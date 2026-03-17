复活节好去处2026｜全港复活节活动！英皇25+嘉年华/愉景湾猎蛋奇兵/珍珍薯片弹床乐园

复活节好去处2026｜复活节长假期将至，又是时候准备安排丰富节目！全港各区于复活节期间推出不同主题活动及大型打卡装置，包括英皇娱乐「EEG 25+嘉年华」、愉景湾猎蛋游戏、珍珍薯片弹床乐园等，不论是三五知己出游、情侣拍拖或亲子天伦乐都适合，齐齐充实地度过假期！

复活节好去处2026｜全港打卡/活动好去处推介！

英皇娱乐「25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」现正如火如荼展开，为将于5月4日举行的群星演唱会全力预热。浅水湾The Pulse于3月28日至4月19日变身期间限定庆典据点，带来「英皇娱乐25+嘉年华」！The Pulse联同777 Run Club推出「EEG 25+ RunHNT」，设有「RunHNT 亲子寻星任务」及「RunHNT极速寻星挑战」，参加队伍需于77分钟限时内跑遍浅水湾及南区多个地标，寻找隐藏的「明星应援物」，并在指定「宝藏点」扫描二维码获取积分，争夺最高分冠军宝座。英皇娱乐4位艺人包括VIVA成员VALC及ADA、杨天宇（Angus）及黎峻（Kenneth），将于4月6日现身极速寻星挑战，与粉丝同场竞技。

此外，近年掀起一阵Cantopop热潮，容祖儿、谢霆锋及TWINS等一众英皇娱乐艺人的经典金曲更是乐迷的青春回忆。The Pulse于3月28日举行海边音乐会，由曾傲棐（Arvin）及邓小巧演唱为嘉年华揭开序幕，金像影后卫诗雅于活动当日更会亲临现场试玩「EEG 25+ Playground」的经典摊位游戏及欣赏以「英皇25年经典音乐与电影美学」为灵感的3大互动打卡装置！

「EEG 25+ Playground」3大经典摊位游戏及互动打卡位

日期：3月28-29日、4月3-7日、4月10-12日及4月17-19日

开放时间：中午12:00 至 晚上8:00

开放地点：THE PULSE L1（近SOHO BANH MI）

参加方法：活动期间于THE PULSE场内消费满$400或以上即可免费入场挑战3大关卡

「Busking By The Sea」

日期：3月28日

时间：下午2:00 至 3:00

地点：THE PULSE L1（近SOHO BANH MI）

参加方法：免费参加（VIP区只限登记成为商场IMPULSE会员）

日期：4月4日

时间：下午3:00 至 5:00（比赛时限77分钟）

集合地点：The Pulse 中庭（木楼梯位）

游戏地图：浅水湾一带（距离约3公里）

参赛者组合：2位大人及1位5-11岁小朋友

活动费用：$480／组（每组可获神秘礼品包1份）

报名日期：即日起至4月2日＞＞按此报名＜＜

奖品：

冠军队伍：25+英皇群星演唱会$1,380门票3张

亚军队伍：25+英皇群星演唱会$980门票3张

季军队伍：海洋公园家庭套票（2张成人及1张小童门票）

日期：4月6日

时间：下午3:00至5:00（比赛时限77分钟）

集合地点：The Pulse 中庭（木楼梯位）

游戏地图：浅水湾一带（距离约5-7公里）

参赛者组合：2人一组（仅限18岁以上）

活动费用：$250/位（每人可获神秘礼品包1份）

报名日期：即日起至4月2日＞＞按此报名＜＜

奖品：

冠军队伍：25+英皇群星演唱会$1,680门票2张

亚军队伍：25+英皇群星演唱会$1,380门票2张

季军队伍：25+英皇群星演唱会$980门票2张

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愉景湾年度亲子活动「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」将于复活节期间4月3日至4日载誉归来，今年活动迈向第19届，继续为小朋友带来经典的沙滩猎蛋乐趣。活动欢迎3至10岁的小朋友于大白湾滩上搜寻色彩缤纷的复活蛋，大会更设置巨型充气弹床城堡及充气游戏摊位，只要持有效「猎蛋通行证」的小朋友便可于活动期间免费畅玩。

届时，愉景北商场将变成「复活蛋打卡乐园」，摆放多组可爱的充气复活蛋装置，方便大家打卡。意涛展销厅特设「拼贴彩蛋实验室」及「幻彩绘蛋工房」于活动期间免费参加！

日期：4月3日 至 4月4日

活动时间：上午10:30 至 下午6:30

猎蛋时间：中午12:00 至 下午5:05（按年龄组别划分不同时段）

地点：大白湾沙滩

公开报名日期：由即日起＞＞按此报名＜＜

参加费用：猎蛋通行证$298／位小童、猎蛋通行证套票$398/位小童

参加资格：欢迎3至10岁小童参与（3至4岁小童需由一名18岁或以上的成年监护人陪同）

愉景湾广场充气乐园

日期：4月3日 至 4月4日

时间：上午10:30 至 下午6:30

地点：愉景广场

费用：持猎蛋通行证及猎蛋通行证套票免费参加，非持有人士须另付$80行政费

愉景北复活蛋打卡乐园

日期：4月3日 至 4月6日

地点：愉景北广场

拼贴彩蛋实验室及幻彩绘蛋工房

日期：4月3日 至 4月4日

时间：下午12:00 至 6:00

地点：意涛展销厅

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今年iSQUARE国际广场于复活节期间，联乘陪伴香港人成长的本地零食品牌Jack’n Jill珍珍薯片，带来「脆爆开心天地」。适逢今年为珍珍薯片成立55周年，iSQUARE国际广场为大家在3楼iFUNCTION准备3大乐「脆」玩乐区域，而今次亦是三大薯仔萌友—小肥薯、薯格仔、小圈仔全球首次登场。「友脆」弹床乐园，至抢眼的有3.5米高巨型薯仔微笑入口，及4米高薯仔攀滑区，给小朋友种种体力挑战。至于快「脆」碰碰车，童趣漫画风围栏及运输带赛道，色彩缤纷的「脆爆运输部」，小朋友坐上可爱碰碰车展示驾驶实力。

除了小朋友玩乐之外，现场还有大人小孩都喜欢的「脆」味夹夹赏，除了与放大版珍珍薯片及不倒翁打卡之外，大家还可以于「脆」爆夹夹机让大家大显身手，夹走珍珍薯片食品！

iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆开心天地

日期：3月28日 至 5月10日（逢星期六、日及公众假期）

游戏时段：下午1:00 至 晚上7:00

游戏地点：iSQUARE国际广场3楼iFUNCTION

游戏券换领时间：下午1:00 至 6:30

游戏券换领地点：大堂楼层礼宾部

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合和商场将联同平衡车著名品牌STRIDER HK及欢乐天地携手于商场三楼中庭，带来「怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地」！STRIDER HK为各位小车手提供STRIDER PRO顶级轻盈平衡车体验活动，小朋友可以于安全环境以及专人指导下，感受平衡车带来的无比速度，风驰电掣。复活节限定吹气弹床，将是各位小朋友放电的最佳场地，穿过由大树组成的门口，迎面而来的是吹气滑梯，复活蛋藏身于吹气障碍赛当中，与各位大玩「躲猫猫」，小朋友可以组队，一同寻找复活限定蛋，合力完成挑战。

日期：4月1日 至 4月12日

时间：下午1:00 至 晚上7:00（每节活动20分钟）

地点：湾仔合和商场3楼中庭

平衡车参加者年龄：2至8岁小朋友

票价：$40起

购票方法：＞＞按此购票＜＜

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黄金海岸「黄金海岸寻蛋乐」

今年黄金海岸于4月3日至6日举办「黄金海岸寻蛋乐」，孩子们可于超过5万平方呎翠绿黄金草坪上尽情玩乐，特别设计9大畅玩区域，包括焦点活动「寻蛋乐」、另类趣味挑战「遥控挖泥车掘蛋大作战」、白宫传统滚蛋比赛的进化版「大型滚蛋之旅」、让孩子放电的「复活迷宫阵」，以及多个必玩嘉年华游戏「兔仔圈圈乐」、「幸运彩虹抛抛乐」、「彩蛋入桶大作战」、「复活罐罐掷得乐」等等，更有激发创意的「复活节特色工作坊」！

「复活美食市集」汇聚地道小吃与复活节限定甜点，边玩边吃，补充能量，展开一场节日味蕾盛典；而「休憩区」则提供舒适悠闲的氛围，在亲近自然的环境中享受音乐，让爸妈好好放松，在惬意小憩后再度尽情玩乐。门票售价为HK$220，费用已包括一位成人及一位小童（3至10岁）入场，可参与「寻蛋乐」1次、「升级再造工作坊」1次及游戏代币1个，并可享用场内免费游戏及设施。大家于3月22日或之前入手更可享早鸟优惠，额外送1个游戏代币（按每张单计算）。每套门票只可加购1张成人票 （HK$50）或1张小童票 （HK$200，包括参与「寻蛋乐」1次、「升级再造工作坊 」1次及游戏代币1个），部分门票收入将拨捐智乐儿童游乐协会。

活动日期：4月3日 至 4月6日

时间：中午12:00 至 下午6:00

寻蛋乐详情：

A组*（适合3至4岁小童*）：中午12:00／下午3:00开始游戏

B组（适合5至6岁小童）：下午1:00／下午4:00开始游戏

C组（适合7至10岁小童）：下午2:00／下午5:00开始游戏

A组*（适合3至4岁小童*）：中午12:00／下午3:00开始游戏 B组（适合5至6岁小童）：下午1:00／下午4:00开始游戏 C组（适合7至10岁小童）：下午2:00／下午5:00开始游戏 票价：$50起

购票方法：＞＞按此购票＜＜

*必须由一位家长陪同一位小朋友进行活动

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香港马湾公园挪亚方舟特意为小朋友日后投入职场作准备，由2026年4月3日至4月12日期间 (逢星期六、日及公众假期) 举行「职感实验室」主题活动。小朋友将变身「梦想实习生」 体验多项职业使命，感受不同行业滋味。挪亚方舟设计6个临场感十足的职能体验区，让小朋友穿上相关行业的服饰，包括消防员、太空人、厨师、空服员、汽车守护员、城市建设员，亲身体验多项职业挑战。

主题公园同时设有适合小朋友探索的玩乐体验，，体验一趟由地球极速冲上宇宙的「冲天太空舱」、可让小朋友享受自驾脚踏高卡车的「童趣飞驰乐」，亦可挑战以「火箭」为主题的游乐场，从超高滑梯及空中绳网中攀爬滑下，考验体能、胆量及协调感！

日期：4月3日 至 4月12日

时间：上午10:00 至 下午6:00

地点：香港新界马湾珀欣路33号

票价：$50/宠物门票、$158/小童及长者、$198/成人

购玛方法：＞＞按此购票＜＜

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Super Sports Park为全港港最大室内运动游乐场，位置邻近奥海城，占地超过50,000呎，场内有滑板场、滚轴溜冰场、弹床区、攀石墙、拳击及球类项目等等多种有趣、健康的游乐设施，让不同年龄层的大小朋友都能够放电的地方。现时正推出门票优惠，平均每位收费低至$63，消费湖额更送指定饮品或小食！

Super Sports Park室内运动游乐场＞＞按此购票＜＜

优惠门票期：即日起 至 3月23日晚上11:59

体验日期：3月18日 至 4月30日

使用时段：上午10:00至下午1:00／下午1:30至5:30／晚上6:00至9:00

地址： 香港大角咀海辉道18号银海坊G03&G05舖

购票方法：＞＞按此购票＜＜

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马鞍山广场「豚长Chill慢餐店」

难得有长假期，大家于放假期间学习一下「慢活」代表卡皮巴拉小黄豚（Capybara PIMOO）！置富Malls于3月19日至6月21日，联乘首次来到香港的卡皮巴拉小黄豚至Chill「豚」队，包括马鞍山广场的豚长Chill慢餐店， 充满50年代美式复古感，必影3米高小黄豚汉堡招牌之下！红磡置富都会的豚长Chill慢洗车屋，由热爱泡澡的豚长，示范如何在4米高小黄豚自动洗车 「Turbo Wash」前扮工，洗车顺便自肥泡个澡、午睡休息一番！

此外，置富Malls准备主题礼品换领，包括限定版「豚长冷静应变变色杯」，遇冷水即时出现蜜柑包围豚长的橘色抢眼背景以及「豚长呆萌旅行收纳袋套装(1大+1小)」。

主题礼品换领详情

换领期：3月28日起

时间：中午12:00 至 晚上8:00

1.豚长冷静应变变色杯：Fortune+会员凡于置富Malls以下指定单一商场*内任何2间不同商户累积消费满HK$400，包括HK$300或以上的电子货币，或到Fortune Malls App使用Point+，即可换领。

2.豚长呆萌旅行收纳袋套装：Fortune+会员凡于置富Malls旗下马鞍山广场、+WOO嘉湖、置富都会、置富第一城、都会駅、丽港城商场当中单一商场内任何2间不同商户累积消费满HK$400，包括HK$300或以上的电子货币，或到Fortune Malls App使用Point+，即可换领。

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沙田好运中心于3月20日至4月19日带来「扮工不捣蛋EGG PARTY」，将商场化身成打工仔快乐避难所，特设「工」德完满六部曲，集玩味打卡、特色市集于一身，想要「敲敲功德蛋」储功德又得，或是玩储「蛋」药大行动及劳碌战马「滚」蛋令小坏蛋们「滚」蛋亦得，让社畜们自制舒适区。如发现跟同事们难以沟通？现场更设有「答案之书——office篇，解答一众打工仔的疑难杂症。

此外，现场带来特别料理，包括咸甜交织的均香饼家咸蛋黄肉松糯米糍、多重口感的THE CAPTAIN'S 手撕鸭粒粒鸡蛋仔等，以及主题市集和全港首个狂野蛋料理大对决，为大家于放假期间叉足电！

扮工不捣蛋EGG PARTY

日期：3月20日 至 4月19日

时间：上午10:00 至 下午6:00

地点：好运中心L3中庭及潮人巷子

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文：RY

资料及图片来源：官方提供