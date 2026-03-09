上环黄花风铃木盛开！儒林台百年石墙化身金黄花海大道 附花期/前往方法

上环黄花风铃木盛开！位于上环的儒林台除了以历史悠久的麻石围墙闻名外，其实每年3月更是黄花风铃木赏花热点，一排金黄色花朵高挂枝头，配上复古的百年麻石墙、旧式楼梯和石壁，瞬间变成梦幻的金黄花海大道，《星岛头条》记者直击花况，目前已踏入全盛时期，建议趁近日天气好尽快前往！

上环黄花风铃木盛开！儒林台百年石墙化身金黄花海大道 附最佳拍摄角度

儒林台位于上环半山，靠近香港医学博物馆和必列者士街青年会，周边有大麻石围墙、楼梯街和水池巷，保留浓厚旧香港半山风貌，种植了多棵黄花风铃木，每年春季盛放时，金黄喇叭状花朵簇拥枝头，随风摇曳，掉落时铺成金黄地毯，美不胜收，每年都成为上环的打卡胜地。

不少摄影爱好者分享最佳拍摄角度，分别从楼梯街向下远望儒林台，形成金黄大道构图；沿儒林台楼梯向上仰拍树冠，捕捉满天花海；从楼梯街侧面望回儒林台，层次分明；站在儒林台上方俯瞰整条街，全景尽收，画面像旧香港电影场景一样诗意。

上环黄花风铃木3月最新花况

黄花风铃木原产中南美洲，春季先叶后花，花瓣大而密，短暂花期值得把握。记者前往直击花况，黄花风铃木目前进入满开阶段，金黄景色依然亮眼。今年受天气影响，花量不算历年最壮观，最近大雨令部分花朵掉落。残花点点配石墙呈现淡然意境。花期仅2-3星期，预计3月中仍是最佳观赏时机，建议趁近日天气好尽快前往。

上环儒林台 黄花风铃木

地点：位于坚巷与楼梯街交界处，介于必列者士街青年会与荷李活道之间。

交通：前往方法：港铁：上环站A2出口，沿禧利街 → 皇后大道中右转入乐古道旁的楼梯街 → 沿荷李活道行至文武庙，旁边楼梯直上儒林台（步行约15-20分钟，上斜路）。

巴士：乘23、23A、23B、40或40M号巴士，在西摩道或坚道站下车，步行前往。

注意事项：附近为住宅区，请保持安静尊重居民。

文：M