周末好去处｜艺术装置 特色卡通 吉祥美景喜贺新岁

马年将至，各界纷纷推出一系列新春活动，无论喜欢与挚爱打卡，还是钟情热闹氛围，都有好节目推介，正好为大家开启一整年的好运气。

周末好去处1︰如意结主题 互动体验

铜锣湾时代广场举行《KNOT KNOT HAPPY NEW YEAR》新春开运盛典，以充满祝福寓意的如意结为主题，将传统工艺与当代美学结合，透过大型艺术装置及互动体验，把好运、祝福、团圆与希望系上，送上如意与福气。二楼中庭更设置了一棵高达 4.5 米的巨型桃花树，寓意财源滚滚。同时亦将于新春期间举行多项节庆活动，包括书法老师即席挥毫写挥春，以及一系列现场表演、速绘创作及传统工艺工作坊，让大家迎接喜悦的新一年。

INFO

《KNOT KNOT HAPPY NEW YEAR》

地点︰铜锣湾时代广场露天广场及2楼中庭

日期︰即日至3 月 3 日

查询︰timessquare.com.hk

周末好去处2︰SNOOPY限定店 日本直送精品

史努比SNOOPY粉丝不要错过YOHO 商场举办的SNOOPY新春福至期间限定店，史努比联同他的兄弟们以及胡士托以马年造型为主题，带来300款会场限定及日本直送精品，粉丝肯定有惊喜。此外，商场亦设有三大特色市集，其中马上开运新春市集搜罗逾40个本地及贺年好礼品牌摊位，分阶段登场，各品牌以马年为主题，提供名种年花、开运手作选物及精致贺年礼品等，而PICK! Market严选多家匠心品牌，网罗特色选物。

INFO

SNOOPY新春福至期间限定店

地点︰YOHO MALL I 中庭

日期︰即日起至2月22日

查询︰www.yohomall.hk

YOHO 商场举办的SNOOPY新春福至期间限定店。

场内有逾300款会场限定及日本直送精品，粉丝血拼不容错过。

周末好去处3︰12米桃花树 打卡超吸睛

尖沙咀Mira Place于农历新年期间打造桃花满「缘」新春打卡装置，亮点是设有12米高「满天福缘桃花树」装置，超过3,888朵烂漫的大小繁花，由花池蔓延到黄金色的巨大树干一直延展到上空，配合闪烁耀眼的光影，非常吸睛。场内还有「花蝶良缘桥」、「桃气花语开运风车」及「马年祥云雅座」，寓意吉祥好运，正是打卡美景。

INFO

桃花满「缘」

地点︰尖沙咀Mira Place 1中庭

日期︰即日起至3月1日

查询︰www.miraplace.com.hk

在寓意吉祥好运的一对骏马面前，朝气勃勃。

桃花满「缘」新春打卡装置，最适合情侣或闺密打卡。

设有12米高「满天福缘桃花树」。

特别设计了一套两款的「金马迎春」利是封套装，巧妙融合传统雕花镂刻工艺，展现精湛的工艺美学。

周末好去处4︰明星汇演 马场行大运

「马年赛马日 」将于大年初三 ( 2月19日）在沙田马场举行，大家不妨趁着农历新年亲临马场共沾马运。今年适逢马年，马场内贺年节目更丰富精彩，包括丰富奖赏活动及吉祥礼遇、马年新春综合汇演。其中一大亮点是乐坛天后陈慧琳（Kelly）担纲新春综合汇演嘉宾，另有人气组合农夫 FAMA 紧接登场，献唱多首热门歌曲，农夫及麦玲玲师傅更会现场演绎经典人气之作，热闹满泻。

INFO

马年新春综合汇演

地点︰沙田马场

日期︰2月19日 （年初三）

查询︰www.bookingrc.hkjc.com

/ 现场设有以奔腾赛马及吉祥马匹为主题的巨型打卡装置。

农夫及麦玲玲师傅更会现场演绎经典人气之作。

周末好去处5︰LANCÔME 海港城新春限定店

新年前当然要入手美妆产品，LANCÔME今个新年以「不拘一梦，天马行空」为主题，于即日至2月9日在海港城开设新春限定店，正是大家扮靓扫货之选。限定店设计灵感源自徐悲鸿先生的经典画作《天马》，诠释新年一往向前的活力。重点推介大家入手品牌王牌产品菁纯臻颜奢护面霜，以及GÉNIFIQUE 焕活修护精华，让肌肤焕然一新，以最靓姿态示人。

现凡登记后亲临期间限定店，即可获得焕新赋活新年开运包（价值$219），而于期间限定店进行任何购物后，可参与订制专属「奇迹臻颜」AI 挥春。全单净额满$2,880，更可参与新春如意风铃或如意结手作工作坊。

INFO

LANCÔME马年新春期间限定店

地点：尖沙咀海港城海运大厦大堂

日期：即日至2月9日

查询︰https://bit.ly/4timluK

LANCÔME今个新年以「不拘一梦，天马行空」为主题，于即日至2月9日在海港城开设新春限定店。

限定店设计灵感源自徐悲鸿先生的经典画作《天马》。

现凡登记后亲临期间限定店，即可获得焕新赋活新年开运包（价值$219）。

重点推介大家入手品牌王牌产品菁纯臻颜奢护面霜，以及GÉNIFIQUE 焕活修护精华，让肌肤焕然一新。

文︰Angel 图︰品牌提供