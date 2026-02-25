将军澳黄花风铃木提早绽放！近10棵满开形成大片金黄花海 附花期/地点

将军澳黄花风铃木提早绽放！最近天气暖和，同时迎来黄花风铃木的盛放花期，有将军澳街坊发现位於单车馆公园的多棵黄花风铃木已提早进入花期，形容「开得唔错」，《星岛头条》记者亲身直击将军澳单车馆公园的开花情况，如果想趁假期赏花兼打卡，即看下文了解将军澳黄花风铃木交通、地点及花期！

将军澳黄花风铃木提早绽放！

今年因为天气偏暖，黄花风铃木比往年提早现身。近日，有将军澳街坊发现位於单车馆公园的多棵黄花风铃木进入花期，公园内沿单车道及草坪边的树木，已有部分枝头挂满金黄色风铃状花朵，目前已经满开，近看一球球金黄色花序高挂枝头，满目黄金，远看一片金黄花海，相当优美，想亲眼赏花打卡要把握花期！

将军澳黄花风铃木花期/交通方式

黄花风铃木又名黄钟木，树高可达20米，开花时，花叶不相见；花开金黄，形状有如风铃，因而得名。花期通常为每年3月，花期短暂。比起往年，今年花期提早开始，除了将军澳单车馆公园外，位于东涌机场古物园的多棵黄花风铃木已开始盛放。

将军澳黄花风铃木