ HAPPY BIRTHDAY 庆典」现正如火如荼展开，为即将于5月4日假启德体育园主场馆举行的《恒生保险呈献：25+英皇群星演唱会》全力预热！由3月28日至4月19日，全港最大型滩畔购物商场浅水湾 The Pulse 将化身期间限定庆典据点，隆重呈献「英皇娱乐25+嘉年华」。活动结合音乐表演、体能挑战与互动游戏，为Fans 打造多个与艺人近距离互动的机会。

嘉年华重头活动包 括：海边限定音乐表演 「BUSKING BY THE SEA」以及复活节期间举行的寻星城市任务「EEG 25+ RunHNT」。参加者只需 2 人组队，由 The Pulse 出发，在南区沿途寻找隐藏的明星应援物并扫码得 分，最快最高分完成任务的队伍即可赢取《恒生保险呈献：25+英皇群星演唱会》门票2张，展开一 场前所未有的「寻星 × 城市探索」体验。

抢先预告！3月28日嘉年华开幕礼首日，现场除了有期间限定的「BUSKING BY THE SEA」精彩登场外，金像影后卫诗雅更会亲临现场，率先试玩「EEG 25+ Playground」经典摊位游戏和欣赏以「英皇 25 年经典音乐与电影美学」为灵感的三大互动打卡装置！

「 EEG 25+ RunHNT」25+ 生日庆典社区跑 × 城市寻宝 77分钟斗快赢演唱会门票

The Pulse 今次特别联同 777 Run Club 推出全新活动「EEG 25+ RunHNT」，将近年 Gen Z 热爱的 Community Run 社区跑与 City Hunt 城市定向寻宝概念创新结合。活动设有 「RunHNT 亲子寻星任务」 及「RunHNT 极速寻星挑战」，参加队伍需于 77 分钟限时内跑遍浅水湾及南区多个地标，寻找隐藏 的「明星应援物」，并在指定「宝藏点」扫描二维码获取积分，争夺最高分冠军宝座。

复活节期间更会加入惊喜明星互动环节！英皇娱乐四位艺人将于4月6日「RunHNT 极速寻星挑战」 亲临现场与Fans同场竞技，包括活力十足的 VIVA 成员 VALC 及 ADA、刚与关智斌完成 Hyrox 比赛的 杨天宇（Angus）、以及热爱健身的黎峻（Kenneth）。想与偶像一同跑遍南区寻宝的 Fans 记得立即 报名参加！活动由 3月13日至4月2日接受报名 (报名连结按此)，名额有限，先到先得。

优胜队伍除可赢得 《25+英皇群星演唱会》门票外，更可获海洋公园家庭套票及LOST HK体验套票等 丰富大奖！活动将透过 777 Run Club 专属手机应用程式进行，参加者可即时查看游戏地图、宝藏位 置以及各队伍即时排名与分数，制定策略竞逐胜利。参加者更可以获得神秘礼品包，当中包括 777 RUN CLUB 环保袋及杯、以及 The Pulse 场内一系列商户如法国服装店「EXCUSE MY FRENCH」限量复 活蛋以及法式家庭时尚概念店「PETIT BAZAAR」 $100现金购物券、Inuwet 润唇膏及Depesche迷你滑 翔机玩具。

「EEG 25+ RunHNT」活动详情

「RunHNT 亲子寻星任务」

2 位大人及1位小朋友*

（*仅限5–11岁小朋友） 「RunHNT 极速寻星挑战」

2 人一组

（仅限18岁以上） 活动日期 2026 年4 月4日 2026 年4 月6日 活动时间 3PM - 5PM （比赛时限：77分钟） 集合地点 The Pulse 中庭 (木楼梯位) 游戏地图 浅水湾一带（距离约3公里） 浅水湾一带（距离约5-7公里） 活动费用 $480/组 (每组可获神秘礼品包1份） $250/位 (每人可获神秘礼品包1份） 大奖 冠军队伍：

25＋英皇群星演唱会$1,380门票3张

亚军队伍：

25＋英皇群星演唱会$980门票3张

季军队伍：

海洋公园家庭套票 (2张成人及1张小童门票） 冠军队伍：

25＋英皇群星演唱会$1,680门票2张

亚军队伍：

25＋英皇群星演唱会$1,380门票2张

季军队伍：

25＋英皇群星演唱会$980门票2张

「BUSKING BY THE SEA」海边音乐会 重温Y2K千禧年代广东歌经典

邓小巧

曾傲棐

近年Cantopop热潮再度席卷乐坛，而谢霆锋、容祖儿、TWINS等英皇娱乐艺人的经典金曲更是无数 乐迷的青春回忆。为延续这股千禧音乐情怀，The Pulse 将举办于3月28日举办一场期间限定海边 音乐会 「BUSKING BY THE SEA」。由Busking出身的新生代歌手— 曾傲棐（Arvin）以及疗愈系唱作 歌手—邓小巧为The Pulse「EEG 25+ 嘉年华」展开揭幕，两位歌手除了演唱个人作品外，更会即场 抽唱英皇经典金曲「回忆杀」，带领观众重温Y2K年代的K歌情怀，为5月的启德演唱会率先暖场。

Busking By The Sea (曾傲棐 x 邓小巧)

活动日期：2026年3月28日

时间：下午2-3时

开放地点：THE PULSE L1 (近soho bánh mì）

参加方法：免费参加（VIP区只限登记成为商场IMPULSE会员）

期间限定「EEG 25+ Playground」 经典摊位游戏回归 完成挑战即送纪念礼品

期间限定 「EEG 25+ Playground」

复刻三大经典摊位游戏

让大家重拾童年嘉年华乐趣

嘉年华现场同时设有期间限定 「EEG 25+ Playground」，复刻三大经典摊位游戏，让大家重拾童年嘉年华乐趣。只要成功完成游戏挑战，即可免费换领限量英皇娱乐25+纪念礼品。更多「英皇娱乐25+ 嘉年华」活动详情及商场限定礼遇将陆续于The Pulse 官方社交媒体（@thepulsehk）公布。今个三月尾，忠粉们记得齐集浅水湾 The Pulse Ensemble！

「EEG 25+ Playground」3 大经典摊位游戏及互动打卡位

开放日期：2026年3月28-29日、4月3-7日、4月10-12日及4月17-19日

开放时间：中午12点 - 晚上8点

开放地点：THE PULSE L1 (近SOHO BANH MI）

参加方法：活动期间在The Pulse场内消费满$400或以上即可免费入场挑战3大关卡

恒生保险呈献：《25+英皇群星演唱会》门票将于3月19日在 HK Ticketing 快达票及大麦平台公开发 售。届时英皇娱乐旗下天王天后、影帝影后、实力唱将与新生代艺人齐聚一堂，带来跨世代的精彩 合作，让陪伴乐迷走过25年的经典旋律以全新形式呈现，一同投入这场盛大的音乐庆典。