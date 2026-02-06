康文署博物馆通行证「马年别注版」开抢！长者/亲子$25起 全年任去17景点+食买玩折扣 增4项限时餐饮优惠

博物馆通行证︱农历新年是市民参与各式文化活动的热门时节，为迎接马年，康文署特别推出两款「马年别注版」的博物馆通行证。市民即日起可于指定博物馆购买这两款实体通行证，设个人、长者及家庭证等，以低至$25的优惠价，全年无限次畅游全港17大景点及博物馆等，以及享有多重餐饮优惠，即睇内文详情及购买方法。

博物馆通行证马年别注版开抢！长者/亲子/学生低至$25

康文署为与市民共庆新春，宣布推出两款限量设计的「马年别注版」实体博物馆通行证，希望鼓励更多市民走进博物馆，探索艺术与历史，享受丰富的文化生活。别注版通行证有两款设计，一款取材自香港文化博物馆的馆藏、当代艺术家麦显扬的作品《马与影II》，画中双马追逐，光影交叠，充满艺术动感。另一款则由康文署的吉祥物「活力仔」及「思文喵」担当主角，换上全新贺年服饰，与市民一同喜迎马年。

两款新年特别版通行证即日起于香港艺术馆、香港历史博物馆、香港文化博物馆等7个指定场馆发售，数量有限，售完即止。通行证收费维持不变，家庭通行证售价为$100，最多可有4位亲属；个人通行证$50，而全日制学生、残疾人士及60岁或以上长者可享$25优惠票价。

全年任去全港17间博物馆及景点 享多项餐饮优惠

持有任何一款博物馆通行证，包括马年别注版，均可在签发日起计的12个月内，无限次参观康文署辖下15间博物馆及2个艺术空间的常设及专题展览，持证者可免费入场。

除入场优惠外，通行证持有人更可享有多项消费折扣。而由即日起至3月22日，除了原有的多项优惠外，还增设了4项限时快闪春节餐饮优惠折扣︰

香港大会堂 #bistrocity（城中馆子）：主餐牌食品85折，不适用于2月12至23日

MUSES：全单95折 高山剧场 康姨小厨：每位顾客获赠免费糕品一件

高山文化咖啡厅：9折优惠 沙田大会堂 咖啡因事务所：9折优惠 香港中央图书馆 Délifrance：正价产品消费满$100可享9折优惠（至2026年2月22日）

博物馆通行证「马年别注版」详情

购买日期︰即日起至售罄

购买地点︰香港艺术馆、香港历史博物馆、香港文化博物馆、香港科学馆、香港太空馆、孙中山纪念馆及香港抗战及海防博物馆

价钱︰个人通行证$50；全日制学生/残疾人士/60岁或以上高龄人士优惠通行证$25；家庭通行证$100

使用期限︰签发日期起12个月内

资料来源︰康文署