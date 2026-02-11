维园年宵2026｜维多利亚公园花市直击！400摊位有齐马年创意精品/年花/贺年美食 附开放时间/交通
维园年宵市场2026｜农历马年即将到来，维园年宵于今日（2月11日）正式开锣！作为全港规模最大、人气最旺的年宵市场，今年维园设有合共约400个摊位，包括180个湿货摊位、216个干货摊位以及4个快餐摊位，一站式满足市民办年货、买年花、扫贺年美食及选购马年主题精品的需求，下文整理开放时间、交通、人流情况等详情，不妨前往感受热闹气氛！
维园年宵2026｜维多利亚公园花市开锣！400摊位有齐马年创意精品/年花/贺年美食
踏入马年，维园年宵市场不少干货摊位推出各式创意马年精品，包括马形公仔、马年挥春、马元素饰品、手作摆设及MBTI风格马年公仔等，特别受到年轻人及学生欢迎；湿货区则有大量应节年花供应，例如象征「大吉大利」的金桔、寓意「旺上加旺」的桃花、富贵竹、水仙、蝴蝶兰及菊花等，价钱亲民，市民一早便前来选购心水花卉，祈求新一年行好运。
至于美食方面设有4个快餐摊位，其中《最红大厨》「煮将出马」熟食摊位成为焦点，汇聚多间极具实力的香港餐厅，隆重呈献超过20款充满新春特色的好意头贺年美食，其他摊位亦供应不同街头小食及饮品，市民可边行边食，增添节日气氛。
食环署实时更新人流情况
维园年宵预计吸引不少市民前往，食环署会于网页（按此）每5分钟更新全港各大花市人流情况，分别会以红（非常挤迫）、黄（略为挤迫）、绿灯号（正常）显示，方便市民知悉人流情况。
维园年宵2026开放日期及交通
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 开放时间：
- 2月11日至12日上午8:00至翌日凌晨12:00；
- 2月13日至15日上午8:00至翌日上午1:00；
- 2月16日上午8:00至2月17日上午7:00
- 地点：香港铜锣湾兴发街一号；入口设于兴发街及告士打道（地图按此）
- 交通：港铁铜锣湾站E出口（直达，旺季单向管制）或天后站A2出口步行3-5分钟。电车至维园站。
- 摊位
- 湿货180档
- 干货216档
- 快餐4档
维多利亚公园年宵市场特别交通安排
警方宣布将于2月11日至15日在铜锣湾及天后一带实施第一阶段的特别交通安排，视乎交通及人流情况，下列道路或于2月11日至12日每日上午8时至翌日0时01分，以及2月13日至15日每日上午8时至翌日凌晨3时封闭：
- 栢景台停车场北端出入口的未命名路段，进出停车场车辆除外；
- 介乎高士威道与琉璃街的兴发街，专营巴士及专线小巴除外；
- 介乎兴发街与银幕街的琉璃街；及
- 介乎歌顿道与帆船街的电气道部分行车线。
以下路段或于2月11日至12日每日下午4至翌日0时01分，以及2月13日至15日每日下午4时至翌日凌晨3时封闭（更多交通安排详见运输署公告）：
- 百德新街；
- 记利佐治街；
- 糖街；
- 加宁街；
- 京士顿街；
- 介乎高士威道与记利佐治街的告士打道北行线；
- 介乎记利佐治街与摩顿台天桥的告士打道北行线；
- 介乎高士威道与维园道天桥的告士打道南行线；
- 介乎记利佐治街与告士打道西行的告士打道北行线（只限2月13至15日）；
- 介乎波斯富街与景隆街的骆克道（只限2月13至15日）；
- 介乎波斯富街与景隆街的谢斐道（只限2月13至15日）；
- 景隆街（只限2月13至15日）；及
- 告士打道南行线（只限2月13至15日）。
